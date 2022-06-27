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Новости Война в Украине
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В Геническом районе оккупанты задержали около 50 крымских татар

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

викрадення

В Геническом районе захватчики 21 и 22 июня провели массовые зачистки и задержали около 50 крымских татар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ).

"По информации Крымскотатарского ресурсного центра, 21 и 22 июня оккупанты начали проводить массовые зачистки во временно оккупированном Геническом районе", - говорится в сообщении.

Так, по предварительным данным, 20 июня в поселке Новоалексеевка задержаны до 30 человек, а 21 июня в поселке Рыково и в селе Счастливцево захватчики похитили 22-24 человека.

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Большинство – представители коренного крымскотатарского народа.

Известно, что некоторые задержанные вывозятся на территорию оккупированного Крыма и содержатся в СИЗО Симферополя.

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Якось це лайно не жаль зовсім,аморфна чіпуха та пристосуванці
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27.06.2022 18:36 Ответить
Пристосуванців кацапи не чіпають.
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27.06.2022 18:49 Ответить
Мудило ти, і цим все сказано.
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27.06.2022 19:35 Ответить
Киримли вічно в гоніннях , жаль цей народ ...
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27.06.2022 20:15 Ответить
Справжні фашисти!
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27.06.2022 18:48 Ответить
Від кацапа іншого годі і очікувати.
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27.06.2022 19:06 Ответить
"Скрєпи" нацистської федерації - все у традиціях гестапо-нквд.
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27.06.2022 19:52 Ответить
Коли кримські татари навчаться різати рашистів як овець, тоді буде їм спокій. А так в пацифізм догралися.
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27.06.2022 21:04 Ответить
 
 