Країни G7 візьмуть зобов'язання безстроково підтримувати Україну, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідери "Великої сімки" хочуть узяти на себе зобов'язання надавати безстрокову підтримку Україні для захисту від російського вторгнення. Раніше деякі країни натякали, що радше хотіли б припинення вогню через переговори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про зобов'язання G7 ідеться у тексті проєкту заяви з їхнього саміту в Німеччині 26 червня, пише Bloomberg.
"Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", - наголошується у тексті проєкту заяви.
Як зазначає Bloomberg, це формулювання зокрема важливе тим, що деякі члени альянсу стурбовані затягуванням війни, а деякі, як-от Німеччина та Франція, натякнули, що вони можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню через переговори.
Згідно з документом, лідери "Великої сімки" також зважують можливість використати доходи від тарифів для підтримки України.
Лідери також обговорювали, як координувати дії щодо боротьби з інфляцією та підтримувати тиск на росію. Окрім того, велися переговори стосовно розв'язання проблеми зміни клімату і щодо інфраструктури та інвестицій.
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Франція і раша
Франція + США (НАТО, бо без США то не НАТО)
Великобританія має значення, але у союзі з США. А союзники вони давно, словосполучення англосакси болем віддається в голові любог орка)))
Для вступу в ЄС треба працювати до 2025 року (якщо все піде добе)
А ми - самі для себе коли почнемо озброюватись. Щось абсолютно ніде немає таких новин.
Ну хіба українська влада розраховує, що кацапстанія нападе на якусь країну НАТО і тоді все вирішиться набагато швидше.