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Сєверодонецьк - повністю під окупацією російськими військами, - мер Стрюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Російські війська повністю окупували місто Сєверодонецьк на Луганщині.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто повністю під окупацією РФ. Намагаються там наводити свої порядки. Наскільки мені відомо, там призначили якогось коменданта, який збирає якийсь актив. ... Місто настільки знищено, що людям важко буде справлятись з цією ситуацією. Сподіватимемось, що якомога швидше місто повернеться під контроль України", - сказав він.

За його словами, виїхати з міста зараз можна лише в бік окупованої території.

Читайте: Окупанти не змогли оточити ЗСУ в Сєверодонецьку, - мер Стрюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+64
Що усе?На війні не буває без втрат.Ми їх там тримали кілька місяців,вони туди стянули з усього фронту частини.Ми їх перемололи и виснажили.Це дало маневр ЗСУ під Херсоном і йде підготовка операції в районі Ізюму і Харкова.
Диванні херові єксперти.Задовбали усе їм.Поїдь туди проти орди хоть один день посидь.
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25.06.2022 18:11
+22
Головне вчасно відійти та зберегти життя нашим бійцям , а дальше буде видно 😠
Украіна переможе 100%
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25.06.2022 18:16
+20
Степан Бандера сообщил , что готов встретиться с путлєром
на любых условиях
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25.06.2022 18:14
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Що усе?На війні не буває без втрат.Ми їх там тримали кілька місяців,вони туди стянули з усього фронту частини.Ми їх перемололи и виснажили.Це дало маневр ЗСУ під Херсоном і йде підготовка операції в районі Ізюму і Харкова.
Диванні херові єксперти.Задовбали усе їм.Поїдь туди проти орди хоть один день посидь.
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25.06.2022 18:11 Відповісти
У мене з нервами все гаразд.А от у таких як ти з мізками негаразд.В кожному посту як так та здали та відходимо і іншу дичину.Хоть трохи включити голову і подумати.Ти хоть розумієшь що таке один день на війні в такому пеклі?В сраку засунь своє резюме.Задовбали дебіли.
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25.06.2022 18:18 Відповісти
А шо бежала фтарая армия мира от Киева, подожди пройдет немного времени и от вашего налета сатанистов и убийц останутся только трупы в оврагах.
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25.06.2022 19:27 Відповісти
знищити максимум ворогів,яка ще може бути..
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25.06.2022 18:12 Відповісти
Тобі легше стане?В тебе питання відвертого кацапа довбоьоба !
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25.06.2022 18:20 Відповісти
"Скільки ми втратили"? Ти до "ми" і до "нас" стосунку не маєш, пшол за своїм кораблем.
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25.06.2022 18:37 Відповісти
Головне вчасно відійти та зберегти життя нашим бійцям , а дальше буде видно 😠
Украіна переможе 100%
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25.06.2022 18:16 Відповісти
Степан Бандера сообщил , что готов встретиться с путлєром
на любых условиях
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25.06.2022 18:14 Відповісти
а те що путлєру заброньована віп-ложа на концерті кобздона це не завада?
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25.06.2022 18:36 Відповісти
On divan sveicarskii zarjadil govnom, seicas budet stirat s lica zemli!
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25.06.2022 18:22 Відповісти
то така тактика. контактного бою уникають і шмаляють по місту усим чим можна.
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25.06.2022 18:20 Відповісти
переломний момент ((
з.і. відвели, зберегли людей, бо комусь треба його повертать назад.
подивіться Бутусов Плюс на ютубє
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25.06.2022 18:14 Відповісти
На 4 місяць повномасштабної війни слуги народу зайняті асфальтуванням доріг та закликанням людей до роботи, щоб збирати податки на утримання мудаків-чиновників! Ще не забудьте заплатити кредити, комуналку, ПДВ, мито і акцизи! Купіть за свій кошт Байрактари ще
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25.06.2022 18:17 Відповісти
А що ти пропонуєш сидіти без роботи? А де гроші брати на армію, на пенсії?
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25.06.2022 18:20 Відповісти
Працю людей можна задіяти на підприємствах або роботах військового напрямку, а не в кальяних, цукернях чи на вкатуваннях асфальту між селами Срака Географії та Великі *****
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25.06.2022 18:30 Відповісти
Виробляти ракети танки снаряди.
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25.06.2022 18:41 Відповісти
Чи ракети - то дуже сложно для кварталу95?
Ясний пень що дороги класти може й дурень. Юзік щебня продасть, Лисий купить бітуму а Коля Катлета буде сракою трамбувати. Нахера там голова?
Я правильно зрозумів?
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25.06.2022 18:45 Відповісти
Реально тупой комент. Нам надо как то зарабатывать на жизнь в тылу и поддерживать экономику и да, надо помогать военным , чтобы не зашли орки дальше. Это же логично. Есть возможность купить Байрактары - купим! Будет возможность купить Ядерную бомбу - купим! Все отдам лишь бы ко мне домой эти ****** не пришли.
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25.06.2022 18:27 Відповісти
Яка економіка, тупой коммент! 30 років "економіли", що чиновницька сволота досі не може вивезти награбоване, цілі музеї вдома влаштували!
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25.06.2022 18:34 Відповісти
Этим вопросом надо заняться обязательно. В первую очередь зелёными дегенератами. Но Сейчас приоритет - выиграть войну.
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25.06.2022 18:37 Відповісти
а как без работы, это только если много лет крал и не платил налоги можно еще держаться. Кредиты обязательно нужно возвращать, коммуналку, если пользуешься плати. Где деньги брать на вооружение? Если боитесь что эти деньги власть растащит, то выбирать нужно не по приколу.
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25.06.2022 18:58 Відповісти
А що ти пропонуєш? Постачання армії потрібно проводити швидко і оперативно,а якщо немає доріг як це можна зробити? Запитай в мешканців Чернігова і Славутича,що означає нормальна дорога для цих міст,я там їздив відразу після відходу орків і тепер - це небо і земля! На рахунок доріг ти повністю не правий!
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25.06.2022 19:47 Відповісти
Маневрена оборона,що не зрозуміло?накрошили кацапів,відійшли,питати потрібно було раніше,коли вам розумні люди говорили готуватись до війни,а ви відосики дивились дегенератам гнусавого.
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25.06.2022 18:23 Відповісти
В відповідь на це гур мо знову опублікує якийсь потєшний перехват з матюками.
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25.06.2022 18:25 Відповісти
Не ГУР, а СБУ.
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25.06.2022 20:26 Відповісти
НЕ захищаю про!бальщиків, але давайте чесно, давали час евакуюватись, просили, наполегливо просили, попереджали, роз'ясняли... всі хто залишився, чекають братушек.

