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армия РФ (15358) война (46746) крылатые ракеты (720) обстрел (20144) Одесская область (3105)

От ракетного удара на Одесщине пострадали восемь человек, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Россия выпустила из направления временно оккупированного Крыма по Одесской области крылатую ракету Х-22, попавшую в жилой квартал в одном из сел области.

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие попадания крылатой ракеты Х-22, выпущенной с вражеского самолета Ту-22 по направлению временно оккупированного Крыма, в жилом квартале одного из сел Одесского района Одесской области произошло возгорание трех частных домов и приусадебных зданий на общей площади 500 кв. м. По уточненным данным, легкие осколочные ранения вследствие взрыва получили 8 человек, в часности 1 ребенок", - говорится в сообщении.

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Не буду говорить, где это было, но по мосту, суки, попасть пытались.
Нужны понтонные переправы, т.к. можно потерять весь юго-запад Одесской области.
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27.06.2022 23:31 Ответить
Там не тільки мост.
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28.06.2022 05:09 Ответить
А гахнути по Криму слабо?
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27.06.2022 23:34 Ответить
Построить царь-пушку, зарядить и кааак жахнуть! Так?
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27.06.2022 23:45 Ответить
Нам потрібна адекватна влада щоб приймати адекватні рішення згідно з ситуації! Де удар хоча б по Криму за сьогоднішні прильоти??? Лох не справляється, Залужний заліз в якусь дупу і мовчить! І це ***** головнокомандуючі????
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27.06.2022 23:44 Ответить
Да вы достали, реально. Ну предложите, чем ударить на Крысму, что от нас скрывает Бубочка в закромах родины?
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27.06.2022 23:46 Ответить
 
 