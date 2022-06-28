Конец войны в Украине пока нельзя предсказать, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц после саммита G7 заявил, что видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"К сожалению, можно заметить, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью. Так что мы не в той ситуации, когда можно предсказать конец", - сказал Шольц.

Он добавил, что "в какой-то момент" будет договоренность между президентами России и Украины, "но сейчас это не так".

"Пока речь больше о том, чтобы поддерживать давление на Россию, чтобы вообще сделать конец войны возможным и Россия осознала, что не может диктовать условия мира. Поэтому будет только один выход, если Путин признает, что его план не удастся - и именно об этом сейчас идет речь", - сказал Шольц.

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Напомним, ранее Шольц заявил, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, существовавшему до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.

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