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У потязі до Перемишля прикордонники виявили дев’ять військовозобов’язаних псевдостудентів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

держприкордонслужба

У потязі до Перемишля прикордонники викрили дев’ять військовозобов’язаних чоловіків із підробленими документами про навчання за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Дев’ятеро чоловіків, віком від 21 до 27 років, надали інспекторам прикордонного контролю документи про навчання у Польщі та Литві. Після перевірки прикордонники встановили, що документи – підроблені. Також у мобільних телефонах "студентів" охоронці кордону виявили повідомлення, які підтверджують фіктивність документів про навчання. Зокрема в листуваннях з "конторою незаконних подорожей" організатори просили рекомедувати їх послуги іншим.

У потязі до Перемишля прикордонники виявили дев’ять військовозобов’язаних псевдостудентів 01

За попередніми даними вартість пакета документів сягала від 500 до 2 000 доларів США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонник і митник за 6 тис. дол. надавали "послуги" з переміщення військовозабов'язаних чоловіків через кордон, - Нацполіція. ФОТО

За фактами використання підроблених документів прикордонники поінформували правоохоронців, яким і передали псевдостудентів.

Додамо, що з 24 лютого прикордоннники Львівського загону скерували до Нацполіції 310 повідомлень про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 385 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів". За вчинення даного правопорушення 118 особам оголошено підозри, відносно 8 порушників винесено судові рішення.

Також читайте: З початку війни майже 5 тисяч військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно виїхати з України, - ДПСУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
95 квартал на чолі з лисим?
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25.06.2022 19:53
+20
і яка там з них користь?
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25.06.2022 19:53
+17
осталось заградотряды сформировать, чтоб совсем все счастливы были
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25.06.2022 19:55
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На фронт этих всех находчивых.
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25.06.2022 19:50 Відповісти
Ні! Підробників документів в першу чергу!!!
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25.06.2022 19:52 Відповісти
нехай вони навіть жінки -- то тим паче!
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25.06.2022 19:53 Відповісти
Всех их отправить в трудовые лагеря, и пусть там пашут от 8-ми до 8-ми, пока сами на фронт не попросятся..
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25.06.2022 22:54 Відповісти
і яка там з них користь?
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25.06.2022 19:53 Відповісти
копати!
Але ви мені підозрілий якийсь, щось там я від вас читав таке... неоднозначне...
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25.06.2022 19:55 Відповісти
разведку боем будут совершать
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25.06.2022 19:56 Відповісти
Вы правы, никакой пользы от этих гондурасов нет. Но эти твари должны быть задействованы на разборах завалов наших разрушенных городов и погребении тел погибших. В нашей армии такие дебилы не нужны...
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25.06.2022 20:12 Відповісти
Сколько ты уже разгреб завалов?
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25.06.2022 20:23 Відповісти
А он и не псевдостудент..
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25.06.2022 22:55 Відповісти
Ніякої,як і з любої людини, яку силою примушують щось робити.
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25.06.2022 20:28 Відповісти
Нах они там нужны? Какой солдат из индивида, который не хочет воевать?
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25.06.2022 19:54 Відповісти
окопи рити, трупи орків збірати, завали розбирати. Чи на це відволікати вправних вояк? Отеке сцікливе імно і мусить робити 2важку і брудну роботу НА ФРОНТІ.
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25.06.2022 21:55 Відповісти
осталось заградотряды сформировать, чтоб совсем все счастливы были
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25.06.2022 19:55 Відповісти
Высмеялся сполна? А теперь скажи что надо делать чтобы "все счастливы были" в условиях реальной угрозы потери государства. Очнись, угроза реальная и страшная. Ну уедут все, придут орки, разорят, разграбят все что можно. И чего, так лучше, все счастливы стали?
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26.06.2022 06:49 Відповісти
при чому загранотряди? Законом заборонено виізд чоловіків призивного віку, все.
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26.06.2022 11:49 Відповісти
Сам-то на фронте?Или пусть вместо тебя пойдут лучше,да?
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25.06.2022 20:20 Відповісти
95 квартал на чолі з лисим?
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25.06.2022 19:53 Відповісти
А Суркісів шуфричів не зупинили, НІМА підстав. а тих в кого грошенят підкинути миколі-прикордоннику на закарпатті - Доброго вечора, ми з військомату
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25.06.2022 19:55 Відповісти
то це ви на фото?
Зрозуміло що кругова порука та корупція ніде не ділась... Але ось цих російськомовних "українців" що "прориваються" до Європи треба повертати в реальне життя -- втік з Луганщини, Донеччини, Харківщини від війни, а западенці повинні відвойовувати (не за себе кажу, але дуже багато військових з заходу країни повертаються в трунах додому, а такі як на фото -- "студенти", валять з України.... в уніформу та копати! В таку спеку саме доречне покарання дизертиру!
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25.06.2022 20:03 Відповісти
Ну і давай копай
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26.06.2022 05:02 Відповісти
А какие пидставы против суркисов? Они старики, им обоим давно за 60, старшему уже за 70, о чем ты? Пацанов нашел Вот клоуны 95 квартала, у которых рожи трещат уже за два последних года, это другое дело.
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25.06.2022 20:15 Відповісти
Ну ось нащо пересмикувати?

