В поезде в Перемышль пограничники обнаружили девять военнообязанных псевдо-студентов
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В поезде в Перемышль пограничники разоблачили девять военнообязанных мужчин с поддельными документами об обучении за границей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Девять мужчин в возрасте от 21 до 27 лет предоставили инспекторам пограничного контроля документы об обучении в Польше и Литве. После проверки пограничники установили, что документы поддельные. Также в мобильных телефонах "студентов" стражи границы обнаружили сообщения, подтверждающие фиктивность документов об обучении. В частности, в переписках с "конторой незаконных путешествий" организаторы просили рекомендовать их услуги другим.
По предварительным данным, стоимость пакета документов достигала от 500 до 2 000 долларов США.
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По фактам использования поддельных документов пограничники оповестили стражей порядка, которым и передали псевдо-студентов.
Добавим, что с 24 февраля пограничники Львовского отряда направили в Нацполицию 310 сообщений об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 385 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". За совершение данного правонарушения 118 лицам объявлены подозрения, в отношении 8 нарушителей вынесены судебные решения.
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Пожалуйста, подождите...
Але ви мені підозрілий якийсь, щось там я від вас читав таке... неоднозначне...
Зрозуміло що кругова порука та корупція ніде не ділась... Але ось цих російськомовних "українців" що "прориваються" до Європи треба повертати в реальне життя -- втік з Луганщини, Донеччини, Харківщини від війни, а западенці повинні відвойовувати (не за себе кажу, але дуже багато військових з заходу країни повертаються в трунах додому, а такі як на фото -- "студенти", валять з України.... в уніформу та копати! В таку спеку саме доречне покарання дизертиру!
"За даними "Української правди", Суркіси виїхали через пункт "Вилок" на Закарпатті без декларування готівки на українській митниці, а на угорському митному пункті оформили в себе готівку у 17,6 мільйонів доларів.
В авто нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса сиділо двоє його онуків, які є військовозобов'язаними (20 і 28 років). "
Перетин кордону Суркісами реєстрував той же наряд прикордонників та митників, який оформлював перетин кордону Анастасією Котвіцькою - дружиною соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларування."
Жирна така рибина, це не ніщєбродів видловлювати.
За цих -- не писатиму те саме, що про "студентів" -- цих просто позбавити громадянства і нехай НІКОЛИ БІЛЬШЕ НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ!