Данилов - Медведеву: "Возвращение оккупированного Крыма будет проведено без попыток, сразу"
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Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву, заявившему, что попытка посягнуть на оккупированный Крым будет рассматриваться как объявление войны.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу успокоить господина Медведева: "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобном воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток сразу", - отметил секретарь СНБО.
Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации.
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Ну, нехай не ти, а твій бубочка?
Багато людей так зробило?
- А, я с ним отрицательно поздоровался.
- Это как?
- На *уй послал Сара.
Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашний день был богат на события, но одно событие могло сделать этот день по истине знаковым. Вчера вечером была предотвращена попытка суицида бывшего президента России Дмитрия Медведева. Во время уборки кабинета Дмитрия Медведева женщина из прислуги случайно обратила внимание на несколько исписанных листов бумаги на столе и на полу, видимо её заинтересовало содержание. Так, обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком Дмитрия Анатольевича,й прислуга сразу сообщила охране. Дмитрия Медведева охрана нашла крепко пьяным и с пистолетом в правой руке. После недолгих уговоров Медведев отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами. При Медведеве была обнаружена ещё одна записка, видимо шестой окончательный вариант. Обо всем было немедленно доложено президенту России Владимиру Путину. Путин распорядился не давать Медведеву больше спиртного и контролировать каждый шаг до особого решения. Инциденту решено не придавать огласки. В записках Дмитрий Медведев написал, что не может переносить унижений и душевных переживаний, чувствует себя ничтожеством ни на что не способным, ненавидит войну и тех кто её развязал, и в своей смерти винит президента России Владимира Путина, Юрия Ковальчука, Николая Патрушева, Александра Бортникова и Игоря Сечина. В одном из вариантов записки Медведев пишет, что ему надоело быть куклой. Практически всё написанное носит сумбурный и эмоциональный характер и видимо было написало в состоянии алкогольного опьянения. А вот если бы суицид Медведева удался, как выкручивалось бы российское руководство с объяснениями случившегося?
то буде спецоперація захисту україномовних громадян на своїй території в криму
Амінь!!!