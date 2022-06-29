Польські САУ "Краб" успішно застосовуються на фронті, - Залужний

Польські самохідні гаубиці "Краб" успішно працюють на фронті, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у фейсбуці.

"Польські "Краби" успішно працюють на передовій", - написав Залужний.

Він зазначив, що самохідна артилерійська установка (САУ) "Краб" (AHS Krab) – це сучасна самохідна гаубиця, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрілянина серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли на хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі з відривом до 40 км.

Залужний від імені ЗСУ висловив подяку Польщі за допомогу.

Також читайте: Наразі найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганщини та Харківщини. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться, - Залужний