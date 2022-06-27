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Від ракетного удару на Одещині постраждали вісім осіб, - ОК "Південь"

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ракета

Росія випустила з напрямку тимчасово окупованого Криму по Одеській області крилату ракету Х-22, котра влучила в житловий квартал в одному із сіл області.

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання крилатої ракети Х-22, випущеної з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, у житловому кварталі одного з сіл Одеського району Одещини сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м. За уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина", - йдеться у повідомленні.

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Не буду говорить, где это было, но по мосту, суки, попасть пытались.
Нужны понтонные переправы, т.к. можно потерять весь юго-запад Одесской области.
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27.06.2022 23:31 Відповісти
Там не тільки мост.
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28.06.2022 05:09 Відповісти
А гахнути по Криму слабо?
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27.06.2022 23:34 Відповісти
Построить царь-пушку, зарядить и кааак жахнуть! Так?
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27.06.2022 23:45 Відповісти
Нам потрібна адекватна влада щоб приймати адекватні рішення згідно з ситуації! Де удар хоча б по Криму за сьогоднішні прильоти??? Лох не справляється, Залужний заліз в якусь дупу і мовчить! І це ***** головнокомандуючі????
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27.06.2022 23:44 Відповісти
Да вы достали, реально. Ну предложите, чем ударить на Крысму, что от нас скрывает Бубочка в закромах родины?
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27.06.2022 23:46 Відповісти
 
 