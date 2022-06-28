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Данілов - Медведєву: "Повернення окупованого Криму буде проведено без спроб, одразу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів заступнику голови Ради безпеки Росії Дмитру Медведєву, який заявив, що спроба посягнути на окупований Крим буде розглядатися як оголошення війни.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації.

Читайте: Експрезидент Росії Медведєв погрожує "перекрити кисень" країнам Балтії через Калінінград

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
ну, теперь у димона случится 2-хнедельный запой
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28.06.2022 12:56
+15
"оголошення війни"(с)??? А зараз що?
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28.06.2022 12:58
+13
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28.06.2022 13:01
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що саме ти зробив для запобігання війні? скільки бп якого калібру закупив?
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28.06.2022 13:21 Відповісти
Якщо вже почав молоти дурниці про закупівлю БП, то їх може акупити лише держава. А зелена влада з 2019р оборонзамовлення регулярно провалює, а все вкладалася у дороги та розпил на дорогах. Ну і шашлички - то святе.
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28.06.2022 13:26 Відповісти
розспам Максима, бо зебіли визвірились...
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28.06.2022 13:29 Відповісти
А ти?
Ну, нехай не ти, а твій бубочка?
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28.06.2022 13:27 Відповісти
Проголосувати за ПП було вже достатньо.
Багато людей так зробило?
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28.06.2022 13:28 Відповісти
Долбоддятел
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28.06.2022 13:47 Відповісти
Налейте алкашу и недомерку, а то он ещё не проснулся.
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28.06.2022 12:56 Відповісти
закусывать надо
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28.06.2022 13:02 Відповісти
ну, теперь у димона случится 2-хнедельный запой
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28.06.2022 12:56 Відповісти
"оголошення війни"(с)??? А зараз що?
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28.06.2022 12:58 Відповісти
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28.06.2022 13:01 Відповісти
Тю,він отого алкана придуркуватого ще й паном називає,зовсім з глузду з'їхав!
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28.06.2022 13:05 Відповісти
це він культурно його послав
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28.06.2022 13:08 Відповісти
С Крымом ,донецком и луганском все ясно.У меня душа болит за Кубань, Ростов,Белгород и Воронеж!!!!Вот с возвратом этих исконно украинских земель могут быть проблемы!!!Тут придётся Украине возвращать статус яо и самим делать тактическое массового поражения яо...
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28.06.2022 13:06 Відповісти
Не переймайся, далі міжнародно визнаних кордонів ніхто не піде.. Тут би хоч до розмежування станом на 24 колись вийти для початку.
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28.06.2022 13:28 Відповісти
А що потім робити з кількома міліонами їхнього ватного населення? Якщо все це додасться до звільненого ватного населення Криму і Донбасу, то вони при черговому голосуванні повернуть нам януковоча, і голосувати будуть так ще років зі 20! Якщо в Україні ще залишаться вибори, звісно. Нащо страждати рашкіними імперськими фантомними болями, хапати сусідні території? Нам треба своє до ладу привести, в ЄС, в НАТО вступити, почати жити нормальним життям. А з тими "тягарями" ми вже нікуди не вступимо, хіба що в тайожний союз. А воно нам треба?!
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28.06.2022 16:57 Відповісти
там має бути спеціальна стратегія. Спочатку це як пояс безпеки без надання громадянства (права голосу) з поступовою українізацією. Здав іспит на знання мови та історії от ти і українець. Це процес десятиліть. З українців ліпили малоросів теж не за один день.
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28.06.2022 18:30 Відповісти
Який він до холєри, Дмитро. Дмітрій. Не паськудьте гарне українське імя.
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28.06.2022 13:08 Відповісти
У кремлі палатиме й вибухатиме
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28.06.2022 13:09 Відповісти
- Фима, а шо это сосед на тебя так косо смотрит сегодня?
- А, я с ним отрицательно поздоровался.
- Это как?
- На *уй послал Сара.
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28.06.2022 13:13 Відповісти
Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашний день был богат на события, но одно событие могло сделать этот день по истине знаковым. Вчера вечером была предотвращена попытка суицида бывшего президента России Дмитрия Медведева. Во время уборки кабинета Дмитрия Медведева женщина из прислуги случайно обратила внимание на несколько исписанных листов бумаги на столе и на полу, видимо её заинтересовало содержание. Так, обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком Дмитрия Анатольевича,й прислуга сразу сообщила охране. Дмитрия Медведева охрана нашла крепко пьяным и с пистолетом в правой руке. После недолгих уговоров Медведев отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами. При Медведеве была обнаружена ещё одна записка, видимо шестой окончательный вариант. Обо всем было немедленно доложено президенту России Владимиру Путину. Путин распорядился не давать Медведеву больше спиртного и контролировать каждый шаг до особого решения. Инциденту решено не придавать огласки. В записках Дмитрий Медведев написал, что не может переносить унижений и душевных переживаний, чувствует себя ничтожеством ни на что не способным, ненавидит войну и тех кто её развязал, и в своей смерти винит президента России Владимира Путина, Юрия Ковальчука, Николая Патрушева, Александра Бортникова и Игоря Сечина. В одном из вариантов записки Медведев пишет, что ему надоело быть куклой. Практически всё написанное носит сумбурный и эмоциональный характер и видимо было написало в состоянии алкогольного опьянения. А вот если бы суицид Медведева удался, как выкручивалось бы российское руководство с объяснениями случившегося?
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28.06.2022 13:13 Відповісти
Звісно хотілося би щоб це було правдою, а не вкидом.
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28.06.2022 13:17 Відповісти
Звісно. Та по його зовнішньому вигляду, поведінці і висловлюваннях - мєдвєдєв хронічний алкоголік з ознаками деградації особистості.
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28.06.2022 15:15 Відповісти
Як можна такого алкаша відлучити від алкоголю? "Група товаришів" намагається довести дімона до білої гарячки, щоб запроторити у дурку? Це було б найпростішим і логічним рішенням цієї проблеми.
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28.06.2022 17:06 Відповісти
димон від люті чарку проковтне
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28.06.2022 13:15 Відповісти
І на пляшку сяде...
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28.06.2022 13:17 Відповісти
ніякого оголошення свійни не буде - буде "спецапірація" по звільненню АР Крим від москалів.
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28.06.2022 13:36 Відповісти
яка війна
то буде спецоперація захисту україномовних громадян на своїй території в криму
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28.06.2022 13:38 Відповісти
Данілов, коли вже твої правильні слова стануть діями га?
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28.06.2022 14:11 Відповісти
Золоті Українські слова!!!!!
Амінь!!!
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28.06.2022 14:11 Відповісти
"наполеон" обосраний, хай тявкає, татари допоможуть! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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28.06.2022 14:36 Відповісти
мишка дима уже пьет сосмерти жирика все не просыхает
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28.06.2022 14:47 Відповісти
пишут, вчера димон напился, написал несколько предсмертных записок и намеревался застрелиться, но духу не хватило.
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29.06.2022 05:24 Відповісти
 
 