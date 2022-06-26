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Страны G7 возьмут обязательство бессрочно поддерживать Украину, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

g-7

Лидеры "Большой семерки" хотят взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине для защиты от российского вторжения. Ранее некоторые страны намекали, что скорее хотели бы прекращение огня именно через переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об обязательствах G7 говорится в тексте проекта заявления с их саммита в Германии 26 июня, пишет Bloomberg.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - отмечается в тексте проекта заявления.

Как отмечает Bloomberg, эта формулировка особенно важна тем, что некоторые члены альянса озабочены затягиванием войны, а некоторые, например Германия и Франция, намекнули, что они могут быть более открытыми к идее прекращения огня из-за переговоров.

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Согласно документу, лидеры "Большой семерки" также взвешивают возможность использовать доходы от тарифов для поддержки Украины.

Лидеры также обсуждали, как координировать действия по борьбе с инфляцией и поддерживать давление на Россию. Кроме того, велись переговоры по решению проблемы изменения климата и по поводу инфраструктуры и инвестиций.

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Топ комментарии
+12
Спасибо!
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26.06.2022 19:28
+8
Це дуже добра новина. Дякувати треба Борису Джонсону , вiн Локомотив допомоги Україні і для того, щоб змінити думку Шольца та Макрона про переговори з росією, досить було звозити їх у БУЧУ, і все стало на свої місця. І Україні дуже пощастило, що стара відьма Меркель уже не канцлер, вона б Україні крім своєї великої стурбованості нічого не дала б.
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26.06.2022 19:50
+6
Оцю "фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні" потрібно конкретизувати: скільки, хто, коли і навіть хто з них буде переконувати своїх країн-сусідів (і кого конкретно) голосувати в ООН, в ОБСЄ (окремо в ЄС, ПАРЄ) так, як потрібно Україні.
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26.06.2022 19:30
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Спасибо!
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26.06.2022 19:28 Ответить
Другими словами: попкорн и наблюдаем как кацапия мучается в войне на изнеможение❗Думаю кацапы не готовы изнемоч за *****☝
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26.06.2022 19:49 Ответить
Поверь мне готовы
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26.06.2022 20:16 Ответить
Не поверю❗
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26.06.2022 20:27 Ответить
РФ вганяє Україну в кам'яний вік, а Світ у економічну кризу,катаклізми, хаос, громадські збурення! Знущання з наданням військової допомоги по ( 2-4 пушки,) .без ППО і т.п,ефективного озброєння, коли у росіян всього озброєння у 20 разів більше, такі мікродози приведуть до великого розчарування і всіх нас до біди?!!
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27.06.2022 07:20 Ответить
Оцю "фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні" потрібно конкретизувати: скільки, хто, коли і навіть хто з них буде переконувати своїх країн-сусідів (і кого конкретно) голосувати в ООН, в ОБСЄ (окремо в ЄС, ПАРЄ) так, як потрібно Україні.
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26.06.2022 19:30 Ответить
Буча всемогутня що творить з шольцем і макроном. Достатньо їм було побачити ліцо рускага міра аби зрозуміти, що в берліні чи парижі рашисти зможуть павтаріть Бучу.
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26.06.2022 19:43 Ответить
Це дуже добра новина. Дякувати треба Борису Джонсону , вiн Локомотив допомоги Україні і для того, щоб змінити думку Шольца та Макрона про переговори з росією, досить було звозити їх у БУЧУ, і все стало на свої місця. І Україні дуже пощастило, що стара відьма Меркель уже не канцлер, вона б Україні крім своєї великої стурбованості нічого не дала б.
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26.06.2022 19:50 Ответить
Джонсон то локомотив, але вибір, у Франції, наприклад, такий:
Франція і раша
Франція + США (НАТО, бо без США то не НАТО)
Великобританія має значення, але у союзі з США. А союзники вони давно, словосполучення англосакси болем віддається в голові любог орка)))
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26.06.2022 22:07 Ответить
зараз необхідно збільшити виробництво сировини від міжнародних конкурентів Росії. тоді російське керівництво зрозуміє, що окрім того, що російські сировинні ресурси є небажаними, вони ще й непотрібні.
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26.06.2022 19:51 Ответить
Противостояние G7 против Ж0 (после Ж - ноль, хотя буква "О" тоже вариант, но это чуть позже ).
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26.06.2022 20:00 Ответить
Це все добре. Але от у мене в голові є одне запитання - а Україна коли почне сама виробляти свою зброю? Бо рано чи пізно підтримка закінчиться.
Для вступу в ЄС треба працювати до 2025 року (якщо все піде добе)
А ми - самі для себе коли почнемо озброюватись. Щось абсолютно ніде немає таких новин.
Ну хіба українська влада розраховує, що кацапстанія нападе на якусь країну НАТО і тоді все вирішиться набагато швидше.
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26.06.2022 20:01 Ответить
Поддержка будет до победы оружием, а после восстановлением☝
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26.06.2022 20:29 Ответить
А чё зелёной владе париться? Им оманские договора надо выполнять. Только Англия и США мешают + собственный народ и ЗСУ
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26.06.2022 21:43 Ответить
студія сукибеевой запалає
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26.06.2022 20:08 Ответить
Як буливисловлені ми виконавець приговору знищення рашки
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26.06.2022 20:16 Ответить
Эт точно❗
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27.06.2022 07:08 Ответить
Ми за мир, за перемовини, так а чого ж рашистська ********* цього не хоче?
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26.06.2022 20:29 Ответить
чудово
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26.06.2022 20:44 Ответить
А які в них варіанти?Впаде Україна,на черзі Європа...
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27.06.2022 07:06 Ответить
Ага впадем разом❗Со смеху ********* уже на ладен дышит☝
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27.06.2022 07:09 Ответить
теоретично та й практично цілком виконувана задача для найсильніших економік світу, бо Україна - найбідніша країна Європи (була ще й до початку війни, а тепер то взагалі на рівні найбідніших країн Африки) і для утримання її під апаратами для підтримки життя в комі багато непотрібно...
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27.06.2022 07:36 Ответить
Безстроково обіцяти. що поставки ось ось почнуться конвеєром...
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27.06.2022 10:03 Ответить
 
 