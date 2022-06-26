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Сьогоднішній обстріл Києва - це "меседж" саміту G7, - Лінкявічюс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає сьогоднішній обстріл Києва "меседжем" світовим лідерам, які беруть участь у саміті країн Групи семи у Німеччині.

Про це політик написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Російські ракети сьогодні вдарили по житлових кварталах у центрі Києва. Це "меседж" і нагадування до саміту G7, що відбувається у замку Ельмау в Німеччині", - зазначив Лінкявічюс.

Політик наголосив, що сьогодні Росія - це "хвороба, яку треба відповідно лікувати".

"Не має бути жодних компромісів чи перемовин. Треба блокувати все, поки воєнна машина (РФ. – ред.) не вийде з ладу", - заявив він.

Також читайте: Ракетні удари по Києву - це навмисна ескалація та сигнал саміту G7, - експрем'єр Швеції Більдт

Також читайте: Кулеба про обстріл Києва: Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями та важчим озброєнням для України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Політик наголосив, що сьогодні Росія - це "хвороба, яку треба відповідно лікувати"
Джерело: https://censor.net/ua/n3350306

Найкращий лікар для роіські - патологоанатом
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26.06.2022 13:58
+9
Політик наголосив, що сьогодні Росія - це "хвороба, яку треба відповідно лікувати".
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И лекарство здесь только одно - это огонь и меч. Для победы нужны два фактора: оружие и решимость. Решимости у Украины на несколько стран хватит, а вот с оружием беда. После победы Украине необходимо будет поднимать военпром и клепать боеприпасы без передышки. Просто, чтобы были.
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26.06.2022 14:02
+8
Россия - рак человечества. Как его лечат? Вырезают, а потом облучают химией, что бы заново не проросло.
А не переговариваются с ним и послания отправляют.
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26.06.2022 14:14
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Політик наголосив, що сьогодні Росія - це "хвороба, яку треба відповідно лікувати"
Джерело: https://censor.net/ua/n3350306

Найкращий лікар для роіські - патологоанатом
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26.06.2022 13:58 Відповісти
tell them, there is no such country as 'russia'. There is a territory called Terrorussia. Ruled by mafia clan, holding 150 million people as hostages, threatening world with nuclear weapons stolen from soviet union.
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26.06.2022 14:00 Відповісти
They are not hostages they are accomplices
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26.06.2022 14:06 Відповісти
Stockholm syndrome. Can be cured.
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26.06.2022 14:13 Відповісти
Політик наголосив, що сьогодні Росія - це "хвороба, яку треба відповідно лікувати".
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И лекарство здесь только одно - это огонь и меч. Для победы нужны два фактора: оружие и решимость. Решимости у Украины на несколько стран хватит, а вот с оружием беда. После победы Украине необходимо будет поднимать военпром и клепать боеприпасы без передышки. Просто, чтобы были.
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26.06.2022 14:02 Відповісти
Треба просто перестати стріляти.
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26.06.2022 14:19 Відповісти
абдрыстович уже сказал, что (перефразируя): "нас не запугать бамбёжкой чужой квартиры и убийством чужого мужа!! мы будем сражаться до последнего... чужого мужа"

как же легко разбрасываться "патриотическими" фразочками, пока твой дом целый, зарплата капает, а в случае кипиша, тебя предусмотрительно эвакуируют в безопасное место!

и только жители обсреливаемых городов в ужасе прислушиваются к каждому шороху, чтобы понять, в какую сторону бежать от "несформированных" "ударных группировок"
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26.06.2022 14:04 Відповісти
Россия - рак человечества. Как его лечат? Вырезают, а потом облучают химией, что бы заново не проросло.
А не переговариваются с ним и послания отправляют.
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26.06.2022 14:14 Відповісти
х!йло показує що європа безпомічні котята, а х!йло буде безнаказанно вбивати людей,
бо йому @бало хочуть зберегти
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26.06.2022 14:15 Відповісти
Куйню несе цей ситий колишній."Меседжі" в роумінгу рашист почав надсилати у 2008 році з Грузії.потім у 2014 році з українського Криму і Донбасу,а сьогодні надсилає "меседжі" із всіх міст України починаючи з 24 лютого.Всі ці "рашистські меседжі" випачкані б залиті українською кров'ью , десятками тисяч смертей.великою руйнацією України.І Захід має бути єдиний, щоб спокійно ці " расиштські меседжі" доходили до них .
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26.06.2022 14:33 Відповісти
Им этот месседж до лампочки, обстреливают нас не их.
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26.06.2022 14:39 Відповісти
 
 