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Новини За кордоном
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Країни G7 візьмуть зобов'язання безстроково підтримувати Україну, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

g-7

Лідери "Великої сімки" хочуть узяти на себе зобов'язання надавати безстрокову підтримку Україні для захисту від російського вторгнення. Раніше деякі країни натякали, що радше хотіли б припинення вогню через переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про зобов'язання G7 ідеться у тексті проєкту заяви з їхнього саміту в Німеччині 26 червня, пише Bloomberg.

"Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", - наголошується у тексті проєкту заяви.

Як зазначає Bloomberg, це формулювання зокрема важливе тим, що деякі члени альянсу стурбовані затягуванням війни, а деякі, як-от Німеччина та Франція, натякнули, що вони можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню через переговори.

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Згідно з документом, лідери "Великої сімки" також зважують можливість використати доходи від тарифів для підтримки України.

Лідери також обговорювали, як координувати дії щодо боротьби з інфляцією та підтримувати тиск на росію. Окрім того, велися переговори стосовно розв'язання проблеми зміни клімату і щодо інфраструктури та інвестицій.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
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26.06.2022 19:28
+8
Це дуже добра новина. Дякувати треба Борису Джонсону , вiн Локомотив допомоги Україні і для того, щоб змінити думку Шольца та Макрона про переговори з росією, досить було звозити їх у БУЧУ, і все стало на свої місця. І Україні дуже пощастило, що стара відьма Меркель уже не канцлер, вона б Україні крім своєї великої стурбованості нічого не дала б.
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26.06.2022 19:50
+6
Оцю "фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні" потрібно конкретизувати: скільки, хто, коли і навіть хто з них буде переконувати своїх країн-сусідів (і кого конкретно) голосувати в ООН, в ОБСЄ (окремо в ЄС, ПАРЄ) так, як потрібно Україні.
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26.06.2022 19:30
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26.06.2022 19:28 Відповісти
Другими словами: попкорн и наблюдаем как кацапия мучается в войне на изнеможение❗Думаю кацапы не готовы изнемоч за *****☝
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26.06.2022 19:49 Відповісти
Поверь мне готовы
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26.06.2022 20:16 Відповісти
Не поверю❗
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26.06.2022 20:27 Відповісти
РФ вганяє Україну в кам'яний вік, а Світ у економічну кризу,катаклізми, хаос, громадські збурення! Знущання з наданням військової допомоги по ( 2-4 пушки,) .без ППО і т.п,ефективного озброєння, коли у росіян всього озброєння у 20 разів більше, такі мікродози приведуть до великого розчарування і всіх нас до біди?!!
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27.06.2022 07:20 Відповісти
Оцю "фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні" потрібно конкретизувати: скільки, хто, коли і навіть хто з них буде переконувати своїх країн-сусідів (і кого конкретно) голосувати в ООН, в ОБСЄ (окремо в ЄС, ПАРЄ) так, як потрібно Україні.
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26.06.2022 19:30 Відповісти
Буча всемогутня що творить з шольцем і макроном. Достатньо їм було побачити ліцо рускага міра аби зрозуміти, що в берліні чи парижі рашисти зможуть павтаріть Бучу.
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26.06.2022 19:43 Відповісти
Це дуже добра новина. Дякувати треба Борису Джонсону , вiн Локомотив допомоги Україні і для того, щоб змінити думку Шольца та Макрона про переговори з росією, досить було звозити їх у БУЧУ, і все стало на свої місця. І Україні дуже пощастило, що стара відьма Меркель уже не канцлер, вона б Україні крім своєї великої стурбованості нічого не дала б.
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26.06.2022 19:50 Відповісти
Джонсон то локомотив, але вибір, у Франції, наприклад, такий:
Франція і раша
Франція + США (НАТО, бо без США то не НАТО)
Великобританія має значення, але у союзі з США. А союзники вони давно, словосполучення англосакси болем віддається в голові любог орка)))
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26.06.2022 22:07 Відповісти
зараз необхідно збільшити виробництво сировини від міжнародних конкурентів Росії. тоді російське керівництво зрозуміє, що окрім того, що російські сировинні ресурси є небажаними, вони ще й непотрібні.
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26.06.2022 19:51 Відповісти
Противостояние G7 против Ж0 (после Ж - ноль, хотя буква "О" тоже вариант, но это чуть позже ).
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26.06.2022 20:00 Відповісти
Це все добре. Але от у мене в голові є одне запитання - а Україна коли почне сама виробляти свою зброю? Бо рано чи пізно підтримка закінчиться.
Для вступу в ЄС треба працювати до 2025 року (якщо все піде добе)
А ми - самі для себе коли почнемо озброюватись. Щось абсолютно ніде немає таких новин.
Ну хіба українська влада розраховує, що кацапстанія нападе на якусь країну НАТО і тоді все вирішиться набагато швидше.
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26.06.2022 20:01 Відповісти
Поддержка будет до победы оружием, а после восстановлением☝
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26.06.2022 20:29 Відповісти
А чё зелёной владе париться? Им оманские договора надо выполнять. Только Англия и США мешают + собственный народ и ЗСУ
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26.06.2022 21:43 Відповісти
студія сукибеевой запалає
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26.06.2022 20:08 Відповісти
Як буливисловлені ми виконавець приговору знищення рашки
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26.06.2022 20:16 Відповісти
Эт точно❗
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27.06.2022 07:08 Відповісти
Ми за мир, за перемовини, так а чого ж рашистська ********* цього не хоче?
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26.06.2022 20:29 Відповісти
чудово
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26.06.2022 20:44 Відповісти
А які в них варіанти?Впаде Україна,на черзі Європа...
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27.06.2022 07:06 Відповісти
Ага впадем разом❗Со смеху ********* уже на ладен дышит☝
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27.06.2022 07:09 Відповісти
теоретично та й практично цілком виконувана задача для найсильніших економік світу, бо Україна - найбідніша країна Європи (була ще й до початку війни, а тепер то взагалі на рівні найбідніших країн Африки) і для утримання її під апаратами для підтримки життя в комі багато непотрібно...
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27.06.2022 07:36 Відповісти
Безстроково обіцяти. що поставки ось ось почнуться конвеєром...
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27.06.2022 10:03 Відповісти
 
 