"За даними "Української правди", Суркіси виїхали через пункт "Вилок" на Закарпатті без декларування готівки на українській митниці, а на угорському митному пункті оформили в себе готівку у 17,6 мільйонів доларів.
В авто нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса сиділо двоє його онуків, які є військовозобов'язаними (20 і 28 років). "
Перетин кордону Суркісами реєстрував той же наряд прикордонників та митників, який оформлював перетин кордону Анастасією Котвіцькою - дружиною соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларування."

Жирна така рибина, це не ніщєбродів видловлювати.
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25.06.2022 21:06 Відповісти
А якщо вони брали б "білети" у правильній касі, то без проблем вже були у ЄС. рашист портнов, суркіс, тупіцкій не дадуть збрехати, у них все вийшло.
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25.06.2022 19:59 Відповісти
Тищенко Портнов Мураев також студенти?
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25.06.2022 20:00 Відповісти
"дипломати".. то каса іншого рівня..
За цих -- не писатиму те саме, що про "студентів" -- цих просто позбавити громадянства і нехай НІКОЛИ БІЛЬШЕ НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ!
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25.06.2022 20:05 Відповісти
Мне кажется что большая часть этих засранцев это твари из т.н. ЧОПов, которые готовы были устроить террор при захвате Киева!!!!! Вывезти в лес и расстрелять этих титушек!!!
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25.06.2022 20:01 Відповісти
Тебе только кажется, а ты уже готов убивать без суда и следствия.
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25.06.2022 20:07 Відповісти
Єдиний плюс, що не живемо при срср, а то б ви усіх розстріляли. Бо вам би покаазалось. Про закони, верховенство права взагалі забули?
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25.06.2022 21:01 Відповісти
Спокійно. Їх передали правоохоронцям, а там вже встановлять, хто з яких ПОПів.
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25.06.2022 21:44 Відповісти
Не, лучше в трудовые лагеря, пусть пашут на благо Родины..
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25.06.2022 22:57 Відповісти
Коли хочемо в Європу, а йдемо в срср. Вже за трудові табори заговорили, а далі що? Розстріли чи повішання?
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26.06.2022 15:50 Відповісти
Прикордонників своїх двістікілограмових з заходу на фронт спробуйте відправити- відкуп буде не вимірний...
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25.06.2022 20:04 Відповісти
Предложение правильное. Прикордонникiв, полицию - через полигонные сборы, на фронт прямо взводами и ротами. Подготовленные, спаянные коллективы, прошедшие отбор при приёме на службу, физически безупречный стан, и максимально патриотичные и преданные родине (раз шли на госслужбу). А неподготовленных ни морально ни физически, и забывших (или не знавших) службу ментально гражданских людей - патрулировать кордон и улицы в городах. Есть мнение, что снижение эффективности в вылавливании уклонистов, местных контрабандистов или нарушителей комендантского часа в Киеве или Одессе гораздо менее опасно, чем отправка кое как сколоченных подразделений из разношорстных мобилизованных в бой, где реально судьба государства решается. Не говоря уж о чисто моральном аспекте - первыми туда, где тяжело и опасно должны идти "государевы люди", получающие от государства зарплаты и льготы, а не цывилы,
