"Величезні витрати": G7 накладуть на Росію нові санкції

Лідери країн G7 на саміті в Німеччині затвердили нові санкції проти Росії. У США прогнозують, що інфляція в Росії зросте більш ніж на 20%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"США об'єднали понад 30 союзників і партнерів, щоб покласти на Росію величезні витрати. Очолювана США коаліція продовжить посилювати тиск на президента Росії Володимира Путіна", - сказано в повідомленні.

В адміністрації Байдена зазначили, що за останні місяці експорт до Росії, зокрема важливих технологій, скоротився на 97%.

За порушення суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України понад 500 російських чиновників потраплять під візові обмеження США.

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Готуються санкції проти приватних військових компаній і російських військових частин, а також самопроголошених "чиновників" так званих адміністрацій в окупованих населених пунктах України.

США збирається обмежити доступ до американських товарів і технологій компаніям, які підтримують РФ. Також Вашингтон введе санкції проти юросіб і компаній, що допомагають Кремлю обходити санкції.

Крім того, Мінфін США заборонить ввозити в країну російське золото. Це обмеження можуть ввести й інші країни "Великої сімки".

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Також G7 обмежать ланцюжки поставок в оборонному секторі Росії. Плануються санкції щодо підприємств, дослідницьких організацій та осіб, пов'язаних із військовим сектором.

Вашингтон збільшить мита на більш ніж 570 категорій російських товарів вартістю близько 2,3 млрд доларів. Лідери G7 домагатимуться дозволу використовувати доходи, отримані від мит для допомоги Україні та оплати її військових витрат за рахунок Росії.