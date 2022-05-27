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Новини Фото Силовики
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Прикордонник і митник за 6 тис. дол. надавали "послуги" з переміщення військовозабов'язаних чоловіків через кордон, - Нацполіція. ФОТО

Львівські поліцейські затримали злочинну групу, яка організувала незаконний канал переміщення військовозабов'язаних осіб через кордон. Серед фігурантів - працівники прикордонної та митної служб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стартегічних розслідувань Нацполіції.

Прикордонник і митник за 6 тис. дол. надавали послуги з переміщення військовозабовязаних чоловіків через кордон, - Нацполіція 01

Службовці прикордонної, митної служб та двоє місцевих мешканців налагодили схему перетину кордону чоловіками, які намагалися уникнути мобілізації. Співробітники прикордонної та митної служб не вносили інформацію до відповідних баз про виїзд чоловіків призовного віку з території України. Їхні спільники займалися пошуком осіб та вели перемовини щодо деталей "трансферу". Час та місця "потенційному клієнтові" повідомляли за кілька годин до перетину. Натомість отримували 6000 доларів США, які надалі розподілялися між всіма учасниками "схеми".

Заходи з викриття протиправної діяльності проходили у два етапи. 25 травня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції затримали одного з учасників угруповання - місцевого мешканця - під час отримання грошей.

Прикордонник і митник за 6 тис. дол. надавали послуги з переміщення військовозабовязаних чоловіків через кордон, - Нацполіція 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовозобов'язаний чоловік намагався виїхати до Польщі, сховавшись у матраці, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонник і митник за 6 тис. дол. надавали послуги з переміщення військовозабовязаних чоловіків через кордон, - Нацполіція 03

26 травня поліцейські спільно з ДБР затримали прикордонника, митника та ще одного спільника. Раніше правоохоронці задокументували ще один факт отримання зловмисниками аналогічної суми.

Прикордонник і митник за 6 тис. дол. надавали послуги з переміщення військовозабовязаних чоловіків через кордон, - Нацполіція 04

За результатами обшуків вилучили майже 20 тис. дол. США, 5 тис. євро та іншу валюту. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Кримінальні провадження відкриті за статтями 332 та 368 Кримінального кодексу України.

Також читайте: На Закарпатті екскерівник ЦНАПу організував для військовозабов'язаних схему незаконного перетину кордону за $14 000, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

