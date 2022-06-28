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Окупанти вдарили по території Криворізької ТЕС, - Лукашук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тес,криворізька

Російські окупанти обстріляли територію Криворізької ТЕС.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

"На жаль, дві ворожі ракети влучили по території обласного центру. Одна прилетіла у будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар. Друга ракета поцілила по території промислового підприємства, там є руйнування будівель", - розповів Лукашук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія поширює фейки про ЗСУ на Криворізькій ТЕС, щоб завдати по ній удару, - енергетики

Окрім ракетних обстрілів, вдень окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці. Постраждав чоловік.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Батьки в Ізраілі , на недавно придбанній віллі біля моря 🙂
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28.06.2022 21:25
+20
Домовлявся з Патрушевим за своі особисті інвестиціі , скоріше за все
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28.06.2022 21:31
+16
Мабуть, в Ізраїлі, на історичній батьківщині
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28.06.2022 21:23
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Батьки в Ізраілі , на недавно придбанній віллі біля моря 🙂
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28.06.2022 21:25 Відповісти
а ще вони знали про напад....
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28.06.2022 21:32 Відповісти
Та їм якось чи знали чи не знали - по барабану у папи і мами великого зегевари - єврейське громадянство (( а лохторату 73 % це якось пофіг , це ж не історія про Вальцмана ((
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28.06.2022 21:57 Відповісти
Я теж знала. Хто хотів, той знав. На кількох пресконференціях Байден кивав головою вверх-вниз, на питання чи Путін нападе на Україну. В соцмережах було 23 02, ордловці казали, що їх поженуть воювати 24 02. Наші ексдепутати говорили, що буде напад на Київщину через Чорнобиль. Жодний пасажирський літак не літав в Україну. Посольства виїхали з Києва. Російські посольство і консульства палили папери в Києві, Одесі, Львові, а потім закрились.
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28.06.2022 23:33 Відповісти
100% они давно в одной из стран ЕС и НАТО
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28.06.2022 21:25 Відповісти
FROL, ти розумний одесит, ну скажи чесно навіщо їм пенсіонерам яким за 70 залишатися в зоні бойових дій ,вони ж не військовозобов'язані ,так що якщо вони в ЄС те це цілком нормально і правильно,завтра Сашу підтримуватимеш коли він проспиться
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28.06.2022 22:24 Відповісти
Мабуть, в Ізраїлі, на історичній батьківщині
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28.06.2022 21:23 Відповісти
"дві ворожі ракети влучили по території обласного центру"(с) - ТЭС далеко от Кр.Рога. а там что, отдельную область "побырику" орнганизовали?
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28.06.2022 21:28 Відповісти
Два прильота по Дніпру, одну ракету збили. І ще прильоти по Сінельніковському р-ну і по Кривому розі. В Сінельніково збили три ракети. Мер Філатов.
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28.06.2022 22:04 Відповісти
Возле Зеленодольска она находится, это не секрет, на карту посмотрите. Я на ней был, очень серьезное сооружение с парующими озерами. Это чистый терроризм, уничтожать такие объекты, от которых зависит жизнедеятельность мирных людей. Фашисты такого себе не позволяли
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28.06.2022 22:40 Відповісти
Можливо в Омані, не дарма ж літав, за інвестіциї домовлявся...
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28.06.2022 21:28 Відповісти
Домовлявся з Патрушевим за своі особисті інвестиціі , скоріше за все
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28.06.2022 21:31 Відповісти
за грошики за здачу України....та аванс він отримал...зараз зелена кодла робитть усе щоб отримати остаточний платіж
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28.06.2022 21:34 Відповісти
А ви, мадам з російських пабліків, що тут забули?
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28.06.2022 21:52 Відповісти
Жителі Кривого Рогу дуже підтримували Зелю і накидалися на будь-кого хто виступав із критикою Боневтіка. Ну що ж вдалої зими.
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28.06.2022 21:51 Відповісти
и вам також...
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28.06.2022 21:55 Відповісти
У нас вона буде іще гіршою , так що то не злорадство у словах , а розпач , бо українці сміються замість плакати !
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28.06.2022 21:59 Відповісти
Від сміху чи плакання нічого не зміниться
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28.06.2022 22:12 Відповісти
а вообще то то ми и не підтримували...вот ми думаемо шо це ви...а вот какого...ну як шо кривбасс 73% ну то...х.у.й з вами або без вас...)
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28.06.2022 21:57 Відповісти
Кривбас за результатами цвк 2019 дав не 73 а щось за 90 , так що вірогідність " а ми не підтримували" на грані статистичної помилки
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28.06.2022 22:01 Відповісти
Вони сподівались, що хоча би Зєля-земеля вирішить їхню споконвічну проблему з екологієй. Там же в деяких районах дихати нічим. Люди хворіють, діти. Онкологія. А він це з дитинства знав... Мешканців Кривого рогу можна зрозуміти. Але ж не сталося, як гадалося... А зараз вже інші, набагато гірші, проблеми в нас усіх. Нащо сваритися?
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29.06.2022 02:53 Відповісти
Бо через культ ненависти до Зеленського на цьому сайті люба новина, в якій є слова "Кривий Ріг", діє на коментаторів як червона ганчірка на бика. Якби рашистські ракети вдарили не по ТЕС, а по місту тут би було свято.
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29.06.2022 06:11 Відповісти
А ти хочеш, щоб після шашликів в Бучі та Ірпені, зданого півдня та Азова в полоні ми йому жопу лизали?!!! Так це твоя робота, ти, головне, язика поглибше засовуй!
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29.06.2022 06:49 Відповісти
Собі краще засунь.
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29.06.2022 07:09 Відповісти
Привіт Зе від того у кого він мир бачив у очах
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28.06.2022 21:51 Відповісти
Москалі прагнуть налякати .В даному випадку зимою без опалення.Залякування метод тиснути на владу до капітуляції.Але це ж варіант((Якщо капітулювати,то тим хто виживе,окупанти гарантуватимуть відностно теплі бараки,котрі опалюватимуться буржуйками та температурою людських тіл.
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28.06.2022 22:01 Відповісти
Ну так ці гніди вчора анонсували, що сьогодні українська армія обстрілюватиме ТЕЦ, зараз будуть хрюкати що Україна сама це зробила.
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28.06.2022 22:31 Відповісти
От, ***..дь підори! Вони ж типу самі "вказували". Яка сволота...
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28.06.2022 23:00 Відповісти
Може Вашій мамі потрібно було зробити аборт, щоб зараз Ви не писали таких дурних коментарів?
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29.06.2022 05:47 Відповісти
Де тисячі ударів по території російських ТЕС?
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29.06.2022 05:48 Відповісти
 
 