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Новости Общество
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авто (4067) граница (4736) растаможка (177)

На украинско-венгерской границе образовалась длинная очередь из автомобилей на растаможку, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Общество

кордон

На украино-венгерском участке границы в Закарпатской области наблюдается существенный рост легковых автомобилей на въезд в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита.

"В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Несколько лучше ситуация на словацко-украинской границе, однако она также вызывает беспокойство. Люди находятся в транспортных средствах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий", – написал Микита.

Он отметил, что очереди образуются только для транспортных средств, следующих в Украину на растаможку. Общий трафик, туристы и транзит двигается спокойно, очередей почти нет.

Что касается очереди, то здесь есть ряд объективных и субъективных факторов. Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из Прибалтики, Польши и других стран. Значительная часть авто не имеет соответственно оформленных документов, значительно усложняющий пропуск и оформление. Есть и другие факторы операционного характера, которые требуют немедленной оптимизации", - отметил Микита.

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Топ комментарии
+14
Тим часом Хачапурники яким дуже в ЄС хочеться, вони ж більше заслуговують: *До Грузії прибув танкер із підсанкційною російською нафтою - ЗМІ*
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26.06.2022 21:07
+14
Так то для мита, мета яких захисуст европейською виробника. Може нагадаєте мені виробника авто в Україні?
І друге - ви не бачите новин: ДТП>мерседес+Жигуль > в мерседесі все налякані > в жигулях все сумно через рівень безпеки. Вибачайте скільки вартувала дев'ятка в нормальному стані? 3,5-4т у.е.
І освітлення наприклад яке в старих авто, технічний стан далекий від 10річноі шкоди.
Розхід палива яке ми імпортуємо?

Поросто зробіть не через жопу - наприклад, одне авто «без розмитнення», раз на три роки, без права передачі керування, в разі продажі раніше чем через три роки - сплата податків, зафіксували факт передачі керування без власника в салоні - сплата податку.
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26.06.2022 21:40
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Тим часом Хачапурники яким дуже в ЄС хочеться, вони ж більше заслуговують: *До Грузії прибув танкер із підсанкційною російською нафтою - ЗМІ*
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26.06.2022 21:07 Ответить
Так то для мита, мета яких захисуст европейською виробника. Може нагадаєте мені виробника авто в Україні?
І друге - ви не бачите новин: ДТП>мерседес+Жигуль > в мерседесі все налякані > в жигулях все сумно через рівень безпеки. Вибачайте скільки вартувала дев'ятка в нормальному стані? 3,5-4т у.е.
І освітлення наприклад яке в старих авто, технічний стан далекий від 10річноі шкоди.
Розхід палива яке ми імпортуємо?

Поросто зробіть не через жопу - наприклад, одне авто «без розмитнення», раз на три роки, без права передачі керування, в разі продажі раніше чем через три роки - сплата податків, зафіксували факт передачі керування без власника в салоні - сплата податку.
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26.06.2022 21:40 Ответить
Харош по ушам ездить. Речь идет не о пошлинах, а об НДС на импорт ЛЮБЫХ товаров в страны ЕС. И это кроме пошлин. А НДС в ЕС от 20 до 2ц процентов.
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26.06.2022 22:37 Ответить
Нееть , мужчины сейчас обсуждают доступные По цене авто

