Польские САУ "Краб" успешно применяются на фронте, - Залужный

Польские самоходные гаубицы "Краб" успешно работают на фронте, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в фейсбуке.

"Польские "Крабы" успешно работают на передовой", – написал Залужный.

Он отметил, что самоходная артиллерийская установка (САУ) "Краб" (AHS Krab) – это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Залужный от имени ВСУ выразил благодарность Польше за помощь.

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