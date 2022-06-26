Країни G7 візьмуть зобов'язання безстроково підтримувати Україну, - Bloomberg

Лідери "Великої сімки" хочуть узяти на себе зобов'язання надавати безстрокову підтримку Україні для захисту від російського вторгнення. Раніше деякі країни натякали, що радше хотіли б припинення вогню через переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про зобов'язання G7 ідеться у тексті проєкту заяви з їхнього саміту в Німеччині 26 червня, пише Bloomberg.

"Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", - наголошується у тексті проєкту заяви.

Як зазначає Bloomberg, це формулювання зокрема важливе тим, що деякі члени альянсу стурбовані затягуванням війни, а деякі, як-от Німеччина та Франція, натякнули, що вони можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню через переговори.

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Згідно з документом, лідери "Великої сімки" також зважують можливість використати доходи від тарифів для підтримки України.

Лідери також обговорювали, як координувати дії щодо боротьби з інфляцією та підтримувати тиск на росію. Окрім того, велися переговори стосовно розв'язання проблеми зміни клімату і щодо інфраструктури та інвестицій.

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