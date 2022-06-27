Від ракетного удару на Одещині постраждали вісім осіб, - ОК "Південь"

Росія випустила з напрямку тимчасово окупованого Криму по Одеській області крилату ракету Х-22, котра влучила в житловий квартал в одному із сіл області.

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання крилатої ракети Х-22, випущеної з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, у житловому кварталі одного з сіл Одеського району Одещини сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м. За уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина", - йдеться у повідомленні.

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