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Актер сериала "Сваты", снятого Зеленским, поддержал российскую агрессию против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

добронравов,федір

Российский актер сериала "Сваты" Федор Добронравов встретился с ранеными российскими военными в госпитале города Самара.

Об этом пишут российские "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

Отмечается, что актер поддержал раненых бойцов и "пожелал всем скорейшего выздоровления".

"Во время откровенной беседы с военнослужащими он выразил им слова поддержки и наилучшие пожелания", - отчитались об этом событии в Минобороны РФ.

Это фактически стало первым публичным высказыванием позиции Добронравова по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Напомним, 28 ноября 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в так называемый "черный список" – Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. 29 ноября 2017 года Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

В конце 2017 года ТРК "Студия 1+1" обжаловала в суде внесение Добронравова в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

ООО "Киноквартал" также обжаловало в суде запрет трансляции сериала "Сваты" и внесение Федора Добронравова в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Ответчиками выступали Служба безопасности Украины, Министерство культуры Украины и Государственное агентство по кино.

17 января 2018 Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворить заявление об обеспечении иска ООО "Киноквартал" и остановить действие приказа Госкино об отмене прокатного удостоверения сериала "Сваты".

27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд актеру "Сватов" Федору Добронравову и признал противоправным запрет сериала.

16 мая того же года Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционные жалобы СБУ и Госкино и подтвердил отмену запрета сериала "Сваты" и отмену запрета на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

В 2020 году министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что не следует запрещать фильмы с участием иностранных актеров, которым запрещен въезд в Украину.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что снятые до войны с Россией фильмы "не должны страдать" из-за антиукраинских высказываний актеров.
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Топ комментарии
+109
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты...
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28.06.2022 19:06
+67
Зебилы, и другие ценители помойного творчества Зе, у вас ещё вопросы есть? Что, и к хрякам кошевым с кнурами пикалами вопросов нет?
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28.06.2022 19:09
+61
зєля не сєпар, а звичайне лайно! його родіна - ссср, а не Україна. як він може бути сєпаром?
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28.06.2022 19:21
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Лорак з раннього дитинства жертва педофілії. З віком стала банальною ******** тому любити будь що крім себе вона не здатна. Звідси два висновки: 1) іде вона нах і 2) дубасьте педофілів до смерті всюди де зловите - саме вони з нормальних дітей роблять таких "лораків".
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29.06.2022 18:53 Ответить
А де щас Фальоса? По нему его 15-шка скучает уже скоко лет
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01.07.2022 11:04 Ответить
Ты, чмо, какое нахрен скорейшее выздоровления этим уродам желаешь, они заслуживают лишь скорейшую погибель во главе с тобой, - "актёрышка" недоделанный.
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28.06.2022 20:07 Ответить
Зараз Зеля накладе санкції на Добронравова, заборонить йому приїжджати в Україну під час "спєцапєрациі" а в Рашці далі це лайно будуть показувати ( бабло від трансляції іде на офшори), бо Фєдя - патріот, Зеленський просто продюсер, а "Свати" - це український серіал, який знімався в нашій країні, давав роботу сотням українських кінематографістів, поповнював державний бюджет України. Ми наполягаємо на тому, що це український продукт, всупереч висловлюванням деяких державних чиновників від кіно» (так Володимир Зеленський коментував існування серіалу)

Критик Лєна Чиченіна в матеріалі для «Детектора медіа» називає серіал «трагікомедією, яка цього не визнає» та «одним з найбільш суперечливих явищ в українському маскульті». Вона зауважує, що «чоловіки в серіалі майже всі п'ють, сваряться з дружинами, дружини постійно жаліються на чоловіків, усі всіма весь час невдоволені» і що, попри українське виробництво, серіал має абсолютно російський сюжет. «Свати» за її визначенням - це продукт, цілком вироблений в Україні, проте зроблений таким чином, щоб догодити російським глядачам, пропагуючи не просто чужі, а шкідливі цінності. Він запевняє, що постійні сварки та приниження в сімейному житті - це норма, і ніяк цього не засуджує. Як зазначалося в рецензії, «Серіал "Свати" неймовірно толерує й навіть пропагує свинське ставлення людей одне до одного. Особливо це проявляється в зображенні подружніх пар і доходить апогею у випадку Валюхи та Івана». Також підкреслювалося, що персонажі згадують типово російські реалії, як-от відсутній в Україні закон про «образу релігійних почуттів», чи вказують Петербург «культурною столицею»[51].

