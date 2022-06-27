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Проблеми з питною водою та харчуванням в окупованому Сєвєродонецьку критичні, - Стрюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Загарбники намагаються встановлювати окупаційну владу. У місті залишається досить складна ситуація з умовами проживання людей. Забезпечення питною водою та харчуванням - критичні.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

"В місті знаходяться російські військові, вони намагаються встановлювати окупаційну владу. Призначають то одного коменданта, то іншого. Намагаються створити якийсь актив міста. За інформацією, що надходить, у місті досить складна гуманітарна ситуація, з харчами та умовами проживання людей. На цей час відновлювати інфраструктуру міста неможливо. Всі обіцянки по наведенню швидкого порядку - це видання бажаного за дійсне", - заявив він.

Мер міста наголосив, що наразі перша медична допомога пораненим у місті ще може надаватися. Протягом останніх місяців були створені мінімальні запаси ліків. Однак проблеми з питною водою та харчуванням справді критичні. Підвезення гуманітарної допомоги не відбувається на постійній основі.

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За його словами, ЗСУ та Нацгвардії майже чотири місяці героїчно намагалася стримати величезну силу окупаційних військ. Переправлення наших військових після рішення про відвід військ відбувалося через річку, оскільки наразі не функціонує жоден міст.

Зазначається, що переправлення відбувалося завдяки підручним заходам та досить складно. Хоча майже всі підрозділи вийшли з засобами, які у них були.

Стрюк додав, що місцеві жителі мають змогу евакуюватися лише на окуповані території. За його оцінками, до відводу військ в місті ще залишалося 7-8 тис. українського населення.

"Зі сторони Лисичанська йдуть активні бої. Тому переміщення цивільних туди неможливе… Хтось намагається повернутися у місто з підконтрольних територій. Хтось - виїхати. На теперішній час окупанти займають вільні житлові площі людей, розміщують військових, частини. Хазяйнують, як їм заманеться", - підсумував Стрюк.

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Автор: Анна Судак
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Російськомовний Рай.
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27.06.2022 12:10 Відповісти
Місто знищене і захоплене. Можна лупити по ньому наліво і направо чим завгодно. Знову "нема чим"? Знову "тамженашілюди"?
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27.06.2022 12:12 Відповісти
если будут думать о "нашилюди", то толку не будет.
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27.06.2022 12:27 Відповісти
наши люди выехали, два месяца более чем достаточный срок, это не Мариуполь где действительно такой возможности не было
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27.06.2022 13:05 Відповісти
Загарбники намагаються встановлювати окупаційну владу.
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И власть устанавливают, и на заводе капошатся, и жд пользуются. Очень много непоняток в этой войне. Почему у кацапов так легко получается использовать ресурсы захваченных земель? ВСУ в паре километров от города, а кацапня спокойно свой быт налаживает.
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27.06.2022 12:17 Відповісти
Отправить уважаемую делегацию по обмену опытом в Мариуполь...
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27.06.2022 12:22 Відповісти
озвободители озвободили от воды газа света и жизни ! звали путена - живите в своем рузьком мире....нет воды - ()() можно в донце помыть
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27.06.2022 12:37 Відповісти
А нахрєна нам знати про проблеми окупантів і колоборантів. Нормальні люди звідти давно виїхали. Женевська конвенція Стрюку для ознайомлення. Затрахали радєтєлі тамженашілюді.
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27.06.2022 12:47 Відповісти
мирные жители должны быть эвакуированы или интернированы в глубь территории
для кого проблемы с питьевой водой. дла оккупантов?
- а зачем их поить
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27.06.2022 12:56 Відповісти
"Хтось намагається повернутися у місто з підконтрольних територій" - це шо за "люди" такі?
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27.06.2022 13:00 Відповісти
Как житель Северодонецка, я утверждаю, что 15000 оставшихся в городе это ждуны русского мира. Они его дождались, пусть ждут дождя и пьют из луж, едят голубей, перенимают опыт ждунов Мариуполя.
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27.06.2022 13:27 Відповісти
А мне интересно. Стрюк и администрация города зарплату будут дальше получать из госбюджета или станут на биржу труда?
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27.06.2022 13:30 Відповісти
 
 