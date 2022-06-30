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Блинкен: Мы не видим дипломатические инициативы Путина. Для танго нужны двое

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен,путін

США не видят никаких "осмысленных" попыток со стороны руководства страны-оккупанта РФ вести переговоры о прекращении российской полномасштабной войны против Украины.

Об этом во время панельной дискуссии на полях саммита НАТО в Мадриде сказал госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, "если использовать очень избитое выражение, то для танго нужны двое". "И мы не видим со стороны Владимира Путина заинтересованности в каких-либо осмысленных дипломатических инициативах", – отметил он.

Блинкен повторил то, что постоянно повторяют союзники: "очень важно", чтобы украинцы самостоятельно определили условия любых возможных переговоров с Москвой.

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Он добавил, что роль США и союзников в этом процессе – "убедиться, что в их руках есть средства, чтобы продолжать отражать российскую агрессию, а когда стол переговоров все-таки возникнет (а в какой-то момент это произойдет), чтобы у них была сильная позиция".

Глава Госдепа вновь напомнил, что причина войны – не в том, что рассказывал Путин "о какой-то угрозе от НАТО" или что Украина "представляет угрозу для России".

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"Ничего такого никогда не было, и ясно, что никогда не будет. Речь идет об убеждении Путина в том, что Украина недостойна быть суверенной, независимой страной. И до тех пор, пока он не откажется от этой зацикленности на попытках положить конец суверенитету и независимости Украины, добиться чего-либо [на переговорах] будет сложно", – подытожил Блинкен.
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Топ комментарии
+6
Для страти потрібні двоє: агресор і його кат.
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30.06.2022 10:02
+6
А Блінкен вже готовий на "діпломатію" з терористом- вбивцем дітей й гвалтівником сином сатани ******?!
З яких це часів з терористами почали вести дипломатію?!!!
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30.06.2022 10:05
+5
Там не танцевать надо, а ******* руками и ногами и всем, что под руку попадется.
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30.06.2022 10:08
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Для страти потрібні двоє: агресор і його кат.
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30.06.2022 10:02 Ответить
Ждём август❗ Свято наближается👍
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30.06.2022 10:07 Ответить
Йдеться про переконання Xуúтіна в тому, Джерело: https://censor.net/ua/n3351157

Рік два назад ніколи б не повірив, що такий ад в 21 столітті може створити якесь мордовське Хуúлішко
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30.06.2022 10:03 Ответить
А Блінкен вже готовий на "діпломатію" з терористом- вбивцем дітей й гвалтівником сином сатани ******?!
З яких це часів з терористами почали вести дипломатію?!!!
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30.06.2022 10:05 Ответить
Ну, так це ж не громадяни США чи Європи масово гинуть, а якісь там українці, по суті всім начхати на нас, у кожного свої інтереси. Тому, тут вони вже з терористом(росія) можуть дискутувати поки ще є живі українці.
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30.06.2022 10:17 Ответить
Там не танцевать надо, а ******* руками и ногами и всем, что под руку попадется.
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30.06.2022 10:08 Ответить
єто всего лишь идиома , видимо дословно перевели
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/it-takes-two-to-tango
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30.06.2022 10:12 Ответить
РФ може бути зупинена тільки військовим шляхом. Все інше це балаканина. Зараз вирішується питання, чи буде Україна з усим світом, чи буде за залізною завісою, і ця залізна завіса проходить по лінії фронту.
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30.06.2022 10:09 Ответить
танго... ******!
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30.06.2022 10:13 Ответить
Ска...посеред європи людожер влаштував вiйну на винищення цiлоï краïни, народу, нацjï, вони "танго танцюють" з манiяком...
До ресторану його зводiть та потрахайтеся, для цього теж потрiбнi двоє, а якщо Макрона, Шольца i Орбана запрсити - вони залюбки груповуху влаштують.
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30.06.2022 10:18 Ответить
А смысл путлеру переговариваться? Он продвигается, выполняет поставленные задачи. Вот если начнется противоположное, то он сразу будет просить переговоры, мир, перемирие и тд.
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30.06.2022 10:27 Ответить
" І ми не бачимо ..."
Як можна в убивці і терористі побачити дипломата та й ще
налаштованого на " осмислені дипломатичні ініціативи " ? ? ?
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30.06.2022 10:40 Ответить
Для танго нужны двое: путинская морда и шершавая батарея.
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30.06.2022 11:28 Ответить
Для Пуйла як мінімум четверо!
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30.06.2022 15:00 Ответить
 
 