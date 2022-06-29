Газпром бреше, поставки газу скоротили не через ремонт турбін, - Siemens

Німецька компанія Siemens спростувала заяви російського Газпрому про причини скорочення постачання газу до Німеччини.

Головний виконавчий директор Siemens Energy Джо Кезер в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung висловив упевненість, що проблема не в техніці, а у політиці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

"Дуже зручно втягувати в цю справу компанію, яка добре відома в Росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б такого сильного скорочення потоку газу", – сказав Кезер.

Газпром стверджує, що скоротити постачання з планових 167 млн кубометрів газу на добу спочатку до 100 млн, а потім узагалі до 67 млн кубометрів йому довелося через те, що Siemens через санкції не повернула газоперекачувальні агрегати з ремонту.

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Нагадаємо, 16 червня постійний представник Росії у Євросоюзі Володимир Чижов пригрозив Німеччині повною зупинкою газопроводу "Північний потік".

Через значне скорочення постачання газу в Німеччині запровадили другий рівень реагування на надзвичайну ситуацію.