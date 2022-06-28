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Данилов - Медведеву: "Возвращение оккупированного Крыма будет проведено без попыток, сразу"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву, заявившему, что попытка посягнуть на оккупированный Крым будет рассматриваться как объявление войны.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобном воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток сразу", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации.

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Топ комментарии
+30
ну, теперь у димона случится 2-хнедельный запой
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28.06.2022 12:56
+15
"оголошення війни"(с)??? А зараз що?
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28.06.2022 12:58
+13
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28.06.2022 13:01
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що саме ти зробив для запобігання війні? скільки бп якого калібру закупив?
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28.06.2022 13:21 Ответить
Якщо вже почав молоти дурниці про закупівлю БП, то їх може акупити лише держава. А зелена влада з 2019р оборонзамовлення регулярно провалює, а все вкладалася у дороги та розпил на дорогах. Ну і шашлички - то святе.
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28.06.2022 13:26 Ответить
розспам Максима, бо зебіли визвірились...
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28.06.2022 13:29 Ответить
А ти?
Ну, нехай не ти, а твій бубочка?
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28.06.2022 13:27 Ответить
Проголосувати за ПП було вже достатньо.
Багато людей так зробило?
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28.06.2022 13:28 Ответить
Долбоддятел
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28.06.2022 13:47 Ответить
Налейте алкашу и недомерку, а то он ещё не проснулся.
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28.06.2022 12:56 Ответить
закусывать надо
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28.06.2022 13:02 Ответить
ну, теперь у димона случится 2-хнедельный запой
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28.06.2022 12:56 Ответить
"оголошення війни"(с)??? А зараз що?
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28.06.2022 12:58 Ответить
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28.06.2022 13:01 Ответить
Тю,він отого алкана придуркуватого ще й паном називає,зовсім з глузду з'їхав!
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28.06.2022 13:05 Ответить
це він культурно його послав
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28.06.2022 13:08 Ответить
С Крымом ,донецком и луганском все ясно.У меня душа болит за Кубань, Ростов,Белгород и Воронеж!!!!Вот с возвратом этих исконно украинских земель могут быть проблемы!!!Тут придётся Украине возвращать статус яо и самим делать тактическое массового поражения яо...
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28.06.2022 13:06 Ответить
Не переймайся, далі міжнародно визнаних кордонів ніхто не піде.. Тут би хоч до розмежування станом на 24 колись вийти для початку.
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28.06.2022 13:28 Ответить
А що потім робити з кількома міліонами їхнього ватного населення? Якщо все це додасться до звільненого ватного населення Криму і Донбасу, то вони при черговому голосуванні повернуть нам януковоча, і голосувати будуть так ще років зі 20! Якщо в Україні ще залишаться вибори, звісно. Нащо страждати рашкіними імперськими фантомними болями, хапати сусідні території? Нам треба своє до ладу привести, в ЄС, в НАТО вступити, почати жити нормальним життям. А з тими "тягарями" ми вже нікуди не вступимо, хіба що в тайожний союз. А воно нам треба?!
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28.06.2022 16:57 Ответить
там має бути спеціальна стратегія. Спочатку це як пояс безпеки без надання громадянства (права голосу) з поступовою українізацією. Здав іспит на знання мови та історії от ти і українець. Це процес десятиліть. З українців ліпили малоросів теж не за один день.
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28.06.2022 18:30 Ответить
Який він до холєри, Дмитро. Дмітрій. Не паськудьте гарне українське імя.
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28.06.2022 13:08 Ответить
У кремлі палатиме й вибухатиме
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28.06.2022 13:09 Ответить
- Фима, а шо это сосед на тебя так косо смотрит сегодня?
- А, я с ним отрицательно поздоровался.
- Это как?
- На *уй послал Сара.
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28.06.2022 13:13 Ответить
Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашний день был богат на события, но одно событие могло сделать этот день по истине знаковым. Вчера вечером была предотвращена попытка суицида бывшего президента России Дмитрия Медведева. Во время уборки кабинета Дмитрия Медведева женщина из прислуги случайно обратила внимание на несколько исписанных листов бумаги на столе и на полу, видимо её заинтересовало содержание. Так, обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком Дмитрия Анатольевича,й прислуга сразу сообщила охране. Дмитрия Медведева охрана нашла крепко пьяным и с пистолетом в правой руке. После недолгих уговоров Медведев отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами. При Медведеве была обнаружена ещё одна записка, видимо шестой окончательный вариант. Обо всем было немедленно доложено президенту России Владимиру Путину. Путин распорядился не давать Медведеву больше спиртного и контролировать каждый шаг до особого решения. Инциденту решено не придавать огласки. В записках Дмитрий Медведев написал, что не может переносить унижений и душевных переживаний, чувствует себя ничтожеством ни на что не способным, ненавидит войну и тех кто её развязал, и в своей смерти винит президента России Владимира Путина, Юрия Ковальчука, Николая Патрушева, Александра Бортникова и Игоря Сечина. В одном из вариантов записки Медведев пишет, что ему надоело быть куклой. Практически всё написанное носит сумбурный и эмоциональный характер и видимо было написало в состоянии алкогольного опьянения. А вот если бы суицид Медведева удался, как выкручивалось бы российское руководство с объяснениями случившегося?
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28.06.2022 13:13 Ответить
Звісно хотілося би щоб це було правдою, а не вкидом.
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28.06.2022 13:17 Ответить
Звісно. Та по його зовнішньому вигляду, поведінці і висловлюваннях - мєдвєдєв хронічний алкоголік з ознаками деградації особистості.
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28.06.2022 15:15 Ответить
Як можна такого алкаша відлучити від алкоголю? "Група товаришів" намагається довести дімона до білої гарячки, щоб запроторити у дурку? Це було б найпростішим і логічним рішенням цієї проблеми.
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28.06.2022 17:06 Ответить
димон від люті чарку проковтне
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28.06.2022 13:15 Ответить
І на пляшку сяде...
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28.06.2022 13:17 Ответить
ніякого оголошення свійни не буде - буде "спецапірація" по звільненню АР Крим від москалів.
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28.06.2022 13:36 Ответить
яка війна
то буде спецоперація захисту україномовних громадян на своїй території в криму
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28.06.2022 13:38 Ответить
Данілов, коли вже твої правильні слова стануть діями га?
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28.06.2022 14:11 Ответить
Золоті Українські слова!!!!!
Амінь!!!
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28.06.2022 14:11 Ответить
"наполеон" обосраний, хай тявкає, татари допоможуть! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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28.06.2022 14:36 Ответить
мишка дима уже пьет сосмерти жирика все не просыхает
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28.06.2022 14:47 Ответить
пишут, вчера димон напился, написал несколько предсмертных записок и намеревался застрелиться, но духу не хватило.
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29.06.2022 05:24 Ответить
 
 