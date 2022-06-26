УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13463 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 644 3
Зеленський (17420) Трюдо Джастін (288)

Подякував за фінансову підтримку, - Зеленський провів бесіду з Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трюдо,зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за фінансову допомогу та підтримку у протидії агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за фінансову допомогу України та всіляку підтримку протидії агресії РФ. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили подальше нарощування оборонної підтримки України", - написав Зеленський.

Також читайте: Обговорили подальшу оборонну взаємодію, - Зеленський провів переговори з Трюдо

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібна не подяка , аособистий приклад. Візьми за взірець Порошенко.
показати весь коментар
26.06.2022 20:35 Відповісти
Браво. Дякую. Дуже дякую.
показати весь коментар
26.06.2022 21:15 Відповісти
Цікаво, а що на G7 про нашого говорили? А що, нормальний хід !
показати весь коментар
26.06.2022 21:21 Відповісти
 
 