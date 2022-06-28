Оккупанты забрали городского голову Херсона Колыхаева, - советница Ляшевская (обновлено)
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Российские захватчики забрали городского голову Херсона Игоря Колыхаева.
Об этом сообщила его советница Галина Ляшевская в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Впоследствии она добавила подробности: "Сегодня утром мэр Херсона Игорь Колыхаев приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные росгвардейцы и, скорее всего, ФСБ".
По данным Ляшевской, россияне искали документы, изъяли жесткие диски с компьютеров и открыли все сейфы.
Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и вывезли.
Уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи угрожал арестом. Колыхаев не пошел.
Мы все в опасности. Все под ударом.
Я боюсь за жизнь Игоря Колыхаева", - подчеркнула Ляшевская.
Пожалуйста, подождите...
Тому сподіваюся і цю Галину теж заберуть, хоч у неї на аватарці у ФБ є маленький український прапорець
Я думаю, повні штани б насрали і вже б співали "слава русні", закрийте пельки, підори.
ні рада, ні оп, не давали інструкцій... голова конгресу отг, він же глава оп взагалі пропав на два тижні...і саме в ці дні на свій розсуд місцеві глави налагоджували роботу в умовах окупації...
а тепер ті, хто ховались у перші дні, а мали б керувати, дають оцінку роботиЖ, засуджують, звинувачують в колаборціонізмі...
самі сховавшись, залишились живими, а для місцевих керівників хотіли б долі старости села мотижина і її сім,ї