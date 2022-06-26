Страны G7 возьмут обязательство бессрочно поддерживать Украину, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидеры "Большой семерки" хотят взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине для защиты от российского вторжения. Ранее некоторые страны намекали, что скорее хотели бы прекращение огня именно через переговоры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об обязательствах G7 говорится в тексте проекта заявления с их саммита в Германии 26 июня, пишет Bloomberg.
"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - отмечается в тексте проекта заявления.
Как отмечает Bloomberg, эта формулировка особенно важна тем, что некоторые члены альянса озабочены затягиванием войны, а некоторые, например Германия и Франция, намекнули, что они могут быть более открытыми к идее прекращения огня из-за переговоров.
Согласно документу, лидеры "Большой семерки" также взвешивают возможность использовать доходы от тарифов для поддержки Украины.
Лидеры также обсуждали, как координировать действия по борьбе с инфляцией и поддерживать давление на Россию. Кроме того, велись переговоры по решению проблемы изменения климата и по поводу инфраструктуры и инвестиций.
Пожалуйста, подождите...
Франція і раша
Франція + США (НАТО, бо без США то не НАТО)
Великобританія має значення, але у союзі з США. А союзники вони давно, словосполучення англосакси болем віддається в голові любог орка)))
Для вступу в ЄС треба працювати до 2025 року (якщо все піде добе)
А ми - самі для себе коли почнемо озброюватись. Щось абсолютно ніде немає таких новин.
Ну хіба українська влада розраховує, що кацапстанія нападе на якусь країну НАТО і тоді все вирішиться набагато швидше.