якщо змогли нормально відійти коли треба... ну що ж... в нас іншого командування і військових немає... я не думаю що хтось би з нас зміг краще...
шкода людей які і не вата, і не змогли евакуюватись, їм тепер не позаздриш...
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25.06.2022 18:27 Відповісти
Арестовать всех ГНИД - д'Ерьмака и его безмозглую , которая сидела смотрящей за действиями Генштаба‼️ татарова,Демченко , Баканова, буданова ,Арахламидию……
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25.06.2022 18:27 Відповісти
Сєверодонецьк - повністю під окупацією російськими військами точніше руїни міста під кацапською окупацією
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25.06.2022 18:32 Відповісти
для них это ватный лофт нормальное состояние города как в ихних ватных ******...ты не шаришь
еще что грязь шоб камаз застрял по окна и почредине фекальный путин метров 40 высотой на коне
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25.06.2022 18:36 Відповісти
Ничё! Всё назад вернём, кацапы передохнут и всё будэ Украина
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25.06.2022 18:34 Відповісти
Не скиглити як казав Азіров

будет освобожден еще раз только позже все что идет к нам и даже еще дополнит HIMARS это все помощь это еще не ленд лиз даже и сегодня почти 8 лет как освободили-19 июля 2014 года Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия начали успешную совместную операцию по освобождению оккупированной части Луганской области. 21-го было зачищено Рубежное, на следующий день - Северодонецк и Попасная. По сути, террористы оттуда просто бежали. А вот за расположенный на высоком правом берегу Северского Донца стратегически важный Лисичанск пришлось сражаться. Засевшие там боевики (по оценкам экспертов, их насчитывалось до полутора тысяч) оказали ожесточенное сопротивление. Бои шли и на подступах к городу, и на его улицах. Тем не менее 24 июля над зданием горсовета был водружен сине-желтый флаг

24.06.2022 19:11
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25.06.2022 18:51 Відповісти
Ну так наше командование говорило,что с Лисичанска удобно обстреливать Северодонецк.Ждём подтверждения этих слов в виде больших потерь орков.
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25.06.2022 18:56 Відповісти
То что орда zомбаков из обители зла нажала на одном направлении не должно вводить в панику, фашист он такой, но надо перегруппироваться, собрать силы, технику и насыпать по новой. Второй фронт и лендлиз тоже не должен тормозить.
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25.06.2022 19:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hxNhL8lV-sg
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25.06.2022 19:39 Відповісти
 
 