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G7 призывает Кремль разрешить депортированным в Россию украинцам вернуться домой
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидеры стран "Большой семерки" призвали Кремль разрешить принудительно вывезенным в Россию украинцам вернуться домой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Большой семерки".
"Мы требуем, чтобы Россия немедленно разрешила безопасный возврат граждан Украины, которых часто с применением силы (депортировали. – Ред.) в Россию без их согласия", – говорится в заявлении.
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Это "за что" мне старый анекдот напомнило, возможно не в тему (сорри). Поступает хлопец из Львова в запоребриковский ВУЗ, сдает устный экзамен по ихней литературе, рассказывает про "Муму". Говорит по-украински, от него требуют перейти на русский, обещает: "Ось зараз, ще трошки, і буде російською. І ось, дивиться на нього Муму своїми собачими очима, і мовби хоче промовити своєю собачою мовою: за что, Герасим!'.