У районі Черкас пролунали 2 вибухи, - ОВА
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Інформацію про вибухи підтвердив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграм-каналі Черкаській ОДА
"Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації. Від цього залежить наша безпека!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Кремень
показати весь коментар26.06.2022 12:44
+9 Kek Jager
показати весь коментар26.06.2022 12:01
+9 SlavaGeroyam
показати весь коментар26.06.2022 12:13
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Від цього нікому краще не стане , а от кацапстану - це інша справа !