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У Генічеському районі окупанти затримали близько 50 кримських татар
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У Генічеському районі загарбники 21 та 22 червня провели масові зачистки і затримали близько 50 кримських татар.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ).
"За інформацією Кримськотатарського ресурсного центру, 21 та 22 червня окупанти почали проводити масові зачистки у тимчасово окупованому Генічеському районі", - сказано в повідомленні.
Так, за попередніми даними, 20 червня у селищі Новоолексіївка затримано до 30 осіб, а 21 червня у селищі Рикове та у селі Щасливцеве загарбники викрали 22-24 особи.
Більшість - представники корінного кримськотатарського народу.
Відомо, що деяких затриманих вивозять на територію окупованого Криму та утримують у СІЗО Сімферополя.
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