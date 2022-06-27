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"Огромные расходы": G7 наложат на Россию новые санкции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,санкції

Лидеры стран G7 на саммите в Германии утвердили новые санкции против России. В США прогнозируют, что инфляция в России вырастет более чем на 20%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"США объединили более 30 союзников и партнеров, чтобы возложить на Россию огромные расходы. Возглавляемая США коалиция продолжит усиливать давление на президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

В администрации Байдена отметили, что за последние месяцы экспорт в Россию, в том числе важные технологии, сократился на 97%.

За нарушение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, более 500 российских чиновников попадут под визовые ограничения США.

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Готовятся санкции против частных военных компаний и российских воинских частей, а также самопровозглашенных "чиновников" так называемых администраций в оккупированных населенных пунктах Украины.

США собирается ограничить доступ к американским товарам и технологиям компаниям, поддерживающим РФ. Также Вашингтон введет санкции против юрлиц и компаний, помогающих Кремлю обходить санкции.

Кроме того, Минфин США запретит ввозить в страну российское золото. Это ограничение могут ввести и другие страны "Большой семерки".

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Также G7 ограничат цепочки поставок в оборонном секторе России. Планируются санкции в отношении предприятий, исследовательских организаций и лиц, связанных с военным сектором.

Вашингтон увеличит пошлины на более 570 категорий российских товаров стоимостью около 2,3 млрд долларов. Лидеры G7 будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от пошлин на помощь Украине и оплату ее военных расходов за счет России.
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Топ комментарии
+11
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27.06.2022 15:50
+10
ракетами краще
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27.06.2022 15:46
+9
Хай панове із G7 пильніше придивляться що робить ************* верхівка грузинскького протекторату параші, а саме : маніпуляції з документами на рашистську нафту - яка після того дивним чином стає"казахською"! Чи не пора до цих гризунських під@р@сів задіяти санкції за допомогу терористичній квазідержаві *********?
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27.06.2022 15:55
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ракетами краще
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27.06.2022 15:46 Ответить
В мене теж друга частина речення на автоматі прочиталася: ...ядрьоними бомбами!
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27.06.2022 15:48 Ответить
россии объявлен дефолт!
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27.06.2022 15:50 Ответить
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27.06.2022 15:50 Ответить
Хай панове із G7 пильніше придивляться що робить ************* верхівка грузинскького протекторату параші, а саме : маніпуляції з документами на рашистську нафту - яка після того дивним чином стає"казахською"! Чи не пора до цих гризунських під@р@сів задіяти санкції за допомогу терористичній квазідержаві *********?
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27.06.2022 15:55 Ответить
Газ і нафта!
Тільки санкції на газ і нафту завалять економіку кацапії. Все інше вона витримає!
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27.06.2022 15:56 Ответить
Нєльзя, продвинутая промішленность гірманії не може обходитись без газу. Спалювати газ це єкологічно, а атомні станції щось забрудюють.
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27.06.2022 16:27 Ответить
Що забруднюють АЕС як що окрім використованого ядерного топлива більше нічого немає.
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27.06.2022 17:24 Ответить
Не трынди. Германия уже бежит впереди паровоза и тянет за собой всю Европу. До конца года будет полны отказ от нефти, а это львиная доля доходов кацапов. С газом сложнее, но похоже кацапы сами ускорят этот процесс прикрутив кран уже зимой. Потому сейчас закрытие АЭС отложили и даже угольные станции расконсервировали. Все для максимальной экономии газа, чтобы имеющийся газ поставлять домам с газовыми котлами. Думаю сейчас пойдут дотации их замену на воздушные тепловые насосы.
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27.06.2022 17:42 Ответить
Давите лишнехромосомных...только посильнее
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27.06.2022 16:11 Ответить
США нужно делать прогнозы не с учетом красных линий по привычке демократических ценностей, а с учетом моральных особеннностей деспотичного Забордюрья, где Самодержец что приказал ивану-драку делать с собой и семьей тот то и делает...
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27.06.2022 16:17 Ответить
А можна банально заборонити будь-що імпортувати та єкспортувати. Не складаючи списки. Просто - все. Нехай покажуть "самодостатність".
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27.06.2022 16:28 Ответить
А ми на них санкції накладали накладали,накладали накладали,накладали накладали аж вони ніяк не накладаються,шо такоє?
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27.06.2022 16:55 Ответить
 
 