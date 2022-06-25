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Северодонецк – полностью под оккупацией российских войск, – мэр Стрюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Российские войска полностью оккупировали город Северодонецк в Луганской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"Город полностью под оккупацией РФ. Пытаются там наводить свои порядки. Насколько мне известно, там назначили какого-то коменданта, собирающего какой-то актив. ... Город настолько уничтожен, что людям трудно будет справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что как можно скорее город вернется под контроль Украины", – сказал он.

По его словам, выехать из города сейчас можно только в сторону оккупированной территории.

Читайте: Оккупанты не смогли окружить ВСУ в Северодонецке, - мэр Стрюк

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+64
Що усе?На війні не буває без втрат.Ми їх там тримали кілька місяців,вони туди стянули з усього фронту частини.Ми їх перемололи и виснажили.Це дало маневр ЗСУ під Херсоном і йде підготовка операції в районі Ізюму і Харкова.
Диванні херові єксперти.Задовбали усе їм.Поїдь туди проти орди хоть один день посидь.
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25.06.2022 18:11
+22
Головне вчасно відійти та зберегти життя нашим бійцям , а дальше буде видно 😠
Украіна переможе 100%
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25.06.2022 18:16
+20
Степан Бандера сообщил , что готов встретиться с путлєром
на любых условиях
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25.06.2022 18:14
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Що усе?На війні не буває без втрат.Ми їх там тримали кілька місяців,вони туди стянули з усього фронту частини.Ми їх перемололи и виснажили.Це дало маневр ЗСУ під Херсоном і йде підготовка операції в районі Ізюму і Харкова.
Диванні херові єксперти.Задовбали усе їм.Поїдь туди проти орди хоть один день посидь.
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25.06.2022 18:11 Ответить
У мене з нервами все гаразд.А от у таких як ти з мізками негаразд.В кожному посту як так та здали та відходимо і іншу дичину.Хоть трохи включити голову і подумати.Ти хоть розумієшь що таке один день на війні в такому пеклі?В сраку засунь своє резюме.Задовбали дебіли.
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25.06.2022 18:18 Ответить
А шо бежала фтарая армия мира от Киева, подожди пройдет немного времени и от вашего налета сатанистов и убийц останутся только трупы в оврагах.
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25.06.2022 19:27 Ответить
знищити максимум ворогів,яка ще може бути..
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25.06.2022 18:12 Ответить
Тобі легше стане?В тебе питання відвертого кацапа довбоьоба !
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25.06.2022 18:20 Ответить
"Скільки ми втратили"? Ти до "ми" і до "нас" стосунку не маєш, пшол за своїм кораблем.
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25.06.2022 18:37 Ответить
Головне вчасно відійти та зберегти життя нашим бійцям , а дальше буде видно 😠
Украіна переможе 100%
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25.06.2022 18:16 Ответить
Степан Бандера сообщил , что готов встретиться с путлєром
на любых условиях
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25.06.2022 18:14 Ответить
а те що путлєру заброньована віп-ложа на концерті кобздона це не завада?
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25.06.2022 18:36 Ответить
On divan sveicarskii zarjadil govnom, seicas budet stirat s lica zemli!
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25.06.2022 18:22 Ответить
то така тактика. контактного бою уникають і шмаляють по місту усим чим можна.
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25.06.2022 18:20 Ответить
переломний момент ((
з.і. відвели, зберегли людей, бо комусь треба його повертать назад.
подивіться Бутусов Плюс на ютубє
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25.06.2022 18:14 Ответить
На 4 місяць повномасштабної війни слуги народу зайняті асфальтуванням доріг та закликанням людей до роботи, щоб збирати податки на утримання мудаків-чиновників! Ще не забудьте заплатити кредити, комуналку, ПДВ, мито і акцизи! Купіть за свій кошт Байрактари ще
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25.06.2022 18:17 Ответить
А що ти пропонуєш сидіти без роботи? А де гроші брати на армію, на пенсії?
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25.06.2022 18:20 Ответить
Працю людей можна задіяти на підприємствах або роботах військового напрямку, а не в кальяних, цукернях чи на вкатуваннях асфальту між селами Срака Географії та Великі *****
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25.06.2022 18:30 Ответить
Виробляти ракети танки снаряди.
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25.06.2022 18:41 Ответить
Чи ракети - то дуже сложно для кварталу95?
Ясний пень що дороги класти може й дурень. Юзік щебня продасть, Лисий купить бітуму а Коля Катлета буде сракою трамбувати. Нахера там голова?
Я правильно зрозумів?
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25.06.2022 18:45 Ответить
Реально тупой комент. Нам надо как то зарабатывать на жизнь в тылу и поддерживать экономику и да, надо помогать военным , чтобы не зашли орки дальше. Это же логично. Есть возможность купить Байрактары - купим! Будет возможность купить Ядерную бомбу - купим! Все отдам лишь бы ко мне домой эти ****** не пришли.
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25.06.2022 18:27 Ответить
Яка економіка, тупой коммент! 30 років "економіли", що чиновницька сволота досі не може вивезти награбоване, цілі музеї вдома влаштували!
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25.06.2022 18:34 Ответить
Этим вопросом надо заняться обязательно. В первую очередь зелёными дегенератами. Но Сейчас приоритет - выиграть войну.
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25.06.2022 18:37 Ответить
а как без работы, это только если много лет крал и не платил налоги можно еще держаться. Кредиты обязательно нужно возвращать, коммуналку, если пользуешься плати. Где деньги брать на вооружение? Если боитесь что эти деньги власть растащит, то выбирать нужно не по приколу.
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25.06.2022 18:58 Ответить
А що ти пропонуєш? Постачання армії потрібно проводити швидко і оперативно,а якщо немає доріг як це можна зробити? Запитай в мешканців Чернігова і Славутича,що означає нормальна дорога для цих міст,я там їздив відразу після відходу орків і тепер - це небо і земля! На рахунок доріг ти повністю не правий!
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25.06.2022 19:47 Ответить
Маневрена оборона,що не зрозуміло?накрошили кацапів,відійшли,питати потрібно було раніше,коли вам розумні люди говорили готуватись до війни,а ви відосики дивились дегенератам гнусавого.
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25.06.2022 18:23 Ответить
В відповідь на це гур мо знову опублікує якийсь потєшний перехват з матюками.
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25.06.2022 18:25 Ответить
Не ГУР, а СБУ.
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25.06.2022 20:26 Ответить
НЕ захищаю про!бальщиків, але давайте чесно, давали час евакуюватись, просили, наполегливо просили, попереджали, роз'ясняли... всі хто залишився, чекають братушек.

