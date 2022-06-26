В районе Черкасс прогремели 2 взрыва, - ОВА

Информацию о взрывах подтвердил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале Черкасской ОГА.

"Имеем два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем. Оставайтесь в укрытиях! Не публикуйте фото и видео. Не сообщайте локации. От этого зависит наша безопасность!" - говорится в сообщении.

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