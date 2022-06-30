Блінкен: Ми не бачимо дипломатичних ініціатив Путіна. Для танго потрібні двоє
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США не бачать жодних "осмислених" спроб з боку керівництва країни-окупанта РФ вести переговори щодо припинення російської повномасштабної війни проти України.
Про це під час панельної дискусії на полях саміту НАТО в Мадриді сказав держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, "якщо використати дуже утертий вислів, то для танго потрібні двоє". "І ми не бачимо з боку Володимира Путіна зацікавленості в якихось осмислених дипломатичних ініціативах", – зазначив він.
Блінкен повторив те, що постійно повторюють союзники: дуже важливо, щоб українці самостійно визначили умови будь-яких можливих переговорів з Москвою.
Він додав, що роль США та союзників у цьому процесі – "переконатися, що в їхніх руках є засоби, щоб продовжувати відбивати російську агресію, а коли стіл переговорів таки виникне (а в якийсь момент це відбудеться), щоб у них була сильна позиція".
Глава Держдепу знову нагадав, що причина війни – не в тому, що розповідав Путін "про якусь загрозу від НАТО" або що Україна "загрожує Росії".
"Нічого такого ніколи не було, і ясно, що ніколи не буде. Йдеться про переконання Путіна в тому, що Україна недостойна бути суверенною, незалежною країною. І доти, доки він не відмовиться від цієї зацикленості на спробах покласти край суверенітету і незалежності України, добитися чогось [на переговорах] буде складно", – підсумував Блінкен.
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Рік два назад ніколи б не повірив, що такий ад в 21 столітті може створити якесь мордовське Хуúлішко
З яких це часів з терористами почали вести дипломатію?!!!
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/it-takes-two-to-tango
До ресторану його зводiть та потрахайтеся, для цього теж потрiбнi двоє, а якщо Макрона, Шольца i Орбана запрсити - вони залюбки груповуху влаштують.
Як можна в убивці і терористі побачити дипломата та й ще
налаштованого на " осмислені дипломатичні ініціативи " ? ? ?