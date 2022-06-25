У потязі до Перемишля прикордонники виявили дев’ять військовозобов’язаних псевдостудентів

У потязі до Перемишля прикордонники викрили дев’ять військовозобов’язаних чоловіків із підробленими документами про навчання за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Дев’ятеро чоловіків, віком від 21 до 27 років, надали інспекторам прикордонного контролю документи про навчання у Польщі та Литві. Після перевірки прикордонники встановили, що документи – підроблені. Також у мобільних телефонах "студентів" охоронці кордону виявили повідомлення, які підтверджують фіктивність документів про навчання. Зокрема в листуваннях з "конторою незаконних подорожей" організатори просили рекомедувати їх послуги іншим.

За попередніми даними вартість пакета документів сягала від 500 до 2 000 доларів США.

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За фактами використання підроблених документів прикордонники поінформували правоохоронців, яким і передали псевдостудентів.

Додамо, що з 24 лютого прикордоннники Львівського загону скерували до Нацполіції 310 повідомлень про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 385 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів". За вчинення даного правопорушення 118 особам оголошено підозри, відносно 8 порушників винесено судові рішення.

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