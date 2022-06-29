РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5762 посетителя онлайн
Новости За рубежом
12 546 14
Газ (10098) Газпром (3166) Германия (6015) Россия (91279) Siemens (103)

Газпром лжет, поставки газа сократили не из-за ремонта турбин, - Siemens

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газпром,миллер

Немецкая компания Siemens опровергла заявления российского Газпрома о причинах сокращения поставок газа в Германию.

Главный исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung выразил уверенность, что проблема не в технике, а в политике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Очень удобно вовлекать в это дело компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильного сокращения потока газа", – сказал Кезер.

Газпром утверждает, что сократить поставки с плановых 167 млн ​​кубометров газа в сутки сначала до 100 млн, а затем вообще до 67 млн ​​кубометров ему пришлось из-за того, что Siemens из-за санкций не вернула газоперекачивающие агрегаты по ремонту.

Также читайте: "Газпром" предупредил Австрию, Германию и Италию о сокращении поставок газа. Цены подскочили на 25%

Напомним, 16 июня постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов пригрозил Германии полной остановкой газопровода "Северный поток".

Из-за значительного сокращения поставок газа в Германии был введен второй уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Просто спецоперация по детурбинизации России...
показать весь комментарий
29.06.2022 11:57
+18
Как можно было заключать газовые договоры с Россией, теперь Россия шантажирует всю Европу повышение цены на газ, отключением газа. Где теперь фрау Меркель с ее «дальновидной» политикой.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:02
+10
Все що лунає з кацапії брехня. В цьому вже переконався весь Світ, за виключенням неяких чиновників (а їх дуже багато) з ЄС яким ***** в свій час забашляв і вони тепер повинні викручуватись як воша на гребінці.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто спецоперация по детурбинизации России...
показать весь комментарий
29.06.2022 11:57 Ответить
Все що лунає з кацапії брехня. В цьому вже переконався весь Світ, за виключенням неяких чиновників (а їх дуже багато) з ЄС яким ***** в свій час забашляв і вони тепер повинні викручуватись як воша на гребінці.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:01 Ответить
Как можно было заключать газовые договоры с Россией, теперь Россия шантажирует всю Европу повышение цены на газ, отключением газа. Где теперь фрау Меркель с ее «дальновидной» политикой.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:02 Ответить
В совете директоров газпрома.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:05 Ответить
Мне кажеться нужно макрону и шпольцу, срочно позвонить путе и грозно выразить свое фэ, быть посленными нахер и потом сказать что они всех победили ну или победят, когда-то...
показать весь комментарий
29.06.2022 12:05 Ответить
Це та Сіменс, що дотепер співпрацює з кацапами? Та, що в обхід санкцій турбіни в окупований Крим поставила? Скажіть, що я помиляюсь? Ця Сіменс чимось схожа на нашого Шабуніна, який спричинився до обрання Зєлєнского, а по суті цого оточення на царствування в Україні, а тепер їх критикує, хоча власної помилки не визнає.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:18 Ответить
Если не в теме то нечего развозить брехню!!! Турбины Сименс не поставляла в крым, а их поставили в рашку, и уже москали в тихомолку из перетянули в крым, не согласовывая с немцами!! Да, разразился скандал, фашисты сильно возмутились, даже походу забрали партнерство у москальской фирмы. Но, турбины та уже поставили, пригрозили что не будут их обслуживать и бла бла бла... В итоге конечно скандал замяли, как всегда. Но не впутываете туда Сименс, чуваки видать сами охренели от такой брехливости мосалей.
показать весь комментарий
29.06.2022 14:25 Ответить
Вы верите что турбины смогли запустить только крымские инженеры? Это сложнейшее устройство. Это вам не мопед завести
показать весь комментарий
29.06.2022 15:26 Ответить
Что будет если ЕС полностью откажется от газа газпрома? Каковы резултаты? Кто больше пострадает? Сможет ли ЕС перезимовать без росигаза? Если сможет то нужен полный отказ. Газпром тогда точно рухнет. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
29.06.2022 13:04 Ответить
ЄС прекрасно зимує без газа. Газ потрібен німецьким хім.гигантам, які тримають на собі економіку Німеччини і, відповідно, економіку ЄС.
показать весь комментарий
29.06.2022 18:13 Ответить
в средние века и без газа Европа выживала)
показать весь комментарий
29.06.2022 13:19 Ответить
Прикольно.
Если Германия сама не хочет/не может отказаться от российского газа, то россия сама перекроет газ.
Вот уж воистину: Тот, кто между войной и позором выбирает "позор", получит и войну и позор.
показать весь комментарий
29.06.2022 13:21 Ответить
ГАЗПРОМ врет? Да неможет быть..!
показать весь комментарий
29.06.2022 14:24 Ответить
"... Володимир Чижов ..."

Не Володимир, а Владімір
показать весь комментарий
29.06.2022 16:46 Ответить
 
 