прикордонники (1097) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+13
там всі такі, просто спіймали тільки двох, і то завтра відпустять
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27.05.2022 17:36
+8
Жріть вже ті гроші,ниці підараси!
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27.05.2022 17:24
+5
Дві чергові шльондри...
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27.05.2022 17:27
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Жріть вже ті гроші,ниці підараси!
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27.05.2022 17:24 Відповісти
На цих протухших сраних митницях які ********* країну від дня незалежності перед усім народом і світом можна навести порядок хоча б на період війни???!!?!?
Це запитання до верховного відосикомана і його шобла з усіх силових структур.
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27.05.2022 21:26 Відповісти
Дві чергові шльондри...
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27.05.2022 17:27 Відповісти
там всі такі, просто спіймали тільки двох, і то завтра відпустять
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27.05.2022 17:36 Відповісти
бо, із цієї суми та їхній "чесний" відсоток- це десь 25% від суми??? Так і до ОПи доберуться...
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27.05.2022 17:44 Відповісти
Нічого їм не буде...
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27.05.2022 17:47 Відповісти
Зрада, все пропало!!!!! Что еще напишешь?
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27.05.2022 17:52 Відповісти
Що це ти пердонуло?
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27.05.2022 18:47 Відповісти
О, задньопниводний виліз. Опудало, якщо тебе чпокають в анус мужчини і ти тепер себе вважаєш жєнщіной - то це твої проблеми. Однак в Україні гомосексуалізм кримінально заборонений.
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27.05.2022 19:16 Відповісти
задньопниводний, я в ЄС був майже у всіх країнах, окрім болгарії і румунії. В жодній із країн Європи зараз немає війни. А в Україні військовий стан. З країни можуть виїжджати баби, інваліди або діти.
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27.05.2022 19:29 Відповісти
Последняя воюющая страна закрывавшая границы Азербайджан.
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27.05.2022 20:48 Відповісти
що хотіти реформа органів була
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27.05.2022 17:51 Відповісти
не органом, а пісіаніном., ще одне щойновилуплене без інциклопії живе?
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27.05.2022 18:08 Відповісти
Поясніть мені, воні заднім числом їх оформляють? Чесно, не розумію. На кордоні з ЄС поляки чи словаки, чи хто інший не ставлять штампік. Усіх хто повернеться зі штампіками після 24 лютого - штраф.
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27.05.2022 17:57 Відповісти
Прикордонники просто роблять вигляд, що перевіряють документи, а на справді ніхто нічого не сканує - це і коштує 6 тис баксів. А в шенгені вже похєр скільки тобі років і чи є та мобілізація, аби не було проблем з законом.
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27.05.2022 19:32 Відповісти
за 6 тысяч Долларов это очень и очень приличные деньги.
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27.05.2022 18:02 Відповісти
На кордоні найбільша корупція
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27.05.2022 18:05 Відповісти
Сам пройшов через це?
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27.05.2022 18:49 Відповісти
одни на передке гибнут, другие в тылк бабки стригут.
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27.05.2022 18:07 Відповісти
Ну якщо б все перекидували на "передок" то можнаиз них і не питати..
Але тут нюанс.. всіляким зеленим правоохоронцям віри вже нема від тоді як безпосередньо перед війною пішли арештовувати оборонні підприємства!!!!!
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27.05.2022 22:00 Відповісти
ну так ясно, чому зе не захотів випускати чоловіків з України. ці ж митники і прикордонники несуть наверх, а верх несе іще наверх. був зе мільйонером, став мільярдером. правда, по г+г цього не розкажуть і стадо баранів буде так само вірувати і молитися на найвеличнішого.
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27.05.2022 18:08 Відповісти
А жінок з дітьми,які повертаються,тримають годинами у автобусах,замініть цих підарасів на жінок,на усьому західному кордоні,бо вони там нафіг не потрібні,нехай окопи риють рилами.
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27.05.2022 18:09 Відповісти
Мільйони безробітних чоловіків в Україні. Їх все одно пустять закордон.
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27.05.2022 18:39 Відповісти
Я уже сумніваюсь що у владних кабінетах живе інтелект. Там поняття з руского міра. А соловіки це мясо-ресурс якому не позволено їхати.
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27.05.2022 19:16 Відповісти
Схоже, ти жалкуєш, що народився чоловіком
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27.05.2022 19:19 Відповісти
Я вгадав: ти пасивний гей, тому жіноче - це твоє. От тільки з паспортом не вийшов - там стоїть чол.
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27.05.2022 19:34 Відповісти
Так. Але.
Тисячі чоловіків не мають роботи, при тому їх не беруть ні в ЗСУ, ні в ТРО.
То може треба щось з тим робити????
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27.05.2022 18:39 Відповісти
Треба.
Идти завалы разбирать.
А сколько мне за это заплатят?
Покормят и кров дадут. Не?
Нет. Мне по безработице и финансовой помощи больше выйдет. А если в Польшу бесплатно свалит. На польские пособия.
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27.05.2022 20:54 Відповісти
Ну не будуть мільйони в армії, я це кажу з 2014 року. Але багато хто хоче сталінські часи повернути, або щось подібне. Нехай їдуть і гроші заробляють. Без грошей, також Україеа не виьримає.
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27.05.2022 18:43 Відповісти
Охренеть! Этот прайс "работает" третий месяц 6000 за одного, 10000 за двух. И только сейчас мусорня отреагировала???
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27.05.2022 18:58 Відповісти
Да, там, на границы с ЕС и Украиной , уже не дома, там дворцы стоят.
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27.05.2022 19:11 Відповісти
Ти так і скажи: я галіме сцикло, випустіть мене закордон, я сховаюсь під спідницю дружини і ніхто мене не побачить.
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27.05.2022 19:24 Відповісти
Я виріс в країні де чоловік має бути чоловіком і вести себе як чоловік. Якщо ти по духу жєнщіна, то може вартує тобі зробити операцію по зміні статі, аби внутрішнє співпадало з зовнішнім?!
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27.05.2022 19:38 Відповісти
Ти вже запарив вішати на мене штам москаля, виродок сцикливий. Хочеш їхати закордон - усинови трьох дітей, відріж собі кінцівку, а ще можна перелізти через кордон. Коротше, варіантів опинитися тобі біля панських параш - море. А ти все жалієшся що народився чоловіком, а не бабою
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27.05.2022 19:59 Відповісти
недоумок гетьманцев и верховна зрада поднимают налоги и цены,а граница
жирует,в стране война а им похеру.
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27.05.2022 20:53 Відповісти
Вот и я удивлялся откуда в Израиле полно здоровых украинцев призывного возраста, некоторые так прямо и говорили, что погранцам в лапу доллары дали и те пропустили.
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27.05.2022 21:50 Відповісти
Встановіть таксу в 25 тис. і хай валять бариги не повертаючись з них в тилу користі як з козла молока а на передовій це будуть перші зрадники.
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27.05.2022 21:56 Відповісти
Був би кращий заголовок "Прикордонник і митник, які за 6 тис. дол. надавали "послуги" з переміщення військовозабов'язаних чоловіків через кордон, були розстріляні на місці, за законами військового часу"
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27.05.2022 22:19 Відповісти
От ніколи такого не було,аж раптом...
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27.05.2022 22:29 Відповісти
Козлы нашы пограничники, они по жизни взятки брали, берут и будут брать, пока не будет нормального наказания, минимум 25 лет.
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29.06.2022 23:26 Відповісти
 
 