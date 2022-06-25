У потязі до Перемишля прикордонники виявили дев’ять військовозобов’язаних псевдостудентів
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У потязі до Перемишля прикордонники викрили дев’ять військовозобов’язаних чоловіків із підробленими документами про навчання за кордоном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Дев’ятеро чоловіків, віком від 21 до 27 років, надали інспекторам прикордонного контролю документи про навчання у Польщі та Литві. Після перевірки прикордонники встановили, що документи – підроблені. Також у мобільних телефонах "студентів" охоронці кордону виявили повідомлення, які підтверджують фіктивність документів про навчання. Зокрема в листуваннях з "конторою незаконних подорожей" організатори просили рекомедувати їх послуги іншим.
За попередніми даними вартість пакета документів сягала від 500 до 2 000 доларів США.
За фактами використання підроблених документів прикордонники поінформували правоохоронців, яким і передали псевдостудентів.
Додамо, що з 24 лютого прикордоннники Львівського загону скерували до Нацполіції 310 повідомлень про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 385 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів". За вчинення даного правопорушення 118 особам оголошено підозри, відносно 8 порушників винесено судові рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Але ви мені підозрілий якийсь, щось там я від вас читав таке... неоднозначне...
Зрозуміло що кругова порука та корупція ніде не ділась... Але ось цих російськомовних "українців" що "прориваються" до Європи треба повертати в реальне життя -- втік з Луганщини, Донеччини, Харківщини від війни, а западенці повинні відвойовувати (не за себе кажу, але дуже багато військових з заходу країни повертаються в трунах додому, а такі як на фото -- "студенти", валять з України.... в уніформу та копати! В таку спеку саме доречне покарання дизертиру!
"За даними "Української правди", Суркіси виїхали через пункт "Вилок" на Закарпатті без декларування готівки на українській митниці, а на угорському митному пункті оформили в себе готівку у 17,6 мільйонів доларів.
В авто нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса сиділо двоє його онуків, які є військовозобов'язаними (20 і 28 років). "
Перетин кордону Суркісами реєстрував той же наряд прикордонників та митників, який оформлював перетин кордону Анастасією Котвіцькою - дружиною соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларування."
Жирна така рибина, це не ніщєбродів видловлювати.
За цих -- не писатиму те саме, що про "студентів" -- цих просто позбавити громадянства і нехай НІКОЛИ БІЛЬШЕ НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ!