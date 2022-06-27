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G7 призывает Кремль разрешить депортированным в Россию украинцам вернуться домой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь,депортація

Лидеры стран "Большой семерки" призвали Кремль разрешить принудительно вывезенным в Россию украинцам вернуться домой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Большой семерки".

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно разрешила безопасный возврат граждан Украины, которых часто с применением силы (депортировали. – Ред.) в Россию без их согласия", – говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депортированных в РФ граждан Украины, которые смогут добраться до границы, будут пропускать и без документов, - Верещук
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Дісвітєльно ! За что ???
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27.06.2022 16:04 Ответить
Действительно, а их то "за что"?
Это "за что" мне старый анекдот напомнило, возможно не в тему (сорри). Поступает хлопец из Львова в запоребриковский ВУЗ, сдает устный экзамен по ихней литературе, рассказывает про "Муму". Говорит по-украински, от него требуют перейти на русский, обещает: "Ось зараз, ще трошки, і буде російською. І ось, дивиться на нього Муму своїми собачими очима, і мовби хоче промовити своєю собачою мовою: за что, Герасим!'.
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27.06.2022 16:14 Ответить
Ойойой, нєтварі огребли - за чьто???????
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27.06.2022 16:22 Ответить
Це чергова депортація,це викрадення,це акт міжнародного тероризму...
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27.06.2022 16:06 Ответить
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27.06.2022 16:07 Ответить
Хватит уже призывать, выражать обеспокоенность. Хватит унижаться перед террористами. Лучше давайте больше оружия Украине.
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27.06.2022 16:10 Ответить
не закликати треба, а вимагати, аж до силоміць: якщо до такого часу не повернете - піста вам; як що не вам, то вашим всім оркам в такому-то квадраті.
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27.06.2022 16:35 Ответить
 
 