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Новини Війна в Україні
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Кінець війни в Україні поки не можна передбачити, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту G7 заявив, що наразі бачить мало шансів на припинення війни в Україні дипломатичним шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

"На жаль, можна помітити, що Росія продовжує війну з незмінною жорстокістю. Тож ми не в тій ситуації, коли можна передбачити кінець", - сказав Шольц.

Він додав, що "в якийсь момент" буде домовленість між президентами Росії та України, "але зараз це не так".

"Наразі йдеться більше про те, щоб підтримувати тиск на Росію, щоб взагалі зробити кінець війни можливим і Росія усвідомила, що не може диктувати умови миру. Тож буде лише один вихід, якщо Путін визнає, що його план не вдасться - і саме про це зараз йдеться", - сказав Шольц.

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Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що відносини з Росією вже не можуть повернутися до рівня, який існував до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Лідери країн Групи семи за підсумками саміту у Німеччини оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

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Топ коментарі
+6
Я давал присягу своей стране по уставу, рашисты будут убиты
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28.06.2022 17:17
+4
Тількі Бубочка передбачає діпломаичну путю.
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28.06.2022 17:25
+2
Які там ще домовленності!
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28.06.2022 17:54
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Я давал присягу своей стране по уставу, рашисты будут убиты
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28.06.2022 17:17 Відповісти
Питер Москва жди
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28.06.2022 17:18 Відповісти
Так як і не можна передбачити надання зброї Україні !
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28.06.2022 17:23 Відповісти
Тількі Бубочка передбачає діпломаичну путю.
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28.06.2022 17:25 Відповісти
нічого там передбачать. переможемо ми. ***** дурні вопроси задавать? Ви як діти!
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28.06.2022 17:33 Відповісти
Ото ж... А жаба ввімкнула наполеона...
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28.06.2022 17:38 Відповісти
Якби Шольц, замість гого, що б колупаючись у себе в дупі, не сповіщав весь цивілізований світ, про те, що він ПЕРЕДАСТ, а реально спрямовував би важке озброєння до ЗСУ, то й закінчення війни з смітниковою ********** "Параша" вже було б не за Кримськими горами.
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28.06.2022 17:48 Відповісти
Які там ще домовленності!
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28.06.2022 17:54 Відповісти
Це він що, своїм виборцям пояснює? Виправдовується, що вирішив підтримати Україну воєнною технікою?
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29.06.2022 00:41 Відповісти
 
 