якщо змогли нормально відійти коли треба... ну що ж... в нас іншого командування і військових немає... я не думаю що хтось би з нас зміг краще...
шкода людей які і не вата, і не змогли евакуюватись, їм тепер не позаздриш...
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25.06.2022 18:27 Ответить
Арестовать всех ГНИД - д'Ерьмака и его безмозглую , которая сидела смотрящей за действиями Генштаба‼️ татарова,Демченко , Баканова, буданова ,Арахламидию……
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25.06.2022 18:27 Ответить
Сєверодонецьк - повністю під окупацією російськими військами точніше руїни міста під кацапською окупацією
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25.06.2022 18:32 Ответить
для них это ватный лофт нормальное состояние города как в ихних ватных ******...ты не шаришь
еще что грязь шоб камаз застрял по окна и почредине фекальный путин метров 40 высотой на коне
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25.06.2022 18:36 Ответить
Ничё! Всё назад вернём, кацапы передохнут и всё будэ Украина
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25.06.2022 18:34 Ответить
Не скиглити як казав Азіров

будет освобожден еще раз только позже все что идет к нам и даже еще дополнит HIMARS это все помощь это еще не ленд лиз даже и сегодня почти 8 лет как освободили-19 июля 2014 года Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия начали успешную совместную операцию по освобождению оккупированной части Луганской области. 21-го было зачищено Рубежное, на следующий день - Северодонецк и Попасная. По сути, террористы оттуда просто бежали. А вот за расположенный на высоком правом берегу Северского Донца стратегически важный Лисичанск пришлось сражаться. Засевшие там боевики (по оценкам экспертов, их насчитывалось до полутора тысяч) оказали ожесточенное сопротивление. Бои шли и на подступах к городу, и на его улицах. Тем не менее 24 июля над зданием горсовета был водружен сине-желтый флаг

24.06.2022 19:11
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25.06.2022 18:51 Ответить
Ну так наше командование говорило,что с Лисичанска удобно обстреливать Северодонецк.Ждём подтверждения этих слов в виде больших потерь орков.
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25.06.2022 18:56 Ответить
То что орда zомбаков из обители зла нажала на одном направлении не должно вводить в панику, фашист он такой, но надо перегруппироваться, собрать силы, технику и насыпать по новой. Второй фронт и лендлиз тоже не должен тормозить.
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25.06.2022 19:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hxNhL8lV-sg
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25.06.2022 19:39 Ответить
 
 