Сьогоднішній обстріл Києва - це "меседж" саміту G7, - Лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає сьогоднішній обстріл Києва "меседжем" світовим лідерам, які беруть участь у саміті країн Групи семи у Німеччині.

Про це політик написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Російські ракети сьогодні вдарили по житлових кварталах у центрі Києва. Це "меседж" і нагадування до саміту G7, що відбувається у замку Ельмау в Німеччині", - зазначив Лінкявічюс.

Політик наголосив, що сьогодні Росія - це "хвороба, яку треба відповідно лікувати".

"Не має бути жодних компромісів чи перемовин. Треба блокувати все, поки воєнна машина (РФ. – ред.) не вийде з ладу", - заявив він.

Russian rockets today hit central Kyiv residential blocks. ‘Message’ and reminder to G7 summit at Schloss Elmau in #Germany. #Russia today is a disease and should be treated accordingly. No compromises or negotiations. Just block everything until war machine runs out of steam. pic.twitter.com/quxDrcrPGX