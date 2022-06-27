1 796 7
G7 закликає Кремль дозволити депортованим до Росії українцям повернутися додому
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лідери країн "Великої сімки" закликали Кремль дозволити примусово вивезеним до Росії українцям повернутися додому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві "Великої сімки".
"Ми вимагаємо, щоб Росія негайно дозволила безпечне повернення громадян України, яких часто із застосуванням сили, (депортували. - Ред.) в Росію без їхньої згоди", - йдеться в заяві.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Это "за что" мне старый анекдот напомнило, возможно не в тему (сорри). Поступает хлопец из Львова в запоребриковский ВУЗ, сдает устный экзамен по ихней литературе, рассказывает про "Муму". Говорит по-украински, от него требуют перейти на русский, обещает: "Ось зараз, ще трошки, і буде російською. І ось, дивиться на нього Муму своїми собачими очима, і мовби хоче промовити своєю собачою мовою: за что, Герасим!'.