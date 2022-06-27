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Туреччина офіційно відмовилася запроваджувати санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

турция,рф

Туреччина не приєднуватиметься до санкцій, які Захід запровадив проти Росії через вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це 26 червня повідомив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в ефірі телеканалу Haberturk.

За його словами, санкції проти РФ завдадуть більше шкоди економіці Туреччини, ніж російській.

"Ми не запроваджуємо санкцій проти Росії після початку війни в Україні. Звичайно, ми маємо захищати інтереси нашої країни. Наші економічні відносини мають такий характер, що запровадження санкцій завдасть більше шкоди економіці Туреччини, ніж Росії. Ми зайняли чітку позицію. На цей час жителі Заходу також прийняли це...

Ми маємо енергетичні відносини з Росією. Оскільки ми залежимо від іноземних джерел енергії, ми розвиваємо відносини з Росією так само, як і з Іраном", - йдеться в повідомленні.

Західні країни продовжують запроваджувати санкції проти країни-агресора у відповідь на вторгнення в Україну. В Євросоюзі обговорюють сьомий пакет обмежувальних заходів.

Також читайте: Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, - посол Боднар

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
бо пиляти награбоване рашкою українське зерно виглядає привабливіше
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27.06.2022 10:01
+25
Сумна новина. Тобто мавпячий вереск "ТАГИЛ!!!" лунатиме на турецькому узбережжі і надалі?
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27.06.2022 09:59
+23
Ну що сказати, підари ******, які з них нафіг посередники
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27.06.2022 09:59
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с самого начала коробило от этой воображаемой "дружбы навек" - нахер нам те турки сдались? у нас с ними сотрудничество только до момента пока выгодно, а в целом им максимально похер на то что у нас тут происходит
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27.06.2022 10:43 Відповісти
бо при владі у Турції такий же диктатор як і *****
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27.06.2022 10:48 Відповісти
Невдовзі цивілізований світ згудтується навколо ідеї, що з автократичними диктатурами не потрібно мати справ. Взагалі. Їх треба використовувати та експлуатувати, щоб створювати чимбільше проблем для їх керманичів. А тим більше не брати в якісь міжнародні інституції. Тіпа НАТО. Кемаль Ататюрк мертвий, як і його справа .
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27.06.2022 10:50 Відповісти
Турция в глубочайшей экономической заднице! Инфляция дикая. За погода топливо подорожало в ЧЕТЫРЕ!!! раза. На следующий год выборы. Эрдогану надо любой ценой удержать власть. Если он поддержит санкции..Турции хана.... Местное население поделиось на два фронта... Эрдогановцы и *активные * противники. Эрдогановцы винят во всём США . Противники сродни белоруссам... хотят *активно* но сидят тихо.... Дальнейшая ситуация в Турции непредсказуемая.
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27.06.2022 10:54 Відповісти
очередная диктатура
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27.06.2022 11:18 Відповісти
Пердоган вирішив скупити все вкрадене украінське зерно , русофашистами , та ще з величезними знижками , от і все‼️
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27.06.2022 10:59 Відповісти
Слизькі, меркантильні і ненанійні азіати. Це вам не англосакси.
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27.06.2022 11:09 Відповісти
Все,що потрібно знати про турецького ворога України ,і посібника ,та співучасника вбивств рашистами українців, окупації української землі.Не далеко той час, коли Туречина буде поставляти "бАЙРАКТАРИ" з українськими двигунами рашистам.Негайно потрібно припинити з турецьким ворогом України любу співпрацю .
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27.06.2022 11:19 Відповісти
..іди Максимка. Ти вже заробив сьогодні на порцію кацапсячої горілки. Не дуже активнічай... щоб серце витримало......
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27.06.2022 11:50 Відповісти
Турции не светит Евросоюз вообще никак.
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27.06.2022 11:22 Відповісти
Турки давно уже в курсе. Если бы Евросоюз не обманывал их 30 лет, сейчас все было бы по-другому.
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27.06.2022 11:30 Відповісти
Турки вчергове у своїй історії зробили неправильний геополітичний вибір. За 10-20 років Туреччина розпадеться на Курдистан, азійську туреччину і європейську туреччину.
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27.06.2022 11:42 Відповісти