А ТО ЧТО гетьманцев с Марченко ПЕРЕМЕШАЛИ УМЫШЛЕНО МАШИНЫ С ДРУГИМИ ТОВАРАМИ , так это хитрый ход автобарыг , которые теряют при законе о нулевой растаможке
1. ОТДЕЛИТЬ АВТО В ОТДЕЛЬНУЮ ГРУППУ товара . ‼️‼️‼️Хватит разрешать хитрожопым издеваться над украинцами
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26.06.2022 23:14 Ответить
Раслабся, с 01 июля тебе больше не светит барыжить авто и вынимать деньги из бюджета Украины и валюту из резервов. Харош, нажировали себе брюхо на войне и жадности взяточников во власти, вывезли уже из воюющей страны больше ярда.
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26.06.2022 23:44 Ответить
Забалалай про детей депутатов на фронте, или про то, как Зеленский с Петей узаконили дерибан земли, тут, к слову, интересно - где дети крупных землевладельцев,
Или машинки для людей а лохи на передок?
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27.06.2022 00:44 Ответить
Пісдьож. Різниця у 7 тис просто не може бути.
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26.06.2022 21:26 Ответить
Може, Ігор, може. По перше акциз росте з віком авто. По друге - митниці до сраки за скільки реально куплене авто, у них є свої якісь індикативні розцінки і на авто, яке реально купилося за 5 тисяч, відповідно до його стану, вони будуть рахувати податки, як ніби його вартість 7 чи 8 тисяч.
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26.06.2022 22:10 Ответить
У нас у депутатів діти голодні плачуть, хамон просять. )
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26.06.2022 22:41 Ответить
найкраща відповідь на ваш коментар буде на фото біля заголовку, "Україна вітає вас" )) троха блюзнірство,вибачайте, мене це також болить. територія беззаконня,де 30 років народні обранці придумували закони на тему "як обкрадати свій народ, і щоб за це нічого небуло". і ніодна кацапська ракета неприлетить на голови тих, що писали закони,згідно яких українець повинен платити податок " на розвиток вітчизняного автомобілебудування" при ввезенні транспортного засобу. якась надія все ж таки жевріє, можливо такі болючі втрати спам'ятають "наріт" ,який обирав цих законотворців
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26.06.2022 22:55 Ответить
"Всьо для фронта,всьо для побєди"
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26.06.2022 21:19 Ответить
Кому війна, а кому мать родна... Хтось загинув зі зброєю в руках ради того, щоб хтось інший собі недорого машинку нєплохеньку з ойропи пригнав. Чудово...
Гидота, яка ж гидота...
Як було при анексії Криму... одні гинули й калічіли щоб зупинити орду кацапську , а інші - загорали собі по турціях... згадую ту дурну рекламу ... " ти де? а я на морі"
а в цей час тисячі в Іловайську гинули
яка ж ви всі гидота... валіть вже скоріше назад ...
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26.06.2022 22:01 Ответить
А якщо я на війні, а моя дружина хоче ввезти автівку, бо у нас ніколи не було нормальної, тому що військові були ніщебродами, тому що раніше не було суспільного запиту щоб військовим платили достойні зарплати
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26.06.2022 23:58 Ответить
Чувак для учасників бойових дій, є пільгове розмитнення... Прошу, оці усі черги на кордоні, це в основному з тих, хто хоче заробити на перепродажі... Цікаво подивитись статистику, скільки машин ввезених за 4місяці війни змінять хазяїв в найближчому майбутньому...
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27.06.2022 01:11 Ответить
Абсолютно Вас підтримую. Це ж чистісинький бізнес на крові, баригування під час війни. Та й хто всі ці перевізники машин, невже всі жінки та пенсіонери? Ніколи не повірю. Це якісь бариги за хабарі роблять собі дозволи на перетин кордону та й везуть на перепродаж.
Чому я на похорон близького родича не можу виїхати за кордон, а бариги вільно їздять по декілька разів? Щиро бажаю, щоб війна дісталася до кожної с цих машин, що були ввезені в такий спосіб, і до кожного з цих бариг
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27.06.2022 02:36 Ответить
Могу поспорить что где то засела крыса которая наладила отправку европейских автомобилей в рашку в обход санкций.
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26.06.2022 21:22 Ответить
Людей які, слухали обіцянки уряду про травневі "шашлики" замовили собі авто до війни в порт Одеси і через війну не отримали, вони стали заручниками ситуації, та рішення уряду України. Таких не багато 3000-5000 . Коли було прийнято рішення про нульове розмитнення авто ,люди, які мають сплачувати додаткові витрати за перенапраалення авто отримали пом'якшення свого становища. Але прийняти рішення про скасування нульового розмитнення авто не враховуючи цих людей, є порушенням вимог Конституції України та загальних принципів права , ...що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі ,водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом'якшують становище особи, що є загальновизнаним принципом права... Є достатньо різних рішень конституційного суду України на цю тему.
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26.06.2022 21:23 Ответить
Ничего не поняла

но судна спокойно разгружаются в порту Констанцы за 100 км от Одессы - а там их перевозят в Украину+
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26.06.2022 23:18 Ответить
Чоловікам виїзд із країни заборонений, кілометрові черги стоять на кордоні. Ви серйозно? Що це за такі персоналії які переганяють авто?
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26.06.2022 21:23 Ответить
За бабки зеленым-все " освобожденные".
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26.06.2022 21:26 Ответить
а це можуть бути навіть іноземці або колишні громадяни країни які мають паспорт іншої країни, як бачимо з повідомлення є рух туристів,наприклад сюди машину завозять, а назад на автобусі повертаються)..
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26.06.2022 21:33 Ответить
Многие перевозят по доверенности - это допускается
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26.06.2022 23:19 Ответить
жінки та особи віком за 60 років. маєте щось проти, чи просто жаба давить?
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26.06.2022 22:18 Ответить
Посмотри на видео с километровых чего на растаможку-НИ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ! Только морды, об котрорых хоть цуценят бий!
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26.06.2022 22:39 Ответить
Ну прекратите . Больше половины стоят женщины по 4 дня. Много пенсионеров .

А ещё едут иностранцы по доверенности .

