Актер сериала "Сваты", снятого Зеленским, поддержал российскую агрессию против Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский актер сериала "Сваты" Федор Добронравов встретился с ранеными российскими военными в госпитале города Самара.
Об этом пишут российские "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.
Отмечается, что актер поддержал раненых бойцов и "пожелал всем скорейшего выздоровления".
"Во время откровенной беседы с военнослужащими он выразил им слова поддержки и наилучшие пожелания", - отчитались об этом событии в Минобороны РФ.
Это фактически стало первым публичным высказыванием позиции Добронравова по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину.
Напомним, 28 ноября 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в так называемый "черный список" – Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. 29 ноября 2017 года Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".
В конце 2017 года ТРК "Студия 1+1" обжаловала в суде внесение Добронравова в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
ООО "Киноквартал" также обжаловало в суде запрет трансляции сериала "Сваты" и внесение Федора Добронравова в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Ответчиками выступали Служба безопасности Украины, Министерство культуры Украины и Государственное агентство по кино.
17 января 2018 Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворить заявление об обеспечении иска ООО "Киноквартал" и остановить действие приказа Госкино об отмене прокатного удостоверения сериала "Сваты".
27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд актеру "Сватов" Федору Добронравову и признал противоправным запрет сериала.
16 мая того же года Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционные жалобы СБУ и Госкино и подтвердил отмену запрета сериала "Сваты" и отмену запрета на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.
В 2020 году министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что не следует запрещать фильмы с участием иностранных актеров, которым запрещен въезд в Украину.
В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что снятые до войны с Россией фильмы "не должны страдать" из-за антиукраинских высказываний актеров.
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Критик Лєна Чиченіна в матеріалі для «Детектора медіа» називає серіал «трагікомедією, яка цього не визнає» та «одним з найбільш суперечливих явищ в українському маскульті». Вона зауважує, що «чоловіки в серіалі майже всі п'ють, сваряться з дружинами, дружини постійно жаліються на чоловіків, усі всіма весь час невдоволені» і що, попри українське виробництво, серіал має абсолютно російський сюжет. «Свати» за її визначенням - це продукт, цілком вироблений в Україні, проте зроблений таким чином, щоб догодити російським глядачам, пропагуючи не просто чужі, а шкідливі цінності. Він запевняє, що постійні сварки та приниження в сімейному житті - це норма, і ніяк цього не засуджує. Як зазначалося в рецензії, «Серіал "Свати" неймовірно толерує й навіть пропагує свинське ставлення людей одне до одного. Особливо це проявляється в зображенні подружніх пар і доходить апогею у випадку Валюхи та Івана». Також підкреслювалося, що персонажі згадують типово російські реалії, як-от відсутній в Україні закон про «образу релігійних почуттів», чи вказують Петербург «культурною столицею»[51].
Український журналіст Андрій Куликов у матеріалі «РБК-Україна» описував «Сватів» так: «Реального українського життя - з плюсом або мінусом - там немає. Нав'язується думка, що на пострадянському просторі "ми всі [українці та росіяни] однакові"»[52].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB)#%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8_7_(2021)
Якби закон було би добре. Не законне переслідування та фальсіфікація справ, що вже не раз спостерігалось.
Що цікаво, 4 місяці війни не спричинилися до змін в опу.
Аж так все добре і за планом?
- Кац предлагает сдаться!
и радостная потужненькая перемога липецких ботов-макак.
Відчуваю, що і як (те саме було зі слугою урода), тому не купилася на ці =поради=.
Але зовсім не здивована подібною новиною.
Как сообщает один из свидетелй, драка произошла поздно вечером 15 июня 2014 года у одлного из летних кафе, где режиссер Станислав Говорухин проводил время с членами съемочной группы нового фильма Конец прекрасной эпохи.
Проходившие мимо двое украинцев, узнав кинорежиссера Станислава Говорухина, подошли к нему и поинтересовались, зачем он подписал коллективное письмо Владимиру Путину о поддержке ими присоединения Крыма к России.
В ответ окружение знаменитого режиссера вступило с украинцами в словесную перепалку, в ходе которой пьяный актер Федор Добронравов завязал драку. Его поддержали коллеги, принявшие участие в избиении украинцев - в ее результате женщине, подошедшей к Говорухину, сломали палец.
https://tv.ua/news/897822-zvezda-svatov-brosilsya-na-ukrainskuyu-semejjnuyu-paru-s-kulakami
ЗВЕЗДА СВАТОВ БРОСИЛСЯ НА УКРАИНСКУЮ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ С КУЛАКАМИ
Как сообщает один из свидетелй, драка произошла поздно вечером 15 июня 2014 года у одлного из летних кафе, где режиссер Станислав Говорухин проводил время с членами съемочной группы нового фильма Конец прекрасной эпохи.
Проходившие мимо двое украинцев, узнав кинорежиссера Станислава Говорухина, подошли к нему и поинтересовались, зачем он подписал коллективное письмо Владимиру Путину о поддержке ими присоединения Крыма к России.
В ответ окружение знаменитого режиссера вступило с украинцами в словесную перепалку, в ходе которой пьяный актер Федор Добронравов завязал драку. Его поддержали коллеги, принявшие участие в избиении украинцев - в ее результате женщине, подошедшей к Говорухину, сломали палец.
https://tv.ua/news/897822-zvezda-svatov-brosilsya-na-ukrainskuyu-semejjnuyu-paru-s-kulakami
22 июня 2014