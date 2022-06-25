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Новости Война в Украине
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Джонсон предостерег от попыток принуждения Киева к "плохому миру"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который активно высказывается в поддержку Украины в условиях полномасштабного российского вторжения, заявил, что опасается давления на Киев с целью заставить украинские власти согласиться на заключение "плохого мира" с Москвой.

Подобный шаг, по словам Джонсона, привел бы к долгосрочной глобальной катастрофе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Слишком многие страны говорят о том, что это Европейская война, в которой нет необходимости... и поэтому давление будет расти, чтобы побудить, возможно - принудить Украину к плохому миру", - сказал глава британского правительства журналистам во время визита в столицу Руанды Кигали, куда он прибыл для участия в саммите Содружества наций

Читайте также: Если бы мне сказали отказаться от поддержки Украины, я бы ушел в отставку, - Джонсон

Как сказал Джонсон, разрешить президенту РФ Владимиру Путину добиться своего в Украине было бы опасно для международной безопасности и привело бы к долгосрочной экономической катастрофе.

"Нет сомнений, что в мире накопилась немалая усталость от того, что происходит в Украине, но я думаю, что они победят. Это их страна. Они борются за нее отчаянно и нуждаются в должной поддержке", - отметил Джонсон.

Британский премьер-министр подчеркнул, что сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, ради которого им предлагают отказаться от значительной части своих территорий. Джонсон повторил, что это стало бы крушением и вызвало бы новую волну эскалации со стороны Путина в любой момент.

Комментарии Бориса Джонсона прозвучали в период, когда украинские военные продолжают попытки сдержать большое российское наступление в восточных регионах страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победа Путина в Украине станет "долгосрочной экономической катастрофой", - Джонсон
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Топ комментарии
+40
Борис - справжній друг України!
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25.06.2022 22:33
+36
Дякую Борису Джонсону за послідовну і змістовнупозицію, підкріплену справами.
Разом до перемоги! Віримо в ЗСУ !
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25.06.2022 22:37
+28
УПА: Україна, Польща, Англія.
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25.06.2022 22:49
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Борис - справжній друг України!
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25.06.2022 22:33 Ответить
УПА: Україна, Польща, Англія.
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25.06.2022 22:49 Ответить
Балтія.
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25.06.2022 22:50 Ответить
Самый умный ,смелый настоящий друг Борис Джонсон 🙏🙏🙏👍👍👍Благодарим 🇬🇧
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25.06.2022 23:07 Ответить
Так,а ось такі вброси в смі без каналу інтерв'ю являється маніпуляцією і іменно цензурою оп. Ніхто ніколи не заставить Україну підти на грязний мир,тільки сам оп. Досить писати про людей,які проголосували за Україну як кандидата. Не забувайте, що їм Україну вертати до життя, а не зе гроші Євросоюзу по кишеням розпихати
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26.06.2022 00:19 Ответить
Дякую Борису Джонсону за послідовну і змістовнупозицію, підкріплену справами.
Разом до перемоги! Віримо в ЗСУ !
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25.06.2022 22:37 Ответить
очевидно, борис в курсе, что "банда четырёх" за тем и приезжала в киев со смаколыками. тем же неймётся, чтобы и лицо сохранить не только *****, а и европе, и найвэличнішому, заключив мир в августе, о котором проговорился верховнейший на прессконференце по итогам визита. хотя вопрос по этому поводу ему задан не был. сегодня, это один из самых опасных моментов закулисных интриг. и выпускание ары хамлии из клетки на дереве и спускание его в свет с высерами о мире, один из маркеров реальности таких планов. следим за движениями обезьяна.
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25.06.2022 22:41 Ответить
Це не питання- це провокація від кремлівських недолугого бота.
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25.06.2022 23:00 Ответить
Если непонятен украинский язык, зачем тогда ошиваться на украинском новостном сайте ?
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25.06.2022 23:44 Ответить
Раніше ви краще розуміли сказане мною про корисних ідіотів Кремля.
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26.06.2022 07:30 Ответить
Удалила, раз плохой из меня "переводчик".
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26.06.2022 10:44 Ответить
вопрос цены. ну и кто его протэжэ.
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25.06.2022 23:01 Ответить
так же как и тупые украинцы выбрали кремлевскую Буратину на пост президента
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26.06.2022 02:40 Ответить
"Джонсон застеріг від спроб примусу Києва до "поганого миру" "--Борисе, так Ви це нашому пану президенту кажіть, він у нас зараз вповноважений "мирові" підписувати, хоч з примусом, хоч без примусу.
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25.06.2022 22:44 Ответить
Всього чотирі місяці і вже шаленна втома. Певно Путіну треба дати моливість пройтись буревієм по Європі.
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25.06.2022 22:45 Ответить
який буревій? європа одразу складе лапки
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25.06.2022 23:09 Ответить
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25.06.2022 22:55 Ответить
Как можно капитуляцию вообще называть *миром*? Плохой *мир* сейчас в Мариуполе и Донецке. Кто еще хочет такого *мира*?
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25.06.2022 22:59 Ответить
Лукашеску.
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25.06.2022 23:01 Ответить
Лукашеску для того булки и раздвинул перед х..лом в 2020-м, чтоб у него так не было.
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25.06.2022 23:47 Ответить
Главное, шоб пан Джонсон бил по рукам зеленского, как только тот решится подписать какую-нибудь бумажку от *****
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25.06.2022 23:01 Ответить
Євросоюз і генасамблея ООН ще мають визнати касапію державою-терористом (або хоча би, як комісія закордонсправах Сенату США і, безсумнівно, згодом Держдеп - що касапія спонсорує тероризм); і це автоматично збільшить, підвищить лаптям висоту санкцій на постійній основі аж до повного розвалу московитської імперії. Само собою - і те, що касапія проводить геноцид стосовно України за ознакою громадянства.

Але, щоб таке сталось - потрібно, щоб попрацювали над цим наші дипломати, щоб переконали голосуючих осіб (владу відповідних країн).

Але ж наш головний дипломат... він досі хоче заглянути в очко *****, тому мети знищити ***** і його московщину - не ставить...
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25.06.2022 23:07 Ответить
борис красава!!!!!
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25.06.2022 23:13 Ответить
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25.06.2022 23:19 Ответить
Черчиллей, Рузвельтов, Тэтчеров, Рейганов рождает время!
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25.06.2022 23:21 Ответить
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26.06.2022 00:06 Ответить
Твёрдое заявление, что не говорить. Не зря орда так на англосаксов зубы скулит, ой не зря. Слишком много безразличных стран.
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26.06.2022 02:45 Ответить
У Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер появился приемник, и это радует.
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26.06.2022 03:42 Ответить
Пургаметы путлера набросали в Ютьюб столько мавзолейной ************...что доктор Геббельс отдыхает...
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26.06.2022 04:54 Ответить
 
 