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Северодонецк – полностью под оккупацией российских войск, – мэр Стрюк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска полностью оккупировали город Северодонецк в Луганской области.
Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.
"Город полностью под оккупацией РФ. Пытаются там наводить свои порядки. Насколько мне известно, там назначили какого-то коменданта, собирающего какой-то актив. ... Город настолько уничтожен, что людям трудно будет справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что как можно скорее город вернется под контроль Украины", – сказал он.
По его словам, выехать из города сейчас можно только в сторону оккупированной территории.
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показать весь комментарий25.06.2022 18:11
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Диванні херові єксперти.Задовбали усе їм.Поїдь туди проти орди хоть один день посидь.
Украіна переможе 100%
на любых условиях
з.і. відвели, зберегли людей, бо комусь треба його повертать назад.
подивіться Бутусов Плюс на ютубє
Ясний пень що дороги класти може й дурень. Юзік щебня продасть, Лисий купить бітуму а Коля Катлета буде сракою трамбувати. Нахера там голова?
Я правильно зрозумів?
якщо змогли нормально відійти коли треба... ну що ж... в нас іншого командування і військових немає... я не думаю що хтось би з нас зміг краще...
шкода людей які і не вата, і не змогли евакуюватись, їм тепер не позаздриш...
еще что грязь шоб камаз застрял по окна и почредине фекальный путин метров 40 высотой на коне
будет освобожден еще раз только позже все что идет к нам и даже еще дополнит HIMARS это все помощь это еще не ленд лиз даже и сегодня почти 8 лет как освободили-19 июля 2014 года Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия начали успешную совместную операцию по освобождению оккупированной части Луганской области. 21-го было зачищено Рубежное, на следующий день - Северодонецк и Попасная. По сути, террористы оттуда просто бежали. А вот за расположенный на высоком правом берегу Северского Донца стратегически важный Лисичанск пришлось сражаться. Засевшие там боевики (по оценкам экспертов, их насчитывалось до полутора тысяч) оказали ожесточенное сопротивление. Бои шли и на подступах к городу, и на его улицах. Тем не менее 24 июля над зданием горсовета был водружен сине-желтый флаг…
24.06.2022 19:11