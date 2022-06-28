Окупанти вдарили по території Криворізької ТЕС, - Лукашук
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Російські окупанти обстріляли територію Криворізької ТЕС.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.
"На жаль, дві ворожі ракети влучили по території обласного центру. Одна прилетіла у будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар. Друга ракета поцілила по території промислового підприємства, там є руйнування будівель", - розповів Лукашук.
Окрім ракетних обстрілів, вдень окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці. Постраждав чоловік.
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