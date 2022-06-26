Сегодняшний обстрел Киева - это "месседж" саммиту G7, - Линкявичюс
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Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает сегодняшний обстрел Киева "месседжем" мировым лидерам, участвующим в саммите стран Группы семи в Германии.
"Российские ракеты сегодня ударили по жилым кварталам в центре Киева. Это "месседж" и напоминание саммиту G7, проходящему в замке Эльмау в Германии", - отметил Линкявичюс.
Политик подчеркнул, что сегодня Россия – это "болезнь, которую нужно соответственно лечить".
"Не должно быть никаких компромиссов или переговоров. Надо блокировать все, пока военная машина (РФ – ред.) не выйдет из строя", - заявил он.
Russian rockets today hit central Kyiv residential blocks. ‘Message’ and reminder to G7 summit at Schloss Elmau in #Germany. #Russia today is a disease and should be treated accordingly. No compromises or negotiations. Just block everything until war machine runs out of steam. pic.twitter.com/quxDrcrPGX— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 26, 2022
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Джерело: https://censor.net/ua/n3350306
Найкращий лікар для роіські - патологоанатом
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И лекарство здесь только одно - это огонь и меч. Для победы нужны два фактора: оружие и решимость. Решимости у Украины на несколько стран хватит, а вот с оружием беда. После победы Украине необходимо будет поднимать военпром и клепать боеприпасы без передышки. Просто, чтобы были.
как же легко разбрасываться "патриотическими" фразочками, пока твой дом целый, зарплата капает, а в случае кипиша, тебя предусмотрительно эвакуируют в безопасное место!
и только жители обсреливаемых городов в ужасе прислушиваются к каждому шороху, чтобы понять, в какую сторону бежать от "несформированных" "ударных группировок"
А не переговариваются с ним и послания отправляют.
бо йому @бало хочуть зберегти