Прикордонник і митник за 6 тис. дол. надавали "послуги" з переміщення військовозабов'язаних чоловіків через кордон, - Нацполіція. ФОТО
Львівські поліцейські затримали злочинну групу, яка організувала незаконний канал переміщення військовозабов'язаних осіб через кордон. Серед фігурантів - працівники прикордонної та митної служб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стартегічних розслідувань Нацполіції.
Службовці прикордонної, митної служб та двоє місцевих мешканців налагодили схему перетину кордону чоловіками, які намагалися уникнути мобілізації. Співробітники прикордонної та митної служб не вносили інформацію до відповідних баз про виїзд чоловіків призовного віку з території України. Їхні спільники займалися пошуком осіб та вели перемовини щодо деталей "трансферу". Час та місця "потенційному клієнтові" повідомляли за кілька годин до перетину. Натомість отримували 6000 доларів США, які надалі розподілялися між всіма учасниками "схеми".
Заходи з викриття протиправної діяльності проходили у два етапи. 25 травня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції затримали одного з учасників угруповання - місцевого мешканця - під час отримання грошей.
26 травня поліцейські спільно з ДБР затримали прикордонника, митника та ще одного спільника. Раніше правоохоронці задокументували ще один факт отримання зловмисниками аналогічної суми.
За результатами обшуків вилучили майже 20 тис. дол. США, 5 тис. євро та іншу валюту. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Кримінальні провадження відкриті за статтями 332 та 368 Кримінального кодексу України.
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Це запитання до верховного відосикомана і його шобла з усіх силових структур.
Але тут нюанс.. всіляким зеленим правоохоронцям віри вже нема від тоді як безпосередньо перед війною пішли арештовувати оборонні підприємства!!!!!
Тисячі чоловіків не мають роботи, при тому їх не беруть ні в ЗСУ, ні в ТРО.
То може треба щось з тим робити????
Идти завалы разбирать.
А сколько мне за это заплатят?
Покормят и кров дадут. Не?
Нет. Мне по безработице и финансовой помощи больше выйдет. А если в Польшу бесплатно свалит. На польские пособия.
жирует,в стране война а им похеру.