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Турция официально отказалась вводить санкции против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

турция,рф

Турция не будет присоединяться к санкциям, которые Запад ввел против России из-за вторжения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом 26 июня сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, санкции против РФ нанесут больше вреда экономике Турции, чем российской.

"Мы не вводим санкций против России после начала войны в Украине. Конечно, мы должны защищать интересы нашей страны. Наши экономические отношения носят такой характер, что введение санкций нанесет больше вреда экономике Турции, чем России. Мы заняли четкую позицию. В настоящее время жители Запада также приняли...

У нас есть энергетические отношения с Россией. Поскольку мы зависим от иностранных источников энергии, мы развиваем отношения с Россией так же, как и с Ираном", - говорится в сообщении.

Западные страны продолжают вводить санкции против страны-агрессора в ответ на вторжение в Украину. В Евросоюзе обсуждают седьмой пакет ограничительных мер.

Читайте: Договоренности о проведении переговоров с участием Украины, РФ, Турции и ООН по вывозу зерна не достигнуты, - МИД
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Топ комментарии
+27
бо пиляти награбоване рашкою українське зерно виглядає привабливіше
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27.06.2022 10:01
+25
Сумна новина. Тобто мавпячий вереск "ТАГИЛ!!!" лунатиме на турецькому узбережжі і надалі?
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27.06.2022 09:59
+23
Ну що сказати, підари ******, які з них нафіг посередники
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27.06.2022 09:59
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с самого начала коробило от этой воображаемой "дружбы навек" - нахер нам те турки сдались? у нас с ними сотрудничество только до момента пока выгодно, а в целом им максимально похер на то что у нас тут происходит
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27.06.2022 10:43 Ответить
бо при владі у Турції такий же диктатор як і *****
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27.06.2022 10:48 Ответить
Невдовзі цивілізований світ згудтується навколо ідеї, що з автократичними диктатурами не потрібно мати справ. Взагалі. Їх треба використовувати та експлуатувати, щоб створювати чимбільше проблем для їх керманичів. А тим більше не брати в якісь міжнародні інституції. Тіпа НАТО. Кемаль Ататюрк мертвий, як і його справа .
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27.06.2022 10:50 Ответить
Турция в глубочайшей экономической заднице! Инфляция дикая. За погода топливо подорожало в ЧЕТЫРЕ!!! раза. На следующий год выборы. Эрдогану надо любой ценой удержать власть. Если он поддержит санкции..Турции хана.... Местное население поделиось на два фронта... Эрдогановцы и *активные * противники. Эрдогановцы винят во всём США . Противники сродни белоруссам... хотят *активно* но сидят тихо.... Дальнейшая ситуация в Турции непредсказуемая.
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27.06.2022 10:54 Ответить
очередная диктатура
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27.06.2022 11:18 Ответить
Пердоган вирішив скупити все вкрадене украінське зерно , русофашистами , та ще з величезними знижками , от і все‼️
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27.06.2022 10:59 Ответить
Слизькі, меркантильні і ненанійні азіати. Це вам не англосакси.
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27.06.2022 11:09 Ответить
Все,що потрібно знати про турецького ворога України ,і посібника ,та співучасника вбивств рашистами українців, окупації української землі.Не далеко той час, коли Туречина буде поставляти "бАЙРАКТАРИ" з українськими двигунами рашистам.Негайно потрібно припинити з турецьким ворогом України любу співпрацю .
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27.06.2022 11:19 Ответить
..іди Максимка. Ти вже заробив сьогодні на порцію кацапсячої горілки. Не дуже активнічай... щоб серце витримало......
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27.06.2022 11:50 Ответить
Турции не светит Евросоюз вообще никак.
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27.06.2022 11:22 Ответить
Турки давно уже в курсе. Если бы Евросоюз не обманывал их 30 лет, сейчас все было бы по-другому.
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27.06.2022 11:30 Ответить
Турки вчергове у своїй історії зробили неправильний геополітичний вибір. За 10-20 років Туреччина розпадеться на Курдистан, азійську туреччину і європейську туреччину.
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27.06.2022 11:42 Ответить
