Блинкен: Мы не видим дипломатические инициативы Путина. Для танго нужны двое

США не видят никаких "осмысленных" попыток со стороны руководства страны-оккупанта РФ вести переговоры о прекращении российской полномасштабной войны против Украины.

Об этом во время панельной дискуссии на полях саммита НАТО в Мадриде сказал госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, "если использовать очень избитое выражение, то для танго нужны двое". "И мы не видим со стороны Владимира Путина заинтересованности в каких-либо осмысленных дипломатических инициативах", – отметил он.

Блинкен повторил то, что постоянно повторяют союзники: "очень важно", чтобы украинцы самостоятельно определили условия любых возможных переговоров с Москвой.

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Он добавил, что роль США и союзников в этом процессе – "убедиться, что в их руках есть средства, чтобы продолжать отражать российскую агрессию, а когда стол переговоров все-таки возникнет (а в какой-то момент это произойдет), чтобы у них была сильная позиция".

Глава Госдепа вновь напомнил, что причина войны – не в том, что рассказывал Путин "о какой-то угрозе от НАТО" или что Украина "представляет угрозу для России".

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"Ничего такого никогда не было, и ясно, что никогда не будет. Речь идет об убеждении Путина в том, что Украина недостойна быть суверенной, независимой страной. И до тех пор, пока он не откажется от этой зацикленности на попытках положить конец суверенитету и независимости Украины, добиться чего-либо [на переговорах] будет сложно", – подытожил Блинкен.