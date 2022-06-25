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Сєверодонецьк - повністю під окупацією російськими військами, - мер Стрюк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська повністю окупували місто Сєверодонецьк на Луганщині.
Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто повністю під окупацією РФ. Намагаються там наводити свої порядки. Наскільки мені відомо, там призначили якогось коменданта, який збирає якийсь актив. ... Місто настільки знищено, що людям важко буде справлятись з цією ситуацією. Сподіватимемось, що якомога швидше місто повернеться під контроль України", - сказав він.
За його словами, виїхати з міста зараз можна лише в бік окупованої території.
Топ коментарі
+64 stels400
показати весь коментар25.06.2022 18:11
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Будь ласка, зачекайте...
Диванні херові єксперти.Задовбали усе їм.Поїдь туди проти орди хоть один день посидь.
Украіна переможе 100%
на любых условиях
з.і. відвели, зберегли людей, бо комусь треба його повертать назад.
подивіться Бутусов Плюс на ютубє
Ясний пень що дороги класти може й дурень. Юзік щебня продасть, Лисий купить бітуму а Коля Катлета буде сракою трамбувати. Нахера там голова?
Я правильно зрозумів?
якщо змогли нормально відійти коли треба... ну що ж... в нас іншого командування і військових немає... я не думаю що хтось би з нас зміг краще...
шкода людей які і не вата, і не змогли евакуюватись, їм тепер не позаздриш...
еще что грязь шоб камаз застрял по окна и почредине фекальный путин метров 40 высотой на коне
будет освобожден еще раз только позже все что идет к нам и даже еще дополнит HIMARS это все помощь это еще не ленд лиз даже и сегодня почти 8 лет как освободили-19 июля 2014 года Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия начали успешную совместную операцию по освобождению оккупированной части Луганской области. 21-го было зачищено Рубежное, на следующий день - Северодонецк и Попасная. По сути, террористы оттуда просто бежали. А вот за расположенный на высоком правом берегу Северского Донца стратегически важный Лисичанск пришлось сражаться. Засевшие там боевики (по оценкам экспертов, их насчитывалось до полутора тысяч) оказали ожесточенное сопротивление. Бои шли и на подступах к городу, и на его улицах. Тем не менее 24 июля над зданием горсовета был водружен сине-желтый флаг…
24.06.2022 19:11