на словацком кордоне НА УБЛЮ стоят по 4 дня . Дорога в горном лесу- ни магазинов ни кипятка , хорошо что словацкая полиция все патрулирует и туалеты мобильные везде поставили
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26.06.2022 23:22 Ответить
Не бреши. В ю тубе десятки видео как десятки километров отьевшихся мордоворотов трындят возле своих авто в очерядях. И все эти украинские граждане с паспортами Венгрии Словакии, Румынии, Польши.
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26.06.2022 23:48 Ответить
Мало того, я живу в областном центре, возле транспортной таможни и МРЭО и каждый день вживую наблюдаю сотни мородоворотов-братков, деловито "перетирающими темы", в ожидании получения госномера. Автомобилей столько, что они забивают собою все пространства в целом квпртале. Детей на улицу выпускать срашно.
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27.06.2022 00:00 Ответить
Так чем вы не довольны?
Эти братки работают с депутатами, которые д4рибанят землю и дерут три шкуры с лохов, которые за этих депутатов голосуют, вы против депутатов и их братков?
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27.06.2022 00:47 Ответить
Против барыг, которые прямо сейчас до 01 июля пока еще дерибанят украинский бюдже и вывозят тающие тающие валютные резервы НБУ на закупку евроблях. Так понятно?
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27.06.2022 00:59 Ответить
Підтримайте будь ласка петицію, та поширте серед ваших друзів та знайомих https://petition.president.gov.ua/petition/144370
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26.06.2022 21:24 Ответить
"Загальний трафік, туристи та транзит рухається спокійно, черг майже немає. ."
Які туристи?Це справді про Україну,країну яка веде кровопролитну війну ??
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26.06.2022 21:25 Ответить
В Києві зараз багато іноземців. Не так як минулим літом, однак вони є. Французи, британці, американці - ці мови я чув останні 2 тижні у центрі.
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26.06.2022 21:29 Ответить
журналісти іноземні ще є
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26.06.2022 21:35 Ответить
Я зустрічав молодь. На журналістів вони точно не схожі
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26.06.2022 21:38 Ответить
Тут все прекрасно,і " туристи" і " транзит",як ще дізнатися про кримінальну діяльність таможні?
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26.06.2022 21:58 Ответить
А ти, Діма, де зараз воюєш?
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26.06.2022 22:43 Ответить
Вже автобариги понатаскували автовозами,бо ж можуть виїжджати закордон,тому що в когось є куплена група інвалідності.в когось щось інше.А звичайним людях хрін.
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26.06.2022 21:36 Ответить
Отож я і кажу, що немає і не було ніякої нульової розтаможки з закритими корданами. Бариги знову поімєлі лохів.
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26.06.2022 21:40 Ответить
Вона була не для всіх.
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26.06.2022 22:23 Ответить
Доки небуде громадянського контролю коло кожного падлючого місця,країни неіснуватиме
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26.06.2022 22:00 Ответить
Підтримайте будь ласка петицію, та поширте серед ваших друзів та знайомих https://petition.president.gov.ua/petition/144370
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26.06.2022 21:37 Ответить
Нульова ставка зберегла б кошти й так збіднілого населення і наших бійців! А так ПДВ і митний збір піде в кишені чиновникам і на пенсії суддям...знову нарід натягнули
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26.06.2022 21:48 Ответить
З чиновниками й пенсіями:- чудеса. Утримання полоненного в 1,5 разів дорожче ніж пенсії громадян...Втім вибоцям зе,це непомізках
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26.06.2022 22:03 Ответить
А ВСУ кто финансирует? Может ваша барыжная мафия уже взялася?
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26.06.2022 22:41 Ответить
ЗАРАЗ за кожну авто платить 5% пенсийного збору.

Як нульову растаможку прикроют , народ перестане. везти авто На спекулятивную растаможку И ПЕНСИОНОГО ЗБОРУ ОДРАЗУ НЕ СТАНЕ
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26.06.2022 23:27 Ответить
Зато ты займешся в Словакии чем-нибудь полезным, кроме опустошения бюджета Украины. Так, шо "не все так однозначно".
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26.06.2022 23:51 Ответить
Так машинки олачивает бюджет? Это детям судей или какой падали ещё?
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27.06.2022 00:52 Ответить
Зелене кодло, все для людей робить!
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26.06.2022 21:52 Ответить
В продовженні нарід обере абдристовича.
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26.06.2022 22:05 Ответить
Ну, выбрали в 19-м недоумков - ешьте, не обляпайтесь...
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26.06.2022 22:37 Ответить
Можно подумать южанина была лучше, что Петя, что Вова - у обоих партии из отборного дерьма
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27.06.2022 00:49 Ответить
8 суток стояла моя знакомая в мае.
Шоб Найем с гетьманцевым болтались на Гиляке за издевательства над украинцами ‼️‼️
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26.06.2022 23:09 Ответить
Лохи должны работать, а не кататься на машинках,
Должны защищать имущество охметовых и мразей в мантиях и без них...
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27.06.2022 00:57 Ответить
Пора сделать комменты на цензоре разрешенными только для спонсоров... А то тут прям рассадник ботов...
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27.06.2022 01:16 Ответить
Так за що наші хлопці зараз кров проливають і в полонах мусять витримувати нелюдські тортури????
Нас прийняли як біженців від війни, а деякі ловкачі і рибку з'їли і машинку пригнали!!!
Сволота! Липовою плоскостопістю скотина прикрився! Да щоб тобі боком та машина вилізла!
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27.06.2022 09:09 Ответить
 
 