.. я як у початок 10-х 21 стоіоччя попав... Як кацапня вила....Навздовзі Україна розпадеться на Малоросію... Центральну...та Західну Україну... Зараз про Туреччину....Як же кацапсячі наративи так глубоко залазять у тупі голови? От тільки питання.... Звідки такі тупорилі ідіоти ..як Ви.... вилазите? Де Вас таких виводять? У кацапсячих національний герой Іван-дурак!!! А в тебе фаміліО ІванІв.... Ти не герой кацапсячих казок?
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27.06.2022 11:56 Ответить
Де ви такі тупі беретеся? Йдіть за руським кораблем. Вчіть історію, як з Османської імперії залишилась Туреччина і які землі входять в ******* Туреччину.
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27.06.2022 12:42 Ответить
Ім'я Іван, або прізвище, відтворене від імені Іван, щоб ви знали, не росіянського походження, а біблєйського, єврейського, тобто. Роськи(від самоназви "рОсія") усі є злодіями за походженням, скрізь самі крадії та вбивці від народження. Вони не знають не лише загальної історії планети, де живуть, а й історії своєї також. Вчитися не здатні взагалі. Жахливий народ.
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27.06.2022 12:53 Ответить
Ніби з України, а таку ху#ню пишете.
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27.06.2022 12:59 Ответить
тепер свій напис розверніть до себе
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27.06.2022 15:29 Ответить
Потеря Турции станет для Запада катастрофой. Поэтому Эрдоган делает все что захочет. Приходиться все время получать оплеухи от султана и улыбаться ему. "Многовекторным" быть гораздо выгоднее чем сателлитом. Про сателлитов мировые паханы забывают на следующий день.
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27.06.2022 12:11 Ответить
У вас в конторі проксі вибирають, кацапура?
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27.06.2022 13:04 Ответить
Гребаных турок давно пора гнать из НАТО.
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27.06.2022 12:19 Ответить
Надо было принимать в ЕС, а европейцы брезговали. Теперь это сильная и богатая страна которая уже не хочет ни в какую Европу.
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27.06.2022 12:40 Ответить
Богатая? На глобусе есть еще одна Турция, про которую я не знаю?
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27.06.2022 13:22 Ответить
Она настолько богатая, что пизженное зерно втихаря скупает, и москальский член посасывают из-за газа и туристов?
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27.06.2022 13:23 Ответить
У Туреччині вже озвучена можливість виходу з НАТО, і зауважу, що з 2018 року, Туреччина чекає членства БРІКС, куди подали заявку.
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27.06.2022 12:42 Ответить
Отримають саме те, чого домагаються. Хоч вони й бойові хлопці, рОськи їх проковтнуть без розжовування. Навіть дивує, що з ними сталося?! Років десять назад, не більше, рОськи один одному казали про невдало сказане чи зроблене кимось з них "от турки!", тобто то була м'яка назва для дурників. Так хто з українців тоді бував в Туреччині з подивом чув, що турки те саме казали про своїх, хто помилявся, "от руські!" Зараз вони, виявляється, приймають це не образою, а компліментом, от точно дурники.
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27.06.2022 13:20 Ответить
Ну что ж, на каждую хитрую жопу всегда найдётся хрен с левой резьбой...
Напрасно турки решили бодаться с Западом.
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27.06.2022 12:24 Ответить
«Трєба пєрєстати скігліті», а надіятися тільки на себе (хоч у нас в середені також вистачає ворогів). Не всі нас *******, і не всі хто нам посміхається-нам друг. Це політика. У Ердога рейтінг падає, тому його дії зрозуміли, хочь і не приємні. Принаймі він чесно сказав, а це краще чим, наприклад Шольц, який обіцяє гори а на ділі пшик.
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27.06.2022 12:32 Ответить
турция это шлюха....сосущая где послаще
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27.06.2022 13:07 Ответить
Хто там волав, шо Туреччина наш союзник? Вони й Крим не визнають, щоб його потім після визнання його автономії в Україні відпилити.
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27.06.2022 13:20 Ответить
Разве турок человек? Турок есть турка. Это наследники орды, что от них ожидать хорошего....
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27.06.2022 13:51 Ответить
ОТЛИЧНО !!! ПЕРЕВОЗИТЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ С ТУРЦИИ В УКРАИНУ !)
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27.06.2022 14:09 Ответить
Найбільший союзник коимських татар (і татари на неї теж просто моляться) - і забила і на татар і на українців. Маємо запам'ятати це.
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27.06.2022 16:27 Ответить
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