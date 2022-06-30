Блінкен: Ми не бачимо дипломатичних ініціатив Путіна. Для танго потрібні двоє

США не бачать жодних "осмислених" спроб з боку керівництва країни-окупанта РФ вести переговори щодо припинення російської повномасштабної війни проти України.

Про це під час панельної дискусії на полях саміту НАТО в Мадриді сказав держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, "якщо використати дуже утертий вислів, то для танго потрібні двоє". "І ми не бачимо з боку Володимира Путіна зацікавленості в якихось осмислених дипломатичних ініціативах", – зазначив він.

Блінкен повторив те, що постійно повторюють союзники: дуже важливо, щоб українці самостійно визначили умови будь-яких можливих переговорів з Москвою.

Читайте: Зеленський дав лідерами країн G7 чітку відповідь: зараз не час для переговорів з РФ, - AFP

Він додав, що роль США та союзників у цьому процесі – "переконатися, що в їхніх руках є засоби, щоб продовжувати відбивати російську агресію, а коли стіл переговорів таки виникне (а в якийсь момент це відбудеться), щоб у них була сильна позиція".

Глава Держдепу знову нагадав, що причина війни – не в тому, що розповідав Путін "про якусь загрозу від НАТО" або що Україна "загрожує Росії".

Також читайте: Росія вже програла війну, - Блінкен

"Нічого такого ніколи не було, і ясно, що ніколи не буде. Йдеться про переконання Путіна в тому, що Україна недостойна бути суверенною, незалежною країною. І доти, доки він не відмовиться від цієї зацикленості на спробах покласти край суверенітету і незалежності України, добитися чогось [на переговорах] буде складно", – підсумував Блінкен.