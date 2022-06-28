РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14570 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
6 023 13
война (46763) оккупация (9509) Херсон (2103) Колыхаев (21)

Оккупанты забрали городского голову Херсона Колыхаева, - советница Ляшевская (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

колихаєв

Российские захватчики забрали городского голову Херсона Игоря Колыхаева.

Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты забрали городского голову Херсона Колыхаева, - советница Ляшевская 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Безопасно выехать из Херсона невозможно, - мэр Колыхаев

Впоследствии она добавила подробности: "Сегодня утром мэр Херсона Игорь Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные росгвардейцы и, скорее всего, ФСБ".

По данным Ляшевской, россияне искали документы, изъяли жесткие диски с компьютеров и открыли все сейфы.

Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и вывезли.

Уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи угрожал арестом. Колыхаев не пошел.

Мы все в опасности. Все под ударом.

Я боюсь за жизнь Игоря Колыхаева", - подчеркнула Ляшевская.

Оккупанты забрали городского голову Херсона Колыхаева, - советница Ляшевская 02

Оккупанты забрали городского голову Херсона Колыхаева, - советница Ляшевская 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
"Саме з моменту окупації Колихаєв почав освоювати бюджетні кошти міста Херсона. Це квіточки, фонтани, парки Херсона, ремонт доріг і так далі. Колихаєв маскується тим, що він дбає про херсонців, проте своєю чергою він створює картинку для окупантів. Також він зазначає, що працює дистанційно, але люди в окупованому Херсоні бачать, як Колихаєв щоранку їздить грати у теніс. Після обіду до нього приходить Костяк, саме той гауляйтер, якого підривали, та керівник 90-ї виправної колонії Херсона. Вони всі приходять до Колихаєва в гості та проводять собі наради, а тоді він вільно пересувається Херсоном та стверджує, що працює для людей", - зазначив Хлань.
показать весь комментарий
28.06.2022 11:53
+5
куда забрали?на барбекю?на пьянку?хоть писали бы что выкрали
показать весь комментарий
28.06.2022 11:47
+4
Легенду создают. Типа, страдалец.
показать весь комментарий
28.06.2022 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
куда забрали?на барбекю?на пьянку?хоть писали бы что выкрали
показать весь комментарий
28.06.2022 11:47 Ответить
не має значення був мер за Україну чи за РФ - співпрацювати з окупантами навіть на благо мешканців не можна! Це легалізує окупацію і допомагає окупантам

Тому сподіваюся і цю Галину теж заберуть, хоч у неї на аватарці у ФБ є маленький український прапорець
показать весь комментарий
28.06.2022 11:54 Ответить
Колыхаев был за Украину и, в отличие от того-же Лагуты, занимался практическими вопросами херсонцев как глава ОГА. Он все прекрасно понимал и говорил что за ним рано или поздно придут.
показать весь комментарий
28.06.2022 12:04 Ответить
"Саме з моменту окупації Колихаєв почав освоювати бюджетні кошти міста Херсона. Це квіточки, фонтани, парки Херсона, ремонт доріг і так далі. Колихаєв маскується тим, що він дбає про херсонців, проте своєю чергою він створює картинку для окупантів. Також він зазначає, що працює дистанційно, але люди в окупованому Херсоні бачать, як Колихаєв щоранку їздить грати у теніс. Після обіду до нього приходить Костяк, саме той гауляйтер, якого підривали, та керівник 90-ї виправної колонії Херсона. Вони всі приходять до Колихаєва в гості та проводять собі наради, а тоді він вільно пересувається Херсоном та стверджує, що працює для людей", - зазначив Хлань.
показать весь комментарий
28.06.2022 11:53 Ответить
куди він колихнувся -- Хлань в курсах
показать весь комментарий
28.06.2022 12:01 Ответить
Легенду создают. Типа, страдалец.
показать весь комментарий
28.06.2022 12:05 Ответить
багато з вас, диванних вояк, не засцяло б бути мером обласного центру України, не перейти на сторону ворога і залишатися в окупації?
Я думаю, повні штани б насрали і вже б співали "слава русні", закрийте пельки, підори.
показать весь комментарий
28.06.2022 12:28 Ответить
пригадується, як у перші дні цієї фази війни місцеві очільники отг містечок не знили яким чином діяти...
ні рада, ні оп, не давали інструкцій... голова конгресу отг, він же глава оп взагалі пропав на два тижні...і саме в ці дні на свій розсуд місцеві глави налагоджували роботу в умовах окупації...
а тепер ті, хто ховались у перші дні, а мали б керувати, дають оцінку роботиЖ, засуджують, звинувачують в колаборціонізмі...
самі сховавшись, залишились живими, а для місцевих керівників хотіли б долі старости села мотижина і її сім,ї
показать весь комментарий
28.06.2022 13:06 Ответить
Та вимщо?! Подивіться як працював голова Голопристанської ОТГ Бабіч О. і де він зараз.
показать весь комментарий
28.06.2022 18:29 Ответить
Це агентура
показать весь комментарий
28.06.2022 12:50 Ответить
Только не меняйте его на 9 русских солдат пачтидетей, а орден можно дать.
показать весь комментарий
28.06.2022 14:22 Ответить
Легенду створюють на випадок виходу з Херсону. Буде своя людина. Всі, хто співпрацює з окупантами - колаборанти, зрадники
показать весь комментарий
28.06.2022 14:39 Ответить
 
 