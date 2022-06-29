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Польські САУ "Краб" успішно застосовуються на фронті, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краб

Польські самохідні гаубиці "Краб" успішно працюють на фронті, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у фейсбуці. 

"Польські "Краби" успішно працюють на передовій", - написав Залужний.

Він зазначив, що самохідна артилерійська установка (САУ) "Краб" (AHS Krab) – це сучасна самохідна гаубиця, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрілянина серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли на хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі з відривом до 40 км.

Залужний від імені ЗСУ висловив подяку Польщі за допомогу.

Також читайте: Наразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганщини та Харківщини. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться, - Залужний

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
Полякам як справжнім друзям України-респект...
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29.06.2022 22:18
+33
Бардзо добре!
І ще у Чорному морі наші українські краби 🦀🦀🦀 успішно застосовуються для екологічної утилізації кацапської матросні.
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29.06.2022 22:18
+19
Подяка полякам, за т -72, за "краби", за "перуни", за **********... за допомогу нашим біженцям.
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29.06.2022 22:56
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Полякам як справжнім друзям України-респект...
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29.06.2022 22:18 Відповісти
Бардзо добре!
І ще у Чорному морі наші українські краби 🦀🦀🦀 успішно застосовуються для екологічної утилізації кацапської матросні.
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29.06.2022 22:18 Відповісти
Крабы это пасачки кацапам👍
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29.06.2022 22:33 Відповісти
Почему же на дамбасе мы сдаем города и отходим постоянно?
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29.06.2022 22:42 Відповісти
Потому что у кассабов и железа и людей больше. Если, конечно, их можно назвать людьми. Что врядле.
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29.06.2022 22:57 Відповісти
Да, пока так. Ждём новых поставок Himmars средней дальности и дальности 300 милль. Уже идут.
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30.06.2022 00:55 Відповісти
Патаму шо правільна нє дамбас, а бамбас.
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30.06.2022 00:46 Відповісти
О!
"Итс тайм дамбить бамбас!".
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30.06.2022 09:22 Відповісти
Потому, что на 1 нашу гаубицу или САУ приходится по 8 кацапских и снарядов они также не экономят в отличие от нас.
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30.06.2022 00:51 Відповісти
Подяка полякам, за т -72, за "краби", за "перуни", за **********... за допомогу нашим біженцям.
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29.06.2022 22:56 Відповісти
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30.06.2022 00:04 Відповісти
От Залужного ждем других новостей. И может, изменения тактики, кроме сидения по обстрелами и сдачи городов.
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30.06.2022 06:19 Відповісти
 
 