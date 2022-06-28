Данілов - Медведєву: "Повернення окупованого Криму буде проведено без спроб, одразу"

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів заступнику голови Ради безпеки Росії Дмитру Медведєву, який заявив, що спроба посягнути на окупований Крим буде розглядатися як оголошення війни.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації.

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