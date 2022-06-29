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Польские САУ "Краб" успешно применяются на фронте, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

краб

Польские самоходные гаубицы "Краб" успешно работают на фронте, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в фейсбуке.

"Польские "Крабы" успешно работают на передовой", – написал Залужный.

Он отметил, что самоходная артиллерийская установка (САУ) "Краб" (AHS Krab) – это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Залужный от имени ВСУ выразил благодарность Польше за помощь.

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Топ комментарии
+40
Полякам як справжнім друзям України-респект...
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29.06.2022 22:18
+33
Бардзо добре!
І ще у Чорному морі наші українські краби 🦀🦀🦀 успішно застосовуються для екологічної утилізації кацапської матросні.
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29.06.2022 22:18
+19
Подяка полякам, за т -72, за "краби", за "перуни", за **********... за допомогу нашим біженцям.
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29.06.2022 22:56
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Полякам як справжнім друзям України-респект...
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29.06.2022 22:18 Ответить
Бардзо добре!
І ще у Чорному морі наші українські краби 🦀🦀🦀 успішно застосовуються для екологічної утилізації кацапської матросні.
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29.06.2022 22:18 Ответить
Крабы это пасачки кацапам👍
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29.06.2022 22:33 Ответить
Почему же на дамбасе мы сдаем города и отходим постоянно?
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29.06.2022 22:42 Ответить
Потому что у кассабов и железа и людей больше. Если, конечно, их можно назвать людьми. Что врядле.
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29.06.2022 22:57 Ответить
Да, пока так. Ждём новых поставок Himmars средней дальности и дальности 300 милль. Уже идут.
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30.06.2022 00:55 Ответить
Патаму шо правільна нє дамбас, а бамбас.
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30.06.2022 00:46 Ответить
О!
"Итс тайм дамбить бамбас!".
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30.06.2022 09:22 Ответить
Потому, что на 1 нашу гаубицу или САУ приходится по 8 кацапских и снарядов они также не экономят в отличие от нас.
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30.06.2022 00:51 Ответить
Подяка полякам, за т -72, за "краби", за "перуни", за **********... за допомогу нашим біженцям.
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29.06.2022 22:56 Ответить
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30.06.2022 00:04 Ответить
От Залужного ждем других новостей. И может, изменения тактики, кроме сидения по обстрелами и сдачи городов.
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30.06.2022 06:19 Ответить
 
 