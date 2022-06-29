Польские САУ "Краб" успешно применяются на фронте, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Польские самоходные гаубицы "Краб" успешно работают на фронте, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в фейсбуке.
"Польские "Крабы" успешно работают на передовой", – написал Залужный.
Он отметил, что самоходная артиллерийская установка (САУ) "Краб" (AHS Krab) – это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.
Залужный от имени ВСУ выразил благодарность Польше за помощь.
Пожалуйста, подождите...
І ще у Чорному морі наші українські краби 🦀🦀🦀 успішно застосовуються для екологічної утилізації кацапської матросні.
"Итс тайм дамбить бамбас!".