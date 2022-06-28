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Навколо Запоріжжя не припиняють будувати додаткові захисні споруди, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Запоріжжя продовжує додатково зміцнювати свої оборонні рубежі.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"З Криму, через Мелітополь на схід та навпаки рухається російська техніка. Ворожа батальйонна тактична група почала рух у бік Бердянська, Приморська і далі. В цілому це невелика група у порівнянні з тими силами, які накопичені у Запорізькому напрямку. Ситуація прогнозована, стабільна і без суттєвих змін", - зазначив він.

За його словами, навколо Запоріжжя не припиняють будувати додаткові захисні споруди.

"Укріплень не може бути забагато. Наразі додатково посилюють внутрішнє тактичне коло укріплень. У цьому нам допомагає вся Україна. 7 областей надіслали додаткову техніку, а 5 областей надали деревину", - додав Старух.

Також читайте: Ворог обстріляв із РСЗВ населений пункт біля Запоріжжя, вражено об'єкти інфраструктури, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Странно. Британская разведка говорит, что враг выдыхается. А глава ОВА говорит, что подтягивает все новые и новые резервы. Кому верить?
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28.06.2022 12:12 Відповісти
Вєріть потрібно в армію. І готуватися до всіх можливих сценаріїв.
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28.06.2022 12:20 Відповісти
Удивляет глупость и наивность непонимающих!! Хочешь мира готовься к войне! Укреплять свои позиции нужно ЗАРАНЕЕ и это делают сейчас ВСУ. Что тут странного??!!!
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28.06.2022 12:25 Відповісти
и это ты еще не все знаешь...было бы больше вопросов...
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28.06.2022 13:21 Відповісти
На тему "Кому верить". (надеюсь ты совершеннолетний)
У молодой монашки, успешно скрывавшей беременность, ночью родился младенчик. Было решено тайком подложить его в постель настоятельницы, что и было тихо сделано.
Удивленная настоятельница утром, проснушись, обнаружила у сеья в постели новорожденного:
- О времена, даже собственному пальцу нельзя доверять!
А ты веришь похоже СМИшному пересказу политических сплетен...
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28.06.2022 13:43 Відповісти
Респект владі,не чекають вказівку з з верху
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28.06.2022 12:57 Відповісти
справжній запорізький дух потомків козацтва?
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28.06.2022 13:24 Відповісти
 
 