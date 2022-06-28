ВСУ остановили и отбросили врага назад на Славянском направлении, - Генштаб

Украинские защитники остановили и отбросили врага обратно в направлении Довгенькое - Долина на Славянском направлении. Оккупанты пытаются взять под контроль автодорогу Бахмут - Лисичанск.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях в вооруженных силах республики Беларусь отмечается проведение плановой тренировки по вопросам связи с использованием узлов связи пунктов управления.

На Северском направлении агрессор нанес огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Покровка, Стариково, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области. Провел воздушную разведку позиций наших войск БПЛА типа "Орлан-10" в приграничных районах Черниговской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, продолжает проведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны.

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Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Яворское и обстрелял из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Милова.

Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка - Залиман. Кафиры отошли.

На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Осуществил обстрелы позиций наших войск из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушеваха. Попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое – Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад.

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На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.

На Лисичанском направлении, с целью нанести урон, оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчеяровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.

Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью выявления огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка - Спорное, в дальнейшем - вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел, производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко.

Наши воины отразили штурм в направлении Егоровка – Павловка. Враг с потерями отошел.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. С целью недопущения перегруппировки подразделений Сил обороны производил огневое поражение подразделений наших войск с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Потемкино.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка Черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

Также наши воины продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач. Результаты доразведываются.