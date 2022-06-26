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Поблагодарил за финансовую поддержку, - Зеленский провел беседу с Трюдо

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трюдо,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за финансовую помощь и поддержку в противодействии агрессии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

"Провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за финансовую помощь Украины и всемерную поддержку противодействия агрессии РФ. Скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий. Обсудили дальнейшее наращивание оборонной поддержки Украины", - написал Зеленский.

Читайте: Обсудили дальнейшее оборонное взаимодействие, - Зеленский провел переговоры с Трюдо
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Потрібна не подяка , аособистий приклад. Візьми за взірець Порошенко.
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26.06.2022 20:35 Ответить
Браво. Дякую. Дуже дякую.
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26.06.2022 21:15 Ответить
Цікаво, а що на G7 про нашого говорили? А що, нормальний хід !
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26.06.2022 21:21 Ответить
 
 