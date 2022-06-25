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Новини Війна в Україні
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Джонсон застеріг від спроб примусу Києва до "поганого миру"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, який активно висловлюється на підтримку України в умовах повномасштабного російського вторгнення, заявив, що побоюється тиску на Київ з метою змусити українську владу погодитися на укладання "поганого миру" з Москвою.

Подібний крок, за словами Джонсона, спричинив би довгострокову глобальну катастрофу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

"Занадто багато країн говорять про те, що це Європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск зростатиме, щоб спонукати, можливо, примусити Україну до поганого миру", – сказав голова британського уряду журналістам під час візиту до столиці Руанди Кігалі, куди він прибув для участі у саміті Співдружності націй.

Читайте також: Якби мені сказали відмовитись від підтримки України, я б пішов у відставку, - Джонсон

Як сказав Джонсон, дозволити президенту РФ Володимиру Путіну домогтися свого в Україні було б небезпечно для міжнародної безпеки і призвело б до довгострокової економічної катастрофи.

"Немає сумнівів, що у світі накопичилася чимала втома від того, що відбувається в Україні, але я думаю, що вони переможуть. Це їхня країна. Вони борються за неї відчайдушно і потребують належної підтримки", – зазначив Джонсон.

Британський прем’єр-міністр наголосив, що зараз не час заохочувати українців погоджуватися на поганий мир, заради якого їм пропонують відмовитися від значної частини своїх територій. Джонсон повторив, що це стало б катастрофою і викликало б нову хвилю ескалації з боку Путіна в будь-який момент.

Коментарі Боріса Джонсона пролунали у період, коли українські військові продовжують спроби стримати великий російський наступ у східних регіонах країни.

Також читайте: Перемога Путіна в Україні стане "довгостроковою економічною катастрофою", - Джонсон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
Борис - справжній друг України!
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25.06.2022 22:33
+36
Дякую Борису Джонсону за послідовну і змістовнупозицію, підкріплену справами.
Разом до перемоги! Віримо в ЗСУ !
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25.06.2022 22:37
+28
УПА: Україна, Польща, Англія.
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25.06.2022 22:49
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Борис - справжній друг України!
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25.06.2022 22:33 Відповісти
УПА: Україна, Польща, Англія.
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25.06.2022 22:49 Відповісти
Балтія.
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25.06.2022 22:50 Відповісти
Самый умный ,смелый настоящий друг Борис Джонсон 🙏🙏🙏👍👍👍Благодарим 🇬🇧
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25.06.2022 23:07 Відповісти
Так,а ось такі вброси в смі без каналу інтерв'ю являється маніпуляцією і іменно цензурою оп. Ніхто ніколи не заставить Україну підти на грязний мир,тільки сам оп. Досить писати про людей,які проголосували за Україну як кандидата. Не забувайте, що їм Україну вертати до життя, а не зе гроші Євросоюзу по кишеням розпихати
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26.06.2022 00:19 Відповісти
Дякую Борису Джонсону за послідовну і змістовнупозицію, підкріплену справами.
Разом до перемоги! Віримо в ЗСУ !
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25.06.2022 22:37 Відповісти
очевидно, борис в курсе, что "банда четырёх" за тем и приезжала в киев со смаколыками. тем же неймётся, чтобы и лицо сохранить не только *****, а и европе, и найвэличнішому, заключив мир в августе, о котором проговорился верховнейший на прессконференце по итогам визита. хотя вопрос по этому поводу ему задан не был. сегодня, это один из самых опасных моментов закулисных интриг. и выпускание ары хамлии из клетки на дереве и спускание его в свет с высерами о мире, один из маркеров реальности таких планов. следим за движениями обезьяна.
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25.06.2022 22:41 Відповісти
Це не питання- це провокація від кремлівських недолугого бота.
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25.06.2022 23:00 Відповісти
Если непонятен украинский язык, зачем тогда ошиваться на украинском новостном сайте ?
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25.06.2022 23:44 Відповісти
Раніше ви краще розуміли сказане мною про корисних ідіотів Кремля.
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26.06.2022 07:30 Відповісти
Удалила, раз плохой из меня "переводчик".
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26.06.2022 10:44 Відповісти
вопрос цены. ну и кто его протэжэ.
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25.06.2022 23:01 Відповісти
так же как и тупые украинцы выбрали кремлевскую Буратину на пост президента
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26.06.2022 02:40 Відповісти
"Джонсон застеріг від спроб примусу Києва до "поганого миру" "--Борисе, так Ви це нашому пану президенту кажіть, він у нас зараз вповноважений "мирові" підписувати, хоч з примусом, хоч без примусу.
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25.06.2022 22:44 Відповісти
Всього чотирі місяці і вже шаленна втома. Певно Путіну треба дати моливість пройтись буревієм по Європі.
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25.06.2022 22:45 Відповісти
який буревій? європа одразу складе лапки
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25.06.2022 23:09 Відповісти
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25.06.2022 22:55 Відповісти
Как можно капитуляцию вообще называть *миром*? Плохой *мир* сейчас в Мариуполе и Донецке. Кто еще хочет такого *мира*?
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25.06.2022 22:59 Відповісти
Лукашеску.
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25.06.2022 23:01 Відповісти
Лукашеску для того булки и раздвинул перед х..лом в 2020-м, чтоб у него так не было.
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25.06.2022 23:47 Відповісти
Главное, шоб пан Джонсон бил по рукам зеленского, как только тот решится подписать какую-нибудь бумажку от *****
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25.06.2022 23:01 Відповісти
Євросоюз і генасамблея ООН ще мають визнати касапію державою-терористом (або хоча би, як комісія закордонсправах Сенату США і, безсумнівно, згодом Держдеп - що касапія спонсорує тероризм); і це автоматично збільшить, підвищить лаптям висоту санкцій на постійній основі аж до повного розвалу московитської імперії. Само собою - і те, що касапія проводить геноцид стосовно України за ознакою громадянства.

Але, щоб таке сталось - потрібно, щоб попрацювали над цим наші дипломати, щоб переконали голосуючих осіб (владу відповідних країн).

Але ж наш головний дипломат... він досі хоче заглянути в очко *****, тому мети знищити ***** і його московщину - не ставить...
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25.06.2022 23:07 Відповісти
борис красава!!!!!
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25.06.2022 23:13 Відповісти
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25.06.2022 23:19 Відповісти
Черчиллей, Рузвельтов, Тэтчеров, Рейганов рождает время!
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25.06.2022 23:21 Відповісти
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26.06.2022 00:06 Відповісти
Твёрдое заявление, что не говорить. Не зря орда так на англосаксов зубы скулит, ой не зря. Слишком много безразличных стран.
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26.06.2022 02:45 Відповісти
У Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер появился приемник, и это радует.
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26.06.2022 03:42 Відповісти
Пургаметы путлера набросали в Ютьюб столько мавзолейной ************...что доктор Геббельс отдыхает...
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26.06.2022 04:54 Відповісти
 
 