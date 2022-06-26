На украинско-венгерской границе образовалась длинная очередь из автомобилей на растаможку, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Общество
На украино-венгерском участке границы в Закарпатской области наблюдается существенный рост легковых автомобилей на въезд в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита.
"В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Несколько лучше ситуация на словацко-украинской границе, однако она также вызывает беспокойство. Люди находятся в транспортных средствах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий", – написал Микита.
Он отметил, что очереди образуются только для транспортных средств, следующих в Украину на растаможку. Общий трафик, туристы и транзит двигается спокойно, очередей почти нет.
Что касается очереди, то здесь есть ряд объективных и субъективных факторов. Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из Прибалтики, Польши и других стран. Значительная часть авто не имеет соответственно оформленных документов, значительно усложняющий пропуск и оформление. Есть и другие факторы операционного характера, которые требуют немедленной оптимизации", - отметил Микита.
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І друге - ви не бачите новин: ДТП>мерседес+Жигуль > в мерседесі все налякані > в жигулях все сумно через рівень безпеки. Вибачайте скільки вартувала дев'ятка в нормальному стані? 3,5-4т у.е.
І освітлення наприклад яке в старих авто, технічний стан далекий від 10річноі шкоди.
Розхід палива яке ми імпортуємо?
Поросто зробіть не через жопу - наприклад, одне авто «без розмитнення», раз на три роки, без права передачі керування, в разі продажі раніше чем через три роки - сплата податків, зафіксували факт передачі керування без власника в салоні - сплата податку.
А ТО ЧТО гетьманцев с Марченко ПЕРЕМЕШАЛИ УМЫШЛЕНО МАШИНЫ С ДРУГИМИ ТОВАРАМИ , так это хитрый ход автобарыг , которые теряют при законе о нулевой растаможке
1. ОТДЕЛИТЬ АВТО В ОТДЕЛЬНУЮ ГРУППУ товара . ‼️‼️‼️Хватит разрешать хитрожопым издеваться над украинцами
Или машинки для людей а лохи на передок?
Гидота, яка ж гидота...
Як було при анексії Криму... одні гинули й калічіли щоб зупинити орду кацапську , а інші - загорали собі по турціях... згадую ту дурну рекламу ... " ти де? а я на морі"
а в цей час тисячі в Іловайську гинули
яка ж ви всі гидота... валіть вже скоріше назад ...
Чому я на похорон близького родича не можу виїхати за кордон, а бариги вільно їздять по декілька разів? Щиро бажаю, щоб війна дісталася до кожної с цих машин, що були ввезені в такий спосіб, і до кожного з цих бариг
но судна спокойно разгружаются в порту Констанцы за 100 км от Одессы - а там их перевозят в Украину+
А ещё едут иностранцы по доверенности .
на словацком кордоне НА УБЛЮ стоят по 4 дня . Дорога в горном лесу- ни магазинов ни кипятка , хорошо что словацкая полиция все патрулирует и туалеты мобильные везде поставили
Эти братки работают с депутатами, которые д4рибанят землю и дерут три шкуры с лохов, которые за этих депутатов голосуют, вы против депутатов и их братков?
Які туристи?Це справді про Україну,країну яка веде кровопролитну війну ??
Як нульову растаможку прикроют , народ перестане. везти авто На спекулятивную растаможку И ПЕНСИОНОГО ЗБОРУ ОДРАЗУ НЕ СТАНЕ
Шоб Найем с гетьманцевым болтались на Гиляке за издевательства над украинцами ‼️‼️
Должны защищать имущество охметовых и мразей в мантиях и без них...
Нас прийняли як біженців від війни, а деякі ловкачі і рибку з'їли і машинку пригнали!!!
Сволота! Липовою плоскостопістю скотина прикрився! Да щоб тобі боком та машина вилізла!