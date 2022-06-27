G7 закликає Кремль дозволити депортованим до Росії українцям повернутися додому

Лідери країн "Великої сімки" закликали Кремль дозволити примусово вивезеним до Росії українцям повернутися додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві "Великої сімки".

"Ми вимагаємо, щоб Росія негайно дозволила безпечне повернення громадян України, яких часто із застосуванням сили, (депортували. - Ред.) в Росію без їхньої згоди", - йдеться в заяві.

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