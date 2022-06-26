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У районі Черкас пролунали 2 вибухи, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,черкаси

Інформацію про вибухи підтвердив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграм-каналі  Черкаській ОДА

"Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео.  Не повідомляйте локації.  Від цього залежить наша безпека!", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва, - Кличко
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Топ коментарі
+10
4 х місячний РАКЕТНИЙ безкарний розстріл 40 мільйонної країни на очах всього світу-таке здається в історії людства вперше.Всі попередні світові терористичні акти-блідні квіточки.Не розумію реакцію цивілізованого світу. Невже бабло таки перемагає?...Все частіше,замість "росія" лунає "путін".Вдуматись,якесь недорозуміння ставить на коліна людство і ставить на межу існування Землю. ***** таки може увійти в історію,яку нікому буде прочитати,і яка (парадокс) взагалі не буде існувати.
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26.06.2022 12:44
+9
Теперь пора пострелять по Донецку. У нас больше снарядов, чем у кацапов ракет. Считая и наши 386 штук (за 700, если считать все). Эскалация в ответ на эскалацию - единственный способ общения с любым гопников в любой стране.
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26.06.2022 12:01
+9
уже надо что бы с нашей территории неизвестные бомбардировщики ипанули по территории Белораши ракетами........и это ж не мы...будем
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26.06.2022 12:13
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Не передати словами як бахнуло, і це за декілька км, не уявляю якщо таке десь поруч
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26.06.2022 12:00 Відповісти
Кішка з огороду так шмигнула. Місто без паніки,але фото є ,хтось постить і не хило
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26.06.2022 12:32 Відповісти
Теперь пора пострелять по Донецку. У нас больше снарядов, чем у кацапов ракет. Считая и наши 386 штук (за 700, если считать все). Эскалация в ответ на эскалацию - единственный способ общения с любым гопников в любой стране.
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26.06.2022 12:01 Відповісти
Навіщо по Донецьку? Є багато кацапських міст у зоні досяжності.
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26.06.2022 12:27 Відповісти
но камеры то не отключили. любой может глянуть на прилёт ((
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26.06.2022 12:08 Відповісти
нет там камер
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26.06.2022 13:12 Відповісти
лувше пусть полетят в пАрашу
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26.06.2022 12:15 Відповісти
Для чого ?

Від цього нікому краще не стане , а от кацапстану - це інша справа !
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26.06.2022 12:34 Відповісти
Ти тупе чи кацариле? тупе кацариле, так буде правильно
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26.06.2022 12:52 Відповісти
уже надо что бы с нашей территории неизвестные бомбардировщики ипанули по территории Белораши ракетами........и это ж не мы...будем
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26.06.2022 12:13 Відповісти
4 х місячний РАКЕТНИЙ безкарний розстріл 40 мільйонної країни на очах всього світу-таке здається в історії людства вперше.Всі попередні світові терористичні акти-блідні квіточки.Не розумію реакцію цивілізованого світу. Невже бабло таки перемагає?...Все частіше,замість "росія" лунає "путін".Вдуматись,якесь недорозуміння ставить на коліна людство і ставить на межу існування Землю. ***** таки може увійти в історію,яку нікому буде прочитати,і яка (парадокс) взагалі не буде існувати.
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26.06.2022 12:44 Відповісти
Питання в тому, що зробили наші гниди з 4 місяці! Можливо, хтось із наших колаборантів позбавлений хоча б майна? Одні заклики запускати бізнес, щоб трощили Секонд-хенди як вчора в Білій Церкві знатне "побоїще" влаштували сотні "резервістів"
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26.06.2022 13:32 Відповісти
ні, не вперше. Так само було із Чехословаччиною і з Польщею наприкінці 30-х років.
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26.06.2022 14:06 Відповісти
а замість "росія" має лунати "террораша". З мафіозним кланом у керма та 150 мільонами заручників, у яких зараз стокголмський сіндром.
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26.06.2022 14:08 Відповісти
І ***** підари вже виклали фотки в інет....Я їх маму тавой....
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26.06.2022 13:51 Відповісти
 
 