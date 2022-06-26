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взрыв (6102) Черкассы (802) Черкасщина (952)

В районе Черкасс прогремели 2 взрыва, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,черкаси

Информацию о взрывах подтвердил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале Черкасской ОГА.

"Имеем два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем. Оставайтесь в укрытиях! Не публикуйте фото и видео. Не сообщайте локации. От этого зависит наша безопасность!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+10
4 х місячний РАКЕТНИЙ безкарний розстріл 40 мільйонної країни на очах всього світу-таке здається в історії людства вперше.Всі попередні світові терористичні акти-блідні квіточки.Не розумію реакцію цивілізованого світу. Невже бабло таки перемагає?...Все частіше,замість "росія" лунає "путін".Вдуматись,якесь недорозуміння ставить на коліна людство і ставить на межу існування Землю. ***** таки може увійти в історію,яку нікому буде прочитати,і яка (парадокс) взагалі не буде існувати.
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26.06.2022 12:44
+9
Теперь пора пострелять по Донецку. У нас больше снарядов, чем у кацапов ракет. Считая и наши 386 штук (за 700, если считать все). Эскалация в ответ на эскалацию - единственный способ общения с любым гопников в любой стране.
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26.06.2022 12:01
+9
уже надо что бы с нашей территории неизвестные бомбардировщики ипанули по территории Белораши ракетами........и это ж не мы...будем
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26.06.2022 12:13
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Не передати словами як бахнуло, і це за декілька км, не уявляю якщо таке десь поруч
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26.06.2022 12:00 Ответить
Кішка з огороду так шмигнула. Місто без паніки,але фото є ,хтось постить і не хило
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26.06.2022 12:32 Ответить
Теперь пора пострелять по Донецку. У нас больше снарядов, чем у кацапов ракет. Считая и наши 386 штук (за 700, если считать все). Эскалация в ответ на эскалацию - единственный способ общения с любым гопников в любой стране.
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26.06.2022 12:01 Ответить
Навіщо по Донецьку? Є багато кацапських міст у зоні досяжності.
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26.06.2022 12:27 Ответить
но камеры то не отключили. любой может глянуть на прилёт ((
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26.06.2022 12:08 Ответить
нет там камер
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26.06.2022 13:12 Ответить
лувше пусть полетят в пАрашу
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26.06.2022 12:15 Ответить
Для чого ?

Від цього нікому краще не стане , а от кацапстану - це інша справа !
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26.06.2022 12:34 Ответить
Ти тупе чи кацариле? тупе кацариле, так буде правильно
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26.06.2022 12:52 Ответить
уже надо что бы с нашей территории неизвестные бомбардировщики ипанули по территории Белораши ракетами........и это ж не мы...будем
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26.06.2022 12:13 Ответить
4 х місячний РАКЕТНИЙ безкарний розстріл 40 мільйонної країни на очах всього світу-таке здається в історії людства вперше.Всі попередні світові терористичні акти-блідні квіточки.Не розумію реакцію цивілізованого світу. Невже бабло таки перемагає?...Все частіше,замість "росія" лунає "путін".Вдуматись,якесь недорозуміння ставить на коліна людство і ставить на межу існування Землю. ***** таки може увійти в історію,яку нікому буде прочитати,і яка (парадокс) взагалі не буде існувати.
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26.06.2022 12:44 Ответить
Питання в тому, що зробили наші гниди з 4 місяці! Можливо, хтось із наших колаборантів позбавлений хоча б майна? Одні заклики запускати бізнес, щоб трощили Секонд-хенди як вчора в Білій Церкві знатне "побоїще" влаштували сотні "резервістів"
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26.06.2022 13:32 Ответить
ні, не вперше. Так само було із Чехословаччиною і з Польщею наприкінці 30-х років.
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26.06.2022 14:06 Ответить
а замість "росія" має лунати "террораша". З мафіозним кланом у керма та 150 мільонами заручників, у яких зараз стокголмський сіндром.
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26.06.2022 14:08 Ответить
І ***** підари вже виклали фотки в інет....Я їх маму тавой....
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26.06.2022 13:51 Ответить
 
 