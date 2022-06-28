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Оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС, - Лукашук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тес,криворізька

Российские оккупанты обстреляли территорию Криворожской ТЭС.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются", – говорится в сообщении.

"К сожалению, две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия: там на прилегающей территории повреждены почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных зданий и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение построек", - рассказал Лукашук.

Читайте: Ракетной атакой в Днепре разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, - Резниченко

Кроме ракетных обстрелов, днем оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и по Великой Костромке. Пострадал мужчина.
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Топ комментарии
+23
Батьки в Ізраілі , на недавно придбанній віллі біля моря 🙂
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28.06.2022 21:25
+20
Домовлявся з Патрушевим за своі особисті інвестиціі , скоріше за все
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28.06.2022 21:31
+16
Мабуть, в Ізраїлі, на історичній батьківщині
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28.06.2022 21:23
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Батьки в Ізраілі , на недавно придбанній віллі біля моря 🙂
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28.06.2022 21:25 Ответить
а ще вони знали про напад....
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28.06.2022 21:32 Ответить
Та їм якось чи знали чи не знали - по барабану у папи і мами великого зегевари - єврейське громадянство (( а лохторату 73 % це якось пофіг , це ж не історія про Вальцмана ((
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28.06.2022 21:57 Ответить
Я теж знала. Хто хотів, той знав. На кількох пресконференціях Байден кивав головою вверх-вниз, на питання чи Путін нападе на Україну. В соцмережах було 23 02, ордловці казали, що їх поженуть воювати 24 02. Наші ексдепутати говорили, що буде напад на Київщину через Чорнобиль. Жодний пасажирський літак не літав в Україну. Посольства виїхали з Києва. Російські посольство і консульства палили папери в Києві, Одесі, Львові, а потім закрились.
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28.06.2022 23:33 Ответить
100% они давно в одной из стран ЕС и НАТО
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28.06.2022 21:25 Ответить
FROL, ти розумний одесит, ну скажи чесно навіщо їм пенсіонерам яким за 70 залишатися в зоні бойових дій ,вони ж не військовозобов'язані ,так що якщо вони в ЄС те це цілком нормально і правильно,завтра Сашу підтримуватимеш коли він проспиться
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28.06.2022 22:24 Ответить
Мабуть, в Ізраїлі, на історичній батьківщині
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28.06.2022 21:23 Ответить
"дві ворожі ракети влучили по території обласного центру"(с) - ТЭС далеко от Кр.Рога. а там что, отдельную область "побырику" орнганизовали?
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28.06.2022 21:28 Ответить
Два прильота по Дніпру, одну ракету збили. І ще прильоти по Сінельніковському р-ну і по Кривому розі. В Сінельніково збили три ракети. Мер Філатов.
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28.06.2022 22:04 Ответить
Возле Зеленодольска она находится, это не секрет, на карту посмотрите. Я на ней был, очень серьезное сооружение с парующими озерами. Это чистый терроризм, уничтожать такие объекты, от которых зависит жизнедеятельность мирных людей. Фашисты такого себе не позволяли
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28.06.2022 22:40 Ответить
Можливо в Омані, не дарма ж літав, за інвестіциї домовлявся...
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28.06.2022 21:28 Ответить
Домовлявся з Патрушевим за своі особисті інвестиціі , скоріше за все
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28.06.2022 21:31 Ответить
за грошики за здачу України....та аванс він отримал...зараз зелена кодла робитть усе щоб отримати остаточний платіж
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28.06.2022 21:34 Ответить
А ви, мадам з російських пабліків, що тут забули?
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28.06.2022 21:52 Ответить
Жителі Кривого Рогу дуже підтримували Зелю і накидалися на будь-кого хто виступав із критикою Боневтіка. Ну що ж вдалої зими.
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28.06.2022 21:51 Ответить
и вам також...
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28.06.2022 21:55 Ответить
У нас вона буде іще гіршою , так що то не злорадство у словах , а розпач , бо українці сміються замість плакати !
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28.06.2022 21:59 Ответить
Від сміху чи плакання нічого не зміниться
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28.06.2022 22:12 Ответить
а вообще то то ми и не підтримували...вот ми думаемо шо це ви...а вот какого...ну як шо кривбасс 73% ну то...х.у.й з вами або без вас...)
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28.06.2022 21:57 Ответить
Кривбас за результатами цвк 2019 дав не 73 а щось за 90 , так що вірогідність " а ми не підтримували" на грані статистичної помилки
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28.06.2022 22:01 Ответить
Вони сподівались, що хоча би Зєля-земеля вирішить їхню споконвічну проблему з екологієй. Там же в деяких районах дихати нічим. Люди хворіють, діти. Онкологія. А він це з дитинства знав... Мешканців Кривого рогу можна зрозуміти. Але ж не сталося, як гадалося... А зараз вже інші, набагато гірші, проблеми в нас усіх. Нащо сваритися?
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29.06.2022 02:53 Ответить
Бо через культ ненависти до Зеленського на цьому сайті люба новина, в якій є слова "Кривий Ріг", діє на коментаторів як червона ганчірка на бика. Якби рашистські ракети вдарили не по ТЕС, а по місту тут би було свято.
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29.06.2022 06:11 Ответить
А ти хочеш, щоб після шашликів в Бучі та Ірпені, зданого півдня та Азова в полоні ми йому жопу лизали?!!! Так це твоя робота, ти, головне, язика поглибше засовуй!
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29.06.2022 06:49 Ответить
Собі краще засунь.
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29.06.2022 07:09 Ответить
Привіт Зе від того у кого він мир бачив у очах
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28.06.2022 21:51 Ответить
Москалі прагнуть налякати .В даному випадку зимою без опалення.Залякування метод тиснути на владу до капітуляції.Але це ж варіант((Якщо капітулювати,то тим хто виживе,окупанти гарантуватимуть відностно теплі бараки,котрі опалюватимуться буржуйками та температурою людських тіл.
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28.06.2022 22:01 Ответить
Ну так ці гніди вчора анонсували, що сьогодні українська армія обстрілюватиме ТЕЦ, зараз будуть хрюкати що Україна сама це зробила.
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28.06.2022 22:31 Ответить
От, ***..дь підори! Вони ж типу самі "вказували". Яка сволота...
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28.06.2022 23:00 Ответить
Може Вашій мамі потрібно було зробити аборт, щоб зараз Ви не писали таких дурних коментарів?
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29.06.2022 05:47 Ответить
Де тисячі ударів по території російських ТЕС?
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29.06.2022 05:48 Ответить
 
 