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Блінкен: Ми не бачимо дипломатичних ініціатив Путіна. Для танго потрібні двоє

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен,путін

США не бачать жодних "осмислених" спроб з боку керівництва країни-окупанта РФ вести переговори щодо припинення російської повномасштабної війни проти України.

Про це під час панельної дискусії на полях саміту НАТО в Мадриді сказав держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, "якщо використати дуже утертий вислів, то для танго потрібні двоє". "І ми не бачимо з боку Володимира Путіна зацікавленості в якихось осмислених дипломатичних ініціативах", – зазначив він.

Блінкен повторив те, що постійно повторюють союзники: дуже важливо, щоб українці самостійно визначили умови будь-яких можливих переговорів з Москвою.

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Він додав, що роль США та союзників у цьому процесі – "переконатися, що в їхніх руках є засоби, щоб продовжувати відбивати російську агресію, а коли стіл переговорів таки виникне (а в якийсь момент це відбудеться), щоб у них була сильна позиція".

Глава Держдепу знову нагадав, що причина війни – не в тому, що розповідав Путін "про якусь загрозу від НАТО" або що Україна "загрожує Росії".

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"Нічого такого ніколи не було, і ясно, що ніколи не буде. Йдеться про переконання Путіна в тому, що Україна недостойна бути суверенною, незалежною країною. І доти, доки він не відмовиться від цієї зацикленості на спробах покласти край суверенітету і незалежності України, добитися чогось [на переговорах] буде складно", – підсумував Блінкен.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Для страти потрібні двоє: агресор і його кат.
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30.06.2022 10:02
+6
А Блінкен вже готовий на "діпломатію" з терористом- вбивцем дітей й гвалтівником сином сатани ******?!
З яких це часів з терористами почали вести дипломатію?!!!
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30.06.2022 10:05
+5
Там не танцевать надо, а ******* руками и ногами и всем, что под руку попадется.
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30.06.2022 10:08
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Для страти потрібні двоє: агресор і його кат.
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30.06.2022 10:02 Відповісти
Ждём август❗ Свято наближается👍
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30.06.2022 10:07 Відповісти
Йдеться про переконання Xуúтіна в тому, Джерело: https://censor.net/ua/n3351157

Рік два назад ніколи б не повірив, що такий ад в 21 столітті може створити якесь мордовське Хуúлішко
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30.06.2022 10:03 Відповісти
А Блінкен вже готовий на "діпломатію" з терористом- вбивцем дітей й гвалтівником сином сатани ******?!
З яких це часів з терористами почали вести дипломатію?!!!
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30.06.2022 10:05 Відповісти
Ну, так це ж не громадяни США чи Європи масово гинуть, а якісь там українці, по суті всім начхати на нас, у кожного свої інтереси. Тому, тут вони вже з терористом(росія) можуть дискутувати поки ще є живі українці.
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