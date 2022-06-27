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G7 закликає Кремль дозволити депортованим до Росії українцям повернутися додому

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,депортація

Лідери країн "Великої сімки" закликали Кремль дозволити примусово вивезеним до Росії українцям повернутися додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві "Великої сімки".

"Ми вимагаємо, щоб Росія негайно дозволила безпечне повернення громадян України, яких часто із застосуванням сили, (депортували. - Ред.) в Росію без їхньої згоди", - йдеться в заяві.

Також читайте: Депортованих у РФ громадян України, котрі зможуть дістатися кордону, будуть пропускати і без документів, - Верещук

Автор: Ірина Дашківська
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Дісвітєльно ! За что ???
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27.06.2022 16:04 Відповісти
Действительно, а их то "за что"?
Это "за что" мне старый анекдот напомнило, возможно не в тему (сорри). Поступает хлопец из Львова в запоребриковский ВУЗ, сдает устный экзамен по ихней литературе, рассказывает про "Муму". Говорит по-украински, от него требуют перейти на русский, обещает: "Ось зараз, ще трошки, і буде російською. І ось, дивиться на нього Муму своїми собачими очима, і мовби хоче промовити своєю собачою мовою: за что, Герасим!'.
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27.06.2022 16:14 Відповісти
Ойойой, нєтварі огребли - за чьто???????
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27.06.2022 16:22 Відповісти
Це чергова депортація,це викрадення,це акт міжнародного тероризму...
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27.06.2022 16:06 Відповісти
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27.06.2022 16:07 Відповісти
Хватит уже призывать, выражать обеспокоенность. Хватит унижаться перед террористами. Лучше давайте больше оружия Украине.
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27.06.2022 16:10 Відповісти
не закликати треба, а вимагати, аж до силоміць: якщо до такого часу не повернете - піста вам; як що не вам, то вашим всім оркам в такому-то квадраті.
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27.06.2022 16:35 Відповісти
 
 