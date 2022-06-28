Кінець війни в Україні поки не можна передбачити, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту G7 заявив, що наразі бачить мало шансів на припинення війни в Україні дипломатичним шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

"На жаль, можна помітити, що Росія продовжує війну з незмінною жорстокістю. Тож ми не в тій ситуації, коли можна передбачити кінець", - сказав Шольц.

Він додав, що "в якийсь момент" буде домовленість між президентами Росії та України, "але зараз це не так".

"Наразі йдеться більше про те, щоб підтримувати тиск на Росію, щоб взагалі зробити кінець війни можливим і Росія усвідомила, що не може диктувати умови миру. Тож буде лише один вихід, якщо Путін визнає, що його план не вдасться - і саме про це зараз йдеться", - сказав Шольц.

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Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що відносини з Росією вже не можуть повернутися до рівня, який існував до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Лідери країн Групи семи за підсумками саміту у Німеччини оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

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