На украинско-венгерской границе образовалась длинная очередь из автомобилей на растаможку, - ОВА

На украино-венгерском участке границы в Закарпатской области наблюдается существенный рост легковых автомобилей на въезд в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита.

"В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Несколько лучше ситуация на словацко-украинской границе, однако она также вызывает беспокойство. Люди находятся в транспортных средствах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий", – написал Микита.

Он отметил, что очереди образуются только для транспортных средств, следующих в Украину на растаможку. Общий трафик, туристы и транзит двигается спокойно, очередей почти нет.

Что касается очереди, то здесь есть ряд объективных и субъективных факторов. Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из Прибалтики, Польши и других стран. Значительная часть авто не имеет соответственно оформленных документов, значительно усложняющий пропуск и оформление. Есть и другие факторы операционного характера, которые требуют немедленной оптимизации", - отметил Микита.

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