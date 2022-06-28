Актер сериала "Сваты", снятого Зеленским, поддержал российскую агрессию против Украины

Российский актер сериала "Сваты" Федор Добронравов встретился с ранеными российскими военными в госпитале города Самара.

Об этом пишут российские "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

Отмечается, что актер поддержал раненых бойцов и "пожелал всем скорейшего выздоровления".

"Во время откровенной беседы с военнослужащими он выразил им слова поддержки и наилучшие пожелания", - отчитались об этом событии в Минобороны РФ.

Это фактически стало первым публичным высказыванием позиции Добронравова по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Напомним, 28 ноября 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в так называемый "черный список" – Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. 29 ноября 2017 года Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

В конце 2017 года ТРК "Студия 1+1" обжаловала в суде внесение Добронравова в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

ООО "Киноквартал" также обжаловало в суде запрет трансляции сериала "Сваты" и внесение Федора Добронравова в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Ответчиками выступали Служба безопасности Украины, Министерство культуры Украины и Государственное агентство по кино.

17 января 2018 Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворить заявление об обеспечении иска ООО "Киноквартал" и остановить действие приказа Госкино об отмене прокатного удостоверения сериала "Сваты".

27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд актеру "Сватов" Федору Добронравову и признал противоправным запрет сериала.

16 мая того же года Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционные жалобы СБУ и Госкино и подтвердил отмену запрета сериала "Сваты" и отмену запрета на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

В 2020 году министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что не следует запрещать фильмы с участием иностранных актеров, которым запрещен въезд в Украину.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что снятые до войны с Россией фильмы "не должны страдать" из-за антиукраинских высказываний актеров.