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В поезде в Перемышль пограничники обнаружили девять военнообязанных псевдо-студентов

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

держприкордонслужба

В поезде в Перемышль пограничники разоблачили девять военнообязанных мужчин с поддельными документами об обучении за границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Девять мужчин в возрасте от 21 до 27 лет предоставили инспекторам пограничного контроля документы об обучении в Польше и Литве. После проверки пограничники установили, что документы поддельные. Также в мобильных телефонах "студентов" стражи границы обнаружили сообщения, подтверждающие фиктивность документов об обучении. В частности, в переписках с "конторой незаконных путешествий" организаторы просили рекомендовать их услуги другим.

В поезде в Перемышль пограничники обнаружили девять военнообязанных псевдо-студентов 01

По предварительным данным, стоимость пакета документов достигала от 500 до 2 000 долларов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничник и таможенник за 6 тыс. дол. оказывали "услуги" по перемещению военнообязанных мужчин через границу, - Нацполиция. ФОТО

По фактам использования поддельных документов пограничники оповестили стражей порядка, которым и передали псевдо-студентов.

Добавим, что с 24 февраля пограничники Львовского отряда направили в Нацполицию 310 сообщений об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 385 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". За совершение данного правонарушения 118 лицам объявлены подозрения, в отношении 8 нарушителей вынесены судебные решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны почти 5 тысяч военнообязанных мужчин пытались незаконно уехать из Украины, - ГПСУ
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Топ комментарии
+20
95 квартал на чолі з лисим?
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25.06.2022 19:53
+20
і яка там з них користь?
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25.06.2022 19:53
+17
осталось заградотряды сформировать, чтоб совсем все счастливы были
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25.06.2022 19:55
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На фронт этих всех находчивых.
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25.06.2022 19:50 Ответить
Ні! Підробників документів в першу чергу!!!
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25.06.2022 19:52 Ответить
нехай вони навіть жінки -- то тим паче!
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25.06.2022 19:53 Ответить
Всех их отправить в трудовые лагеря, и пусть там пашут от 8-ми до 8-ми, пока сами на фронт не попросятся..
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25.06.2022 22:54 Ответить
і яка там з них користь?
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25.06.2022 19:53 Ответить
копати!
Але ви мені підозрілий якийсь, щось там я від вас читав таке... неоднозначне...
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25.06.2022 19:55 Ответить
разведку боем будут совершать
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25.06.2022 19:56 Ответить
Вы правы, никакой пользы от этих гондурасов нет. Но эти твари должны быть задействованы на разборах завалов наших разрушенных городов и погребении тел погибших. В нашей армии такие дебилы не нужны...
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25.06.2022 20:12 Ответить
Сколько ты уже разгреб завалов?
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25.06.2022 20:23 Ответить
А он и не псевдостудент..
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25.06.2022 22:55 Ответить
Ніякої,як і з любої людини, яку силою примушують щось робити.
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25.06.2022 20:28 Ответить
Нах они там нужны? Какой солдат из индивида, который не хочет воевать?
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25.06.2022 19:54 Ответить
окопи рити, трупи орків збірати, завали розбирати. Чи на це відволікати вправних вояк? Отеке сцікливе імно і мусить робити 2важку і брудну роботу НА ФРОНТІ.
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25.06.2022 21:55 Ответить
осталось заградотряды сформировать, чтоб совсем все счастливы были
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25.06.2022 19:55 Ответить
Высмеялся сполна? А теперь скажи что надо делать чтобы "все счастливы были" в условиях реальной угрозы потери государства. Очнись, угроза реальная и страшная. Ну уедут все, придут орки, разорят, разграбят все что можно. И чего, так лучше, все счастливы стали?
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26.06.2022 06:49 Ответить
при чому загранотряди? Законом заборонено виізд чоловіків призивного віку, все.
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26.06.2022 11:49 Ответить
Сам-то на фронте?Или пусть вместо тебя пойдут лучше,да?
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25.06.2022 20:20 Ответить
95 квартал на чолі з лисим?
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25.06.2022 19:53 Ответить
А Суркісів шуфричів не зупинили, НІМА підстав. а тих в кого грошенят підкинути миколі-прикордоннику на закарпатті - Доброго вечора, ми з військомату
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25.06.2022 19:55 Ответить
то це ви на фото?
Зрозуміло що кругова порука та корупція ніде не ділась... Але ось цих російськомовних "українців" що "прориваються" до Європи треба повертати в реальне життя -- втік з Луганщини, Донеччини, Харківщини від війни, а западенці повинні відвойовувати (не за себе кажу, але дуже багато військових з заходу країни повертаються в трунах додому, а такі як на фото -- "студенти", валять з України.... в уніформу та копати! В таку спеку саме доречне покарання дизертиру!
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25.06.2022 20:03 Ответить
Ну і давай копай
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26.06.2022 05:02 Ответить
А какие пидставы против суркисов? Они старики, им обоим давно за 60, старшему уже за 70, о чем ты? Пацанов нашел Вот клоуны 95 квартала, у которых рожи трещат уже за два последних года, это другое дело.
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25.06.2022 20:15 Ответить
Ну ось нащо пересмикувати?

