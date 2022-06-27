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"Величезні витрати": G7 накладуть на Росію нові санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,санкції

Лідери країн G7 на саміті в Німеччині затвердили нові санкції проти Росії. У США прогнозують, що інфляція в Росії зросте більш ніж на 20%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"США об'єднали понад 30 союзників і партнерів, щоб покласти на Росію величезні витрати. Очолювана США коаліція продовжить посилювати тиск на президента Росії Володимира Путіна", - сказано в повідомленні.

В адміністрації Байдена зазначили, що за останні місяці експорт до Росії, зокрема важливих технологій, скоротився на 97%.

За порушення суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України понад 500 російських чиновників потраплять під візові обмеження США.

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Готуються санкції проти приватних військових компаній і російських військових частин, а також самопроголошених "чиновників" так званих адміністрацій в окупованих населених пунктах України.

США збирається обмежити доступ до американських товарів і технологій компаніям, які підтримують РФ. Також Вашингтон введе санкції проти юросіб і компаній, що допомагають Кремлю обходити санкції.

Крім того, Мінфін США заборонить ввозити в країну російське золото. Це обмеження можуть ввести й інші країни "Великої сімки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чинні санкції проти РФ варто зміцнювати газовим ембарго, - Порошенко зустрівся з головою Мюнхенської конференції Хойзгеном. ФОТОрепортаж

Також G7 обмежать ланцюжки поставок в оборонному секторі Росії. Плануються санкції щодо підприємств, дослідницьких організацій та осіб, пов'язаних із військовим сектором.

Вашингтон збільшить мита на більш ніж 570 категорій російських товарів вартістю близько 2,3 млрд доларів. Лідери G7 домагатимуться дозволу використовувати доходи, отримані від мит для допомоги Україні та оплати її військових витрат за рахунок Росії.
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Топ коментарі
+11
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27.06.2022 15:50
+10
ракетами краще
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27.06.2022 15:46
+9
Хай панове із G7 пильніше придивляться що робить ************* верхівка грузинскького протекторату параші, а саме : маніпуляції з документами на рашистську нафту - яка після того дивним чином стає"казахською"! Чи не пора до цих гризунських під@р@сів задіяти санкції за допомогу терористичній квазідержаві *********?
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27.06.2022 15:55
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ракетами краще
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27.06.2022 15:46 Відповісти
В мене теж друга частина речення на автоматі прочиталася: ...ядрьоними бомбами!
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27.06.2022 15:48 Відповісти
россии объявлен дефолт!
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27.06.2022 15:50 Відповісти
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27.06.2022 15:50 Відповісти
Хай панове із G7 пильніше придивляться що робить ************* верхівка грузинскького протекторату параші, а саме : маніпуляції з документами на рашистську нафту - яка після того дивним чином стає"казахською"! Чи не пора до цих гризунських під@р@сів задіяти санкції за допомогу терористичній квазідержаві *********?
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27.06.2022 15:55 Відповісти
Газ і нафта!
Тільки санкції на газ і нафту завалять економіку кацапії. Все інше вона витримає!
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27.06.2022 15:56 Відповісти
Нєльзя, продвинутая промішленность гірманії не може обходитись без газу. Спалювати газ це єкологічно, а атомні станції щось забрудюють.
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27.06.2022 16:27 Відповісти
Що забруднюють АЕС як що окрім використованого ядерного топлива більше нічого немає.
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27.06.2022 17:24 Відповісти
Не трынди. Германия уже бежит впереди паровоза и тянет за собой всю Европу. До конца года будет полны отказ от нефти, а это львиная доля доходов кацапов. С газом сложнее, но похоже кацапы сами ускорят этот процесс прикрутив кран уже зимой. Потому сейчас закрытие АЭС отложили и даже угольные станции расконсервировали. Все для максимальной экономии газа, чтобы имеющийся газ поставлять домам с газовыми котлами. Думаю сейчас пойдут дотации их замену на воздушные тепловые насосы.
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27.06.2022 17:42 Відповісти
Давите лишнехромосомных...только посильнее
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27.06.2022 16:11 Відповісти
США нужно делать прогнозы не с учетом красных линий по привычке демократических ценностей, а с учетом моральных особеннностей деспотичного Забордюрья, где Самодержец что приказал ивану-драку делать с собой и семьей тот то и делает...
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27.06.2022 16:17 Відповісти
А можна банально заборонити будь-що імпортувати та єкспортувати. Не складаючи списки. Просто - все. Нехай покажуть "самодостатність".
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27.06.2022 16:28 Відповісти
А ми на них санкції накладали накладали,накладали накладали,накладали накладали аж вони ніяк не накладаються,шо такоє?
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27.06.2022 16:55 Відповісти
 
 