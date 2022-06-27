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Проблемы с питьевой водой и питанием в оккупированном Северодонецке критические, - Стрюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Захватчики пытаются устанавливать оккупационную власть. В городе остается сложная ситуация с условиями проживания людей. Обеспечение питьевой водой и питанием – критические.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Северодонецка Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"В городе находятся российские военные, они пытаются устанавливать оккупационную влась. Назначают то одного коменданта, то другого. Пытаются создать некий актив города. По поступающей информации в городе достаточно сложная гуманитарная ситуация, с продовольствием и условиями проживания людей. В настоящее время восстанавливать инфраструктуру города невозможно. Все обещания по наведению быстрого порядка – это издание желаемого за действительное", – заявил он.

Мэр города подчеркнул, что в настоящее время первая медицинская помощь раненым в городе еще может оказываться. В последние месяцы были созданы минимальные запасы лекарств. Однако проблемы с питьевой водой и питанием действительно критичны. Подвоз гуманитарной помощи не происходит на постоянной основе.

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По его словам, ВСУ и Нацгвардия почти четыре месяца героически пытались сдержать огромную силу оккупационных войск. Переправка наших военных после решения об отводе войск проходила через реку, поскольку пока что не функционирует ни один мост.

Отмечается, что переправка происходила благодаря подручным средствам и довольно сложно. Хотя почти все подразделения вышли со средствами, которые у них были.

Стрюк добавил, что местные жители могут эвакуироваться только на оккупированные территории. По его оценкам, до отвода войск в городе оставалось 7-8 тыс. украинского населения.

"Со стороны Лисичанска идут активные бои. Поэтому перемещение гражданских туда невозможно… Кто-то пытается вернуться в город с подконтрольных территорий. Кто-то - уехать. В настоящее время кафиры занимают свободные жилые площади людей, размещают военных, части. Хозяйствуют, как им вздумается", - подытожил Стрюк.

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Російськомовний Рай.
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27.06.2022 12:10 Ответить
Місто знищене і захоплене. Можна лупити по ньому наліво і направо чим завгодно. Знову "нема чим"? Знову "тамженашілюди"?
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27.06.2022 12:12 Ответить
если будут думать о "нашилюди", то толку не будет.
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27.06.2022 12:27 Ответить
наши люди выехали, два месяца более чем достаточный срок, это не Мариуполь где действительно такой возможности не было
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27.06.2022 13:05 Ответить
Загарбники намагаються встановлювати окупаційну владу.
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И власть устанавливают, и на заводе капошатся, и жд пользуются. Очень много непоняток в этой войне. Почему у кацапов так легко получается использовать ресурсы захваченных земель? ВСУ в паре километров от города, а кацапня спокойно свой быт налаживает.
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27.06.2022 12:17 Ответить
Отправить уважаемую делегацию по обмену опытом в Мариуполь...
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27.06.2022 12:22 Ответить
озвободители озвободили от воды газа света и жизни ! звали путена - живите в своем рузьком мире....нет воды - ()() можно в донце помыть
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27.06.2022 12:37 Ответить
А нахрєна нам знати про проблеми окупантів і колоборантів. Нормальні люди звідти давно виїхали. Женевська конвенція Стрюку для ознайомлення. Затрахали радєтєлі тамженашілюді.
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27.06.2022 12:47 Ответить
мирные жители должны быть эвакуированы или интернированы в глубь территории
для кого проблемы с питьевой водой. дла оккупантов?
- а зачем их поить
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27.06.2022 12:56 Ответить
"Хтось намагається повернутися у місто з підконтрольних територій" - це шо за "люди" такі?
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27.06.2022 13:00 Ответить
Как житель Северодонецка, я утверждаю, что 15000 оставшихся в городе это ждуны русского мира. Они его дождались, пусть ждут дождя и пьют из луж, едят голубей, перенимают опыт ждунов Мариуполя.
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27.06.2022 13:27 Ответить
А мне интересно. Стрюк и администрация города зарплату будут дальше получать из госбюджета или станут на биржу труда?
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27.06.2022 13:30 Ответить
 
 