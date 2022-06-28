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Новости Война в Украине
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Конец войны в Украине пока нельзя предсказать, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц после саммита G7 заявил, что видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"К сожалению, можно заметить, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью. Так что мы не в той ситуации, когда можно предсказать конец", - сказал Шольц.

Он добавил, что "в какой-то момент" будет договоренность между президентами России и Украины, "но сейчас это не так".

"Пока речь больше о том, чтобы поддерживать давление на Россию, чтобы вообще сделать конец войны возможным и Россия осознала, что не может диктовать условия мира. Поэтому будет только один выход, если Путин признает, что его план не удастся - и именно об этом сейчас идет речь", - сказал Шольц.

Читайте: Путин должен признать провал в Украине, если хочет ослабления санкций против РФ, - Шольц

Напомним, ранее Шольц заявил, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, существовавшему до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.

Также читайте: G7 будет стоять на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии, - Шольц
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Топ комментарии
+6
Я давал присягу своей стране по уставу, рашисты будут убиты
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28.06.2022 17:17
+4
Тількі Бубочка передбачає діпломаичну путю.
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28.06.2022 17:25
+2
Які там ще домовленності!
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28.06.2022 17:54
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Я давал присягу своей стране по уставу, рашисты будут убиты
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28.06.2022 17:17 Ответить
Питер Москва жди
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28.06.2022 17:18 Ответить
Так як і не можна передбачити надання зброї Україні !
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28.06.2022 17:23 Ответить
Тількі Бубочка передбачає діпломаичну путю.
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28.06.2022 17:25 Ответить
нічого там передбачать. переможемо ми. ***** дурні вопроси задавать? Ви як діти!
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28.06.2022 17:33 Ответить
Ото ж... А жаба ввімкнула наполеона...
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28.06.2022 17:38 Ответить
Якби Шольц, замість гого, що б колупаючись у себе в дупі, не сповіщав весь цивілізований світ, про те, що він ПЕРЕДАСТ, а реально спрямовував би важке озброєння до ЗСУ, то й закінчення війни з смітниковою ********** "Параша" вже було б не за Кримськими горами.
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28.06.2022 17:48 Ответить
Які там ще домовленності!
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28.06.2022 17:54 Ответить
Це він що, своїм виборцям пояснює? Виправдовується, що вирішив підтримати Україну воєнною технікою?
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29.06.2022 00:41 Ответить
 
 