У районі Черкас пролунали 2 вибухи, - ОВА

Інформацію про вибухи підтвердив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграм-каналі Черкаській ОДА

"Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації. Від цього залежить наша безпека!", - йдеться у повідомленні.

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