Окупанти забрали міського голову Херсона Колихаєва, - радниця Ляшевська (оновлено)
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Російські загарбники забрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.
Про це повідомила його радниця Галина Ляшевська у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Згодом вона додала подробиці: "Сьогодні вранці мер Херсона Ігор Колихаєв приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, що залишилися. Щойно він вийшов з машини, його одразу затримали озброєні росгвардійці та, швидше за все, ФСБ".
За даними Ляшевської, росіяни шукали документи, вони вилучили жорсткі диски із комп'ютерів і відчинили всі сейфи.
"Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в кайданках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z та вивезли.
Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі погрожував арештом. Колихаєв не пішов.
Ми всі в небезпеці. Усі під ударом.
Я побоююся за життя Ігоря Колихаєва", - підкреслила Ляшевська.
Будь ласка, зачекайте...
Тому сподіваюся і цю Галину теж заберуть, хоч у неї на аватарці у ФБ є маленький український прапорець
Я думаю, повні штани б насрали і вже б співали "слава русні", закрийте пельки, підори.
ні рада, ні оп, не давали інструкцій... голова конгресу отг, він же глава оп взагалі пропав на два тижні...і саме в ці дні на свій розсуд місцеві глави налагоджували роботу в умовах окупації...
а тепер ті, хто ховались у перші дні, а мали б керувати, дають оцінку роботиЖ, засуджують, звинувачують в колаборціонізмі...
самі сховавшись, залишились живими, а для місцевих керівників хотіли б долі старости села мотижина і її сім,ї