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Данілов - Медведєву: "Повернення окупованого Криму буде проведено без спроб, одразу"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов відповів заступнику голови Ради безпеки Росії Дмитру Медведєву, який заявив, що спроба посягнути на окупований Крим буде розглядатися як оголошення війни.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу", - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації.
Топ коментарі
+30 Фридрих
показати весь коментар28.06.2022 12:56
+15 HartmannEri
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+13 Jimmy Hill
показати весь коментар28.06.2022 13:01
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Ну, нехай не ти, а твій бубочка?
Багато людей так зробило?
- А, я с ним отрицательно поздоровался.
- Это как?
- На *уй послал Сара.
Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашний день был богат на события, но одно событие могло сделать этот день по истине знаковым. Вчера вечером была предотвращена попытка суицида бывшего президента России Дмитрия Медведева. Во время уборки кабинета Дмитрия Медведева женщина из прислуги случайно обратила внимание на несколько исписанных листов бумаги на столе и на полу, видимо её заинтересовало содержание. Так, обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком Дмитрия Анатольевича,й прислуга сразу сообщила охране. Дмитрия Медведева охрана нашла крепко пьяным и с пистолетом в правой руке. После недолгих уговоров Медведев отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами. При Медведеве была обнаружена ещё одна записка, видимо шестой окончательный вариант. Обо всем было немедленно доложено президенту России Владимиру Путину. Путин распорядился не давать Медведеву больше спиртного и контролировать каждый шаг до особого решения. Инциденту решено не придавать огласки. В записках Дмитрий Медведев написал, что не может переносить унижений и душевных переживаний, чувствует себя ничтожеством ни на что не способным, ненавидит войну и тех кто её развязал, и в своей смерти винит президента России Владимира Путина, Юрия Ковальчука, Николая Патрушева, Александра Бортникова и Игоря Сечина. В одном из вариантов записки Медведев пишет, что ему надоело быть куклой. Практически всё написанное носит сумбурный и эмоциональный характер и видимо было написало в состоянии алкогольного опьянения. А вот если бы суицид Медведева удался, как выкручивалось бы российское руководство с объяснениями случившегося?
то буде спецоперація захисту україномовних громадян на своїй території в криму
Амінь!!!