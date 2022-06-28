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Окупанти забрали міського голову Херсона Колихаєва, - радниця Ляшевська (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники забрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це повідомила його радниця Галина Ляшевська у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти забрали міського голову Херсона Колихаєва, - радниця Ляшевська 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпечно виїхати з Херсона неможливо, - мер Колихаєв

Згодом вона додала подробиці: "Сьогодні вранці мер Херсона Ігор Колихаєв приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, що залишилися. Щойно він вийшов з машини, його одразу затримали озброєні росгвардійці та, швидше за все, ФСБ".

За даними Ляшевської, росіяни шукали документи, вони вилучили жорсткі диски із комп'ютерів і відчинили всі сейфи.

"Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в кайданках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z та вивезли.

Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі погрожував арештом. Колихаєв не пішов.

Ми всі в небезпеці. Усі під ударом.

Я побоююся за життя Ігоря Колихаєва", - підкреслила Ляшевська.

Також читайте: Я в Херсоні, продовжую виконувати свої обов'язки дистанційно, - мер Колихаєв

Окупанти забрали міського голову Херсона Колихаєва, - радниця Ляшевська 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
"Саме з моменту окупації Колихаєв почав освоювати бюджетні кошти міста Херсона. Це квіточки, фонтани, парки Херсона, ремонт доріг і так далі. Колихаєв маскується тим, що він дбає про херсонців, проте своєю чергою він створює картинку для окупантів. Також він зазначає, що працює дистанційно, але люди в окупованому Херсоні бачать, як Колихаєв щоранку їздить грати у теніс. Після обіду до нього приходить Костяк, саме той гауляйтер, якого підривали, та керівник 90-ї виправної колонії Херсона. Вони всі приходять до Колихаєва в гості та проводять собі наради, а тоді він вільно пересувається Херсоном та стверджує, що працює для людей", - зазначив Хлань.
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28.06.2022 11:53
+5
куда забрали?на барбекю?на пьянку?хоть писали бы что выкрали
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28.06.2022 11:47
+4
Легенду создают. Типа, страдалец.
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28.06.2022 12:05
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куда забрали?на барбекю?на пьянку?хоть писали бы что выкрали
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28.06.2022 11:47 Відповісти
не має значення був мер за Україну чи за РФ - співпрацювати з окупантами навіть на благо мешканців не можна! Це легалізує окупацію і допомагає окупантам

Тому сподіваюся і цю Галину теж заберуть, хоч у неї на аватарці у ФБ є маленький український прапорець
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28.06.2022 11:54 Відповісти
Колыхаев был за Украину и, в отличие от того-же Лагуты, занимался практическими вопросами херсонцев как глава ОГА. Он все прекрасно понимал и говорил что за ним рано или поздно придут.
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28.06.2022 12:04 Відповісти
"Саме з моменту окупації Колихаєв почав освоювати бюджетні кошти міста Херсона. Це квіточки, фонтани, парки Херсона, ремонт доріг і так далі. Колихаєв маскується тим, що він дбає про херсонців, проте своєю чергою він створює картинку для окупантів. Також він зазначає, що працює дистанційно, але люди в окупованому Херсоні бачать, як Колихаєв щоранку їздить грати у теніс. Після обіду до нього приходить Костяк, саме той гауляйтер, якого підривали, та керівник 90-ї виправної колонії Херсона. Вони всі приходять до Колихаєва в гості та проводять собі наради, а тоді він вільно пересувається Херсоном та стверджує, що працює для людей", - зазначив Хлань.
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28.06.2022 11:53 Відповісти
куди він колихнувся -- Хлань в курсах
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28.06.2022 12:01 Відповісти
Легенду создают. Типа, страдалец.
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28.06.2022 12:05 Відповісти
багато з вас, диванних вояк, не засцяло б бути мером обласного центру України, не перейти на сторону ворога і залишатися в окупації?
Я думаю, повні штани б насрали і вже б співали "слава русні", закрийте пельки, підори.
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28.06.2022 12:28 Відповісти
пригадується, як у перші дні цієї фази війни місцеві очільники отг містечок не знили яким чином діяти...
ні рада, ні оп, не давали інструкцій... голова конгресу отг, він же глава оп взагалі пропав на два тижні...і саме в ці дні на свій розсуд місцеві глави налагоджували роботу в умовах окупації...
а тепер ті, хто ховались у перші дні, а мали б керувати, дають оцінку роботиЖ, засуджують, звинувачують в колаборціонізмі...
самі сховавшись, залишились живими, а для місцевих керівників хотіли б долі старости села мотижина і її сім,ї
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28.06.2022 13:06 Відповісти
Та вимщо?! Подивіться як працював голова Голопристанської ОТГ Бабіч О. і де він зараз.
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28.06.2022 18:29 Відповісти
Це агентура
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28.06.2022 12:50 Відповісти
Только не меняйте его на 9 русских солдат пачтидетей, а орден можно дать.
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28.06.2022 14:22 Відповісти
Легенду створюють на випадок виходу з Херсону. Буде своя людина. Всі, хто співпрацює з окупантами - колаборанти, зрадники
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28.06.2022 14:39 Відповісти
 
 