Український журналіст Андрій Куликов у матеріалі «РБК-Україна» описував «Сватів» так: «Реального українського життя - з плюсом або мінусом - там немає. Нав'язується думка, що на пострадянському просторі "ми всі [українці та росіяни] однакові"»[52].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB)#%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8_7_(2021)
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28.06.2022 20:08 Ответить
Ви мене хоч катуйте - я не скажу про шо той "сіріал"! Бо я НІКОЛИ не забиваю свої мізки перегляданням якогось серіального лайно-мила, усіляких там "сватів", "слуг" чи іншого подібного! А щодо цієї гнидоти добронравова - то це типовий ************** холуй із їх рашистської лайноакторської кодли - такий самий гандон як і бізруков, пєвцов, парєчєнков, машков чи оте кінчене чучмидло охлобистін. Сподіваюсь - на УКРАЇНСЬКОМУ ТБ НІКОЛИ БІЛЬШ не будуть "крутити" будь-яке серіальне, музичне чи кіно-лайно з кацападлії(чи хоч якось пов'язане із нею!)! А взагалі - краще підписатись на Netflix,Spotify чи шось подібне, і не дивитись "шо покажуть"- а те що хочеш ПРЯМО ЗАРАЗ подивитись чи послухати.
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28.06.2022 20:12 Ответить
Ничего хорошего не было в сватах. И этот добронрау самый худший артист. Человеком оказался таким же чудищем. СЛАВА УКРАИНЕ!
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28.06.2022 20:14 Ответить
Кацап,він кацап і є. І нічого тут не зробиш.
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28.06.2022 20:14 Ответить
Дружбанам-все, оппозиции- закон.
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28.06.2022 20:15 Ответить
Ммм.. скорее - беззаконие..
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28.06.2022 22:11 Ответить
Юрий Коленбетов


Якби закон було би добре. Не законне переслідування та фальсіфікація справ, що вже не раз спостерігалось.
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28.06.2022 22:49 Ответить
Теперішній сезон "слуги народу" реально вже дістав, при тому, що жодної серії не бачив ніколи.
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28.06.2022 20:21 Ответить
*******
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28.06.2022 20:23 Ответить
Тот, кто снял сериал? Согласен
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28.06.2022 20:38 Ответить
Та ні, той що зараз грає роль президента
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28.06.2022 21:56 Ответить
кхх птьфу тобі в пику, добронравов!
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28.06.2022 20:27 Ответить
Яка несподіванка, *****!
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28.06.2022 20:31 Ответить
кино привёз?
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28.06.2022 20:33 Ответить
Федор Добронравов - 3,14дарас и дешёвая путинская подстилка!
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28.06.2022 20:34 Ответить
"Ага, Леха Якименко - предатель!"(с) Нифига не новость, а констатація факта...
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28.06.2022 20:34 Ответить
І що суки на г+г і далі будуть показувати серіал для дибілів ?
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28.06.2022 20:36 Ответить
На Мегого с утра до вечера целый канал "Сваты"
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28.06.2022 20:39 Ответить
прічьом тут ета? ці питання не на часі
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28.06.2022 20:49 Ответить
73% обурені забороною "Сватів"
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28.06.2022 20:46 Ответить
Ну і дружбани в Зелі !!!
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28.06.2022 20:47 Ответить
Це ти про єрмака, демченка, татарова, баканова, шкарлета?
Що цікаво, 4 місяці війни не спричинилися до змін в опу.
Аж так все добре і за планом?
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28.06.2022 21:39 Ответить
Ну как вам новый совместный сериал 73х процентные *********? Захватывающий правда? Прям ни дня без приключений. С огоньком такой. Прям бомбезный такой сериализация. Отрыв башки прям.
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28.06.2022 20:57 Ответить
Дикий пес "підрон"😂👎
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28.06.2022 20:58 Ответить
Запросіть його в Україну, дайте громадянство і направте до Арестовича на виправлення. Нам потрібні потенціально хорошиє русскіє ... Ми без них не виживемо ... Культура особливо ...
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28.06.2022 21:05 Ответить
73% населення роками дивились це гівно і не подавились
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28.06.2022 21:20 Ответить
А чого це падло ще живий???????????????????????
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28.06.2022 21:26 Ответить
підар зелений поржав ****. де ті ****** що говорили про ліпецьк. я сам порву уродів. ДЕ АЗОВЦІ *******
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28.06.2022 21:28 Ответить
ой, покажіть у маруполі, развеселітє народ
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28.06.2022 21:32 Ответить
ничего удивительного
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28.06.2022 21:36 Ответить
подлецу всё к лицу
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29.06.2022 01:08 Ответить
- А что скажет таваріщ Кац ?
- Кац предлагает сдаться!
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28.06.2022 21:39 Ответить
Зеленському теж хочеться підтримати але не може поки...
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28.06.2022 21:53 Ответить
Г + Г окрім гівна Україні нічого не видає

