От ракетного удара на Одесщине пострадали восемь человек, - ОК "Південь"

Россия выпустила из направления временно оккупированного Крыма по Одесской области крылатую ракету Х-22, попавшую в жилой квартал в одном из сел области.

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие попадания крылатой ракеты Х-22, выпущенной с вражеского самолета Ту-22 по направлению временно оккупированного Крыма, в жилом квартале одного из сел Одесского района Одесской области произошло возгорание трех частных домов и приусадебных зданий на общей площади 500 кв. м. По уточненным данным, легкие осколочные ранения вследствие взрыва получили 8 человек, в часности 1 ребенок", - говорится в сообщении.

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