.. я як у початок 10-х 21 стоіоччя попав... Як кацапня вила....Навздовзі Україна розпадеться на Малоросію... Центральну...та Західну Україну... Зараз про Туреччину....Як же кацапсячі наративи так глубоко залазять у тупі голови? От тільки питання.... Звідки такі тупорилі ідіоти ..як Ви.... вилазите? Де Вас таких виводять? У кацапсячих національний герой Іван-дурак!!! А в тебе фаміліО ІванІв.... Ти не герой кацапсячих казок?
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27.06.2022 11:56 Відповісти
Де ви такі тупі беретеся? Йдіть за руським кораблем. Вчіть історію, як з Османської імперії залишилась Туреччина і які землі входять в ******* Туреччину.
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27.06.2022 12:42 Відповісти
Ім'я Іван, або прізвище, відтворене від імені Іван, щоб ви знали, не росіянського походження, а біблєйського, єврейського, тобто. Роськи(від самоназви "рОсія") усі є злодіями за походженням, скрізь самі крадії та вбивці від народження. Вони не знають не лише загальної історії планети, де живуть, а й історії своєї також. Вчитися не здатні взагалі. Жахливий народ.
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27.06.2022 12:53 Відповісти
Ніби з України, а таку ху#ню пишете.
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27.06.2022 12:59 Відповісти
тепер свій напис розверніть до себе
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27.06.2022 15:29 Відповісти
Потеря Турции станет для Запада катастрофой. Поэтому Эрдоган делает все что захочет. Приходиться все время получать оплеухи от султана и улыбаться ему. "Многовекторным" быть гораздо выгоднее чем сателлитом. Про сателлитов мировые паханы забывают на следующий день.
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27.06.2022 12:11 Відповісти
У вас в конторі проксі вибирають, кацапура?
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27.06.2022 13:04 Відповісти
Гребаных турок давно пора гнать из НАТО.
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27.06.2022 12:19 Відповісти
Надо было принимать в ЕС, а европейцы брезговали. Теперь это сильная и богатая страна которая уже не хочет ни в какую Европу.
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27.06.2022 12:40 Відповісти
Богатая? На глобусе есть еще одна Турция, про которую я не знаю?
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27.06.2022 13:22 Відповісти
Она настолько богатая, что пизженное зерно втихаря скупает, и москальский член посасывают из-за газа и туристов?
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27.06.2022 13:23 Відповісти
У Туреччині вже озвучена можливість виходу з НАТО, і зауважу, що з 2018 року, Туреччина чекає членства БРІКС, куди подали заявку.
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27.06.2022 12:42 Відповісти
Отримають саме те, чого домагаються. Хоч вони й бойові хлопці, рОськи їх проковтнуть без розжовування. Навіть дивує, що з ними сталося?! Років десять назад, не більше, рОськи один одному казали про невдало сказане чи зроблене кимось з них "от турки!", тобто то була м'яка назва для дурників. Так хто з українців тоді бував в Туреччині з подивом чув, що турки те саме казали про своїх, хто помилявся, "от руські!" Зараз вони, виявляється, приймають це не образою, а компліментом, от точно дурники.
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27.06.2022 13:20 Відповісти
Ну что ж, на каждую хитрую жопу всегда найдётся хрен с левой резьбой...
Напрасно турки решили бодаться с Западом.
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27.06.2022 12:24 Відповісти
«Трєба пєрєстати скігліті», а надіятися тільки на себе (хоч у нас в середені також вистачає ворогів). Не всі нас *******, і не всі хто нам посміхається-нам друг. Це політика. У Ердога рейтінг падає, тому його дії зрозуміли, хочь і не приємні. Принаймі він чесно сказав, а це краще чим, наприклад Шольц, який обіцяє гори а на ділі пшик.
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27.06.2022 12:32 Відповісти
турция это шлюха....сосущая где послаще
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27.06.2022 13:07 Відповісти
Хто там волав, шо Туреччина наш союзник? Вони й Крим не визнають, щоб його потім після визнання його автономії в Україні відпилити.
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27.06.2022 13:20 Відповісти
Разве турок человек? Турок есть турка. Это наследники орды, что от них ожидать хорошего....
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27.06.2022 13:51 Відповісти
ОТЛИЧНО !!! ПЕРЕВОЗИТЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ С ТУРЦИИ В УКРАИНУ !)
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27.06.2022 14:09 Відповісти
Найбільший союзник коимських татар (і татари на неї теж просто моляться) - і забила і на татар і на українців. Маємо запам'ятати це.
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27.06.2022 16:27 Відповісти
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