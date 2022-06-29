УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5952 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
12 546 14
газ (2590) Газпром (902) Німеччина (4531) Росія (47229) Siemens (82)

Газпром бреше, поставки газу скоротили не через ремонт турбін, - Siemens

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром,миллер

Німецька компанія Siemens спростувала заяви російського Газпрому про причини скорочення постачання газу до Німеччини.

Головний виконавчий директор Siemens Energy Джо Кезер в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung висловив упевненість, що проблема не в техніці, а у політиці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

"Дуже зручно втягувати в цю справу компанію, яка добре відома в Росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б такого сильного скорочення потоку газу", – сказав Кезер.

Газпром стверджує, що скоротити постачання з планових 167 млн кубометрів газу на добу спочатку до 100 млн, а потім узагалі до 67 млн кубометрів йому довелося через те, що Siemens через санкції не повернула газоперекачувальні агрегати з ремонту.

Також читайте: Наступний опалювальний сезон - найскладніший в історії України. Тарифи не підвищать, - Чернишов

Нагадаємо, 16 червня постійний представник Росії у Євросоюзі Володимир Чижов пригрозив Німеччині повною зупинкою газопроводу "Північний потік".

Через значне скорочення постачання газу в Німеччині запровадили другий рівень реагування на надзвичайну ситуацію.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+27
Просто спецоперация по детурбинизации России...
показати весь коментар
29.06.2022 11:57
+18
Как можно было заключать газовые договоры с Россией, теперь Россия шантажирует всю Европу повышение цены на газ, отключением газа. Где теперь фрау Меркель с ее «дальновидной» политикой.
показати весь коментар
29.06.2022 12:02
+10
Все що лунає з кацапії брехня. В цьому вже переконався весь Світ, за виключенням неяких чиновників (а їх дуже багато) з ЄС яким ***** в свій час забашляв і вони тепер повинні викручуватись як воша на гребінці.
показати весь коментар
29.06.2022 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто спецоперация по детурбинизации России...
показати весь коментар
29.06.2022 11:57 Відповісти
Все що лунає з кацапії брехня. В цьому вже переконався весь Світ, за виключенням неяких чиновників (а їх дуже багато) з ЄС яким ***** в свій час забашляв і вони тепер повинні викручуватись як воша на гребінці.
показати весь коментар
29.06.2022 12:01 Відповісти
Как можно было заключать газовые договоры с Россией, теперь Россия шантажирует всю Европу повышение цены на газ, отключением газа. Где теперь фрау Меркель с ее «дальновидной» политикой.
показати весь коментар
29.06.2022 12:02 Відповісти
В совете директоров газпрома.
показати весь коментар
29.06.2022 12:05 Відповісти
Мне кажеться нужно макрону и шпольцу, срочно позвонить путе и грозно выразить свое фэ, быть посленными нахер и потом сказать что они всех победили ну или победят, когда-то...
показати весь коментар
29.06.2022 12:05 Відповісти
Це та Сіменс, що дотепер співпрацює з кацапами? Та, що в обхід санкцій турбіни в окупований Крим поставила? Скажіть, що я помиляюсь? Ця Сіменс чимось схожа на нашого Шабуніна, який спричинився до обрання Зєлєнского, а по суті цого оточення на царствування в Україні, а тепер їх критикує, хоча власної помилки не визнає.
показати весь коментар
29.06.2022 12:18 Відповісти
Если не в теме то нечего развозить брехню!!! Турбины Сименс не поставляла в крым, а их поставили в рашку, и уже москали в тихомолку из перетянули в крым, не согласовывая с немцами!! Да, разразился скандал, фашисты сильно возмутились, даже походу забрали партнерство у москальской фирмы. Но, турбины та уже поставили, пригрозили что не будут их обслуживать и бла бла бла... В итоге конечно скандал замяли, как всегда. Но не впутываете туда Сименс, чуваки видать сами охренели от такой брехливости мосалей.
показати весь коментар
29.06.2022 14:25 Відповісти
Вы верите что турбины смогли запустить только крымские инженеры? Это сложнейшее устройство. Это вам не мопед завести
показати весь коментар
29.06.2022 15:26 Відповісти
Что будет если ЕС полностью откажется от газа газпрома? Каковы резултаты? Кто больше пострадает? Сможет ли ЕС перезимовать без росигаза? Если сможет то нужен полный отказ. Газпром тогда точно рухнет. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
29.06.2022 13:04 Відповісти
ЄС прекрасно зимує без газа. Газ потрібен німецьким хім.гигантам, які тримають на собі економіку Німеччини і, відповідно, економіку ЄС.
показати весь коментар
29.06.2022 18:13 Відповісти
в средние века и без газа Европа выживала)
показати весь коментар
29.06.2022 13:19 Відповісти
Прикольно.
Если Германия сама не хочет/не может отказаться от российского газа, то россия сама перекроет газ.
Вот уж воистину: Тот, кто между войной и позором выбирает "позор", получит и войну и позор.
показати весь коментар
29.06.2022 13:21 Відповісти
ГАЗПРОМ врет? Да неможет быть..!
показати весь коментар
29.06.2022 14:24 Відповісти
"... Володимир Чижов ..."

Не Володимир, а Владімір
показати весь коментар
29.06.2022 16:46 Відповісти
 
 