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28.06.2022 22:03 Ответить
А что с хорошей девочкой? Стала плахой? Или уже не девочка?
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28.06.2022 22:47 Ответить
Такой *********.ный самовлюблённый хам, просто картину можно рисовать с него скрепного кацапа и фамилия соответствующая - сатана в овечьей шкуре.
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28.06.2022 22:17 Ответить
Зеленський під...р.Як і весь його квартал,і вся партія слуг урода.Всі вони після війни повинні бути повішані в центрі Київа.
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28.06.2022 22:26 Ответить
Героя Украины ему из ручек презика
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28.06.2022 23:07 Ответить
Орден «Дружби народов», кенту президента.
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28.06.2022 23:22 Ответить
Пора снять и зеленского....
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28.06.2022 23:30 Ответить
З Barrett M107A1...
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29.06.2022 01:41 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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29.06.2022 04:16 Ответить
агааа, вот видите какая зрадно-презрадная зрада.
и радостная потужненькая перемога липецких ботов-макак.
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29.06.2022 06:03 Ответить
Підар разом з Янелохом!
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29.06.2022 06:31 Ответить
Я ніколи не дивилася цей хвільм, хоча одні знайомі тут дивилися і радили.
Відчуваю, що і як (те саме було зі слугою урода), тому не купилася на ці =поради=.

Але зовсім не здивована подібною новиною.
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29.06.2022 09:07 Ответить
фильмец для конченных дегенератов идёт не переставая уже 3 года по российскому каналу!
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29.06.2022 09:13 Ответить
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29.06.2022 13:31 Ответить
К ленке-ополченке "Не удивлюсь если окажется то Вова тайно посещает кацапцких раненных и рассказывает им про Украину проститутку" (цитата из "Брилиантовая рука")
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29.06.2022 17:08 Ответить
ЗВЕЗДА СВАТОВ БРОСИЛСЯ НА УКРАИНСКУЮ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ С КУЛАКАМИ

Как сообщает один из свидетелй, драка произошла поздно вечером 15 июня 2014 года у одлного из летних кафе, где режиссер Станислав Говорухин проводил время с членами съемочной группы нового фильма Конец прекрасной эпохи.

Проходившие мимо двое украинцев, узнав кинорежиссера Станислава Говорухина, подошли к нему и поинтересовались, зачем он подписал коллективное письмо Владимиру Путину о поддержке ими присоединения Крыма к России.

В ответ окружение знаменитого режиссера вступило с украинцами в словесную перепалку, в ходе которой пьяный актер Федор Добронравов завязал драку. Его поддержали коллеги, принявшие участие в избиении украинцев - в ее результате женщине, подошедшей к Говорухину, сломали палец.

https://tv.ua/news/897822-zvezda-svatov-brosilsya-na-ukrainskuyu-semejjnuyu-paru-s-kulakami

ЗВЕЗДА СВАТОВ БРОСИЛСЯ НА УКРАИНСКУЮ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ С КУЛАКАМИ

Как сообщает один из свидетелй, драка произошла поздно вечером 15 июня 2014 года у одлного из летних кафе, где режиссер Станислав Говорухин проводил время с членами съемочной группы нового фильма Конец прекрасной эпохи.

Проходившие мимо двое украинцев, узнав кинорежиссера Станислава Говорухина, подошли к нему и поинтересовались, зачем он подписал коллективное письмо Владимиру Путину о поддержке ими присоединения Крыма к России.

В ответ окружение знаменитого режиссера вступило с украинцами в словесную перепалку, в ходе которой пьяный актер Федор Добронравов завязал драку. Его поддержали коллеги, принявшие участие в избиении украинцев - в ее результате женщине, подошедшей к Говорухину, сломали палец.

https://tv.ua/news/897822-zvezda-svatov-brosilsya-na-ukrainskuyu-semejjnuyu-paru-s-kulakami

22 июня 2014
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29.06.2022 17:48 Ответить
Ах ж тыж пдрс тупорылый
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29.06.2022 18:17 Ответить
Здається хтось комусь вирішив передати привіт.
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02.07.2022 11:14 Ответить
Кацап добронравов, мразь епаная иди на йух!
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02.07.2022 12:48 Ответить
«сватів»не дивлюся,це поганий плагіат зарубіжного гумору,а добронравов мені ніколи не подобався,забагато кривляння.
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02.07.2022 18:46 Ответить
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