4 255 6
От ракетного удара на Одесщине пострадали восемь человек, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия выпустила из направления временно оккупированного Крыма по Одесской области крылатую ракету Х-22, попавшую в жилой квартал в одном из сел области.
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Вследствие попадания крылатой ракеты Х-22, выпущенной с вражеского самолета Ту-22 по направлению временно оккупированного Крыма, в жилом квартале одного из сел Одесского района Одесской области произошло возгорание трех частных домов и приусадебных зданий на общей площади 500 кв. м. По уточненным данным, легкие осколочные ранения вследствие взрыва получили 8 человек, в часности 1 ребенок", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Нужны понтонные переправы, т.к. можно потерять весь юго-запад Одесской области.