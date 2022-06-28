РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3830 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 550 7
война (46763) Запорожье (2340) оборона (1539) Старух (145)

Вокруг Запорожья не прекращают строить дополнительные защитные сооружения, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Запорожье продолжает дополнительно укреплять свои оборонительные рубежи.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Из Крыма, через Мелитополь к востоку и наоборот движется российская техника. Враждебная батальонная тактическая группа начала движение в сторону Бердянска, Приморска и дальше. В целом, это небольшая группа по сравнению с теми силами, которые накоплены на Запорожском направлении. Ситуация прогнозируемая, стабильная и без существенных изменений", – отметил он.

По его словам, вокруг Запорожья не прекращают возводить дополнительные защитные сооружения.

"Укреплений не может быть многовато. Пока дополнительно усиливают внутренний тактический круг укреплений. В этом нам помогает вся Украина. 7 областей прислали дополнительную технику, а 5 областей предоставили древесину", - добавил Старух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел ТЦ в Кременчуге может расследовать Гаага, - Венедиктова
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Странно. Британская разведка говорит, что враг выдыхается. А глава ОВА говорит, что подтягивает все новые и новые резервы. Кому верить?
показать весь комментарий
28.06.2022 12:12 Ответить
Вєріть потрібно в армію. І готуватися до всіх можливих сценаріїв.
показать весь комментарий
28.06.2022 12:20 Ответить
Удивляет глупость и наивность непонимающих!! Хочешь мира готовься к войне! Укреплять свои позиции нужно ЗАРАНЕЕ и это делают сейчас ВСУ. Что тут странного??!!!
показать весь комментарий
28.06.2022 12:25 Ответить
и это ты еще не все знаешь...было бы больше вопросов...
показать весь комментарий
28.06.2022 13:21 Ответить
На тему "Кому верить". (надеюсь ты совершеннолетний)
У молодой монашки, успешно скрывавшей беременность, ночью родился младенчик. Было решено тайком подложить его в постель настоятельницы, что и было тихо сделано.
Удивленная настоятельница утром, проснушись, обнаружила у сеья в постели новорожденного:
- О времена, даже собственному пальцу нельзя доверять!
А ты веришь похоже СМИшному пересказу политических сплетен...
показать весь комментарий
28.06.2022 13:43 Ответить
Респект владі,не чекають вказівку з з верху
показать весь комментарий
28.06.2022 12:57 Ответить
справжній запорізький дух потомків козацтва?
показать весь комментарий
28.06.2022 13:24 Ответить
 
 