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25.06.2022 23:16 Відповісти
Да разве эти студенты единственные! На всех каналах единых новын на ТВ сидят такие же призывного возраста и с бумажечек новости читают. Почему не призваны, почему не воюют?!!! Новости могут и девушки почитать. А эти бороды поотпускали, типа мужики, но им гораздо больше юбки и бюстгальтеры подошли бы. Почему наши ребята с западных областей гибнут за Харьков, Северодонецк, Киев и пр., а эти с востока трусливо на запад бегут или бабскими делами занимаются, и на языке такие патриоты. Когда это коррупционное дерьмо закончиться? Когда военкоматы за взятки прекратят раздавать волчьи билеты косарям. Хотя, с таким ниразу не откосившим от призыва гавнокомандующим, на это надежды никакой нет. Говорите в ЕС собрались? Ну-ну, вас всех еще ждет большой сюрприз, а пока жуйте лапшу голосующие по приколу....
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25.06.2022 20:09 Відповісти
Не, в студиях работают много талантливых ребят, там надо очень много знать по теме и часто, в течение нескольких часов при интервью задавать дельные вопросы, ты бы так точно не смог бы..
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25.06.2022 23:02 Відповісти
Любрвь к знаниям не задушить!
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25.06.2022 20:18 Відповісти
Местные боевые надиванные пропердыватели уже все в сборе?Уже отправляли вместо себя на фронт этих бедолаг?
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25.06.2022 20:18 Відповісти
Бедолаги? Обнять и плакать...
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25.06.2022 21:37 Відповісти
Все хорошо конечено - но очередь желающих защищать Украину в военкоматах большая ( был месяц назад ) , только никого не берут - говорят позвоним позже ....А выехать - два сына 22/ 28 друга детства выехали БЕЗ ПРОБЛЕМ - немного денег ....
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25.06.2022 20:31 Відповісти
Толку от ловли "военнообязанных" ноль. Ну заберут таких в армию, и ? Дезертируют или в плен сдадутся, та еще помощь.
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25.06.2022 20:37 Відповісти
ТАК А ШО ТАМ С КОРРУПЦИОНЕРАМИ УКРАИНЫ С 1991 ГОДА И ИХ ДЕТЬМИ !!!???
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25.06.2022 20:52 Відповісти
Нікого не виправдовую, але муляє оце "прикордонники встановили". Здається встановлюють експерти, а ступінь вини визначає лише суд? Ну, так в кожній правовій державі, чи хтось вже встиг наділити прикордонників правами суду?
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25.06.2022 21:03 Відповісти
Задовбали ватні мудаки ловити громадян що хочуть вибратись з цього совка 2.0. Або забороніть виїзд усім або випускайте усіх. Що це за привілеї для жінок. Ганьба!
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25.06.2022 21:40 Відповісти
Вони дітей відловлюють бо самі воювати не хочуть,то Квартал!!!
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25.06.2022 23:19 Відповісти
Доброго вечора усім .тема переселенців дуже проста,основна маса яких приїхала в іспанію це на 90% сепари,папіки з боблом.іспани в спочатку помагали але побачивши на яких машинах тут вони рисачать.....а за кермом в основному чоловіки. ось така ......малята. А за мову взагалі мовчу.
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26.06.2022 00:03 Відповісти
У пороха теж підроблені?
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26.06.2022 04:57 Відповісти
 
 