"За даними "Української правди", Суркіси виїхали через пункт "Вилок" на Закарпатті без декларування готівки на українській митниці, а на угорському митному пункті оформили в себе готівку у 17,6 мільйонів доларів.
В авто нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса сиділо двоє його онуків, які є військовозобов'язаними (20 і 28 років). "
Перетин кордону Суркісами реєстрував той же наряд прикордонників та митників, який оформлював перетин кордону Анастасією Котвіцькою - дружиною соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларування."

Жирна така рибина, це не ніщєбродів видловлювати.
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25.06.2022 21:06 Ответить
А якщо вони брали б "білети" у правильній касі, то без проблем вже були у ЄС. рашист портнов, суркіс, тупіцкій не дадуть збрехати, у них все вийшло.
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25.06.2022 19:59 Ответить
Тищенко Портнов Мураев також студенти?
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25.06.2022 20:00 Ответить
"дипломати".. то каса іншого рівня..
За цих -- не писатиму те саме, що про "студентів" -- цих просто позбавити громадянства і нехай НІКОЛИ БІЛЬШЕ НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ!
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25.06.2022 20:05 Ответить
Мне кажется что большая часть этих засранцев это твари из т.н. ЧОПов, которые готовы были устроить террор при захвате Киева!!!!! Вывезти в лес и расстрелять этих титушек!!!
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25.06.2022 20:01 Ответить
Тебе только кажется, а ты уже готов убивать без суда и следствия.
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25.06.2022 20:07 Ответить
Єдиний плюс, що не живемо при срср, а то б ви усіх розстріляли. Бо вам би покаазалось. Про закони, верховенство права взагалі забули?
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25.06.2022 21:01 Ответить
Спокійно. Їх передали правоохоронцям, а там вже встановлять, хто з яких ПОПів.
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25.06.2022 21:44 Ответить
Не, лучше в трудовые лагеря, пусть пашут на благо Родины..
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25.06.2022 22:57 Ответить
Коли хочемо в Європу, а йдемо в срср. Вже за трудові табори заговорили, а далі що? Розстріли чи повішання?
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26.06.2022 15:50 Ответить
Прикордонників своїх двістікілограмових з заходу на фронт спробуйте відправити- відкуп буде не вимірний...
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25.06.2022 20:04 Ответить
Предложение правильное. Прикордонникiв, полицию - через полигонные сборы, на фронт прямо взводами и ротами. Подготовленные, спаянные коллективы, прошедшие отбор при приёме на службу, физически безупречный стан, и максимально патриотичные и преданные родине (раз шли на госслужбу). А неподготовленных ни морально ни физически, и забывших (или не знавших) службу ментально гражданских людей - патрулировать кордон и улицы в городах. Есть мнение, что снижение эффективности в вылавливании уклонистов, местных контрабандистов или нарушителей комендантского часа в Киеве или Одессе гораздо менее опасно, чем отправка кое как сколоченных подразделений из разношорстных мобилизованных в бой, где реально судьба государства решается. Не говоря уж о чисто моральном аспекте - первыми туда, где тяжело и опасно должны идти "государевы люди", получающие от государства зарплаты и льготы, а не цывилы,
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25.06.2022 23:16 Ответить
Да разве эти студенты единственные! На всех каналах единых новын на ТВ сидят такие же призывного возраста и с бумажечек новости читают. Почему не призваны, почему не воюют?!!! Новости могут и девушки почитать. А эти бороды поотпускали, типа мужики, но им гораздо больше юбки и бюстгальтеры подошли бы. Почему наши ребята с западных областей гибнут за Харьков, Северодонецк, Киев и пр., а эти с востока трусливо на запад бегут или бабскими делами занимаются, и на языке такие патриоты. Когда это коррупционное дерьмо закончиться? Когда военкоматы за взятки прекратят раздавать волчьи билеты косарям. Хотя, с таким ниразу не откосившим от призыва гавнокомандующим, на это надежды никакой нет. Говорите в ЕС собрались? Ну-ну, вас всех еще ждет большой сюрприз, а пока жуйте лапшу голосующие по приколу....
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25.06.2022 20:09 Ответить
Не, в студиях работают много талантливых ребят, там надо очень много знать по теме и часто, в течение нескольких часов при интервью задавать дельные вопросы, ты бы так точно не смог бы..
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25.06.2022 23:02 Ответить
Любрвь к знаниям не задушить!
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25.06.2022 20:18 Ответить
Местные боевые надиванные пропердыватели уже все в сборе?Уже отправляли вместо себя на фронт этих бедолаг?
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25.06.2022 20:18 Ответить
Бедолаги? Обнять и плакать...
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25.06.2022 21:37 Ответить
Все хорошо конечено - но очередь желающих защищать Украину в военкоматах большая ( был месяц назад ) , только никого не берут - говорят позвоним позже ....А выехать - два сына 22/ 28 друга детства выехали БЕЗ ПРОБЛЕМ - немного денег ....
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25.06.2022 20:31 Ответить
Толку от ловли "военнообязанных" ноль. Ну заберут таких в армию, и ? Дезертируют или в плен сдадутся, та еще помощь.
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25.06.2022 20:37 Ответить
ТАК А ШО ТАМ С КОРРУПЦИОНЕРАМИ УКРАИНЫ С 1991 ГОДА И ИХ ДЕТЬМИ !!!???
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25.06.2022 20:52 Ответить
Нікого не виправдовую, але муляє оце "прикордонники встановили". Здається встановлюють експерти, а ступінь вини визначає лише суд? Ну, так в кожній правовій державі, чи хтось вже встиг наділити прикордонників правами суду?
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25.06.2022 21:03 Ответить
Задовбали ватні мудаки ловити громадян що хочуть вибратись з цього совка 2.0. Або забороніть виїзд усім або випускайте усіх. Що це за привілеї для жінок. Ганьба!
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25.06.2022 21:40 Ответить
Вони дітей відловлюють бо самі воювати не хочуть,то Квартал!!!
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25.06.2022 23:19 Ответить
Доброго вечора усім .тема переселенців дуже проста,основна маса яких приїхала в іспанію це на 90% сепари,папіки з боблом.іспани в спочатку помагали але побачивши на яких машинах тут вони рисачать.....а за кермом в основному чоловіки. ось така ......малята. А за мову взагалі мовчу.
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26.06.2022 00:03 Ответить
У пороха теж підроблені?
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26.06.2022 04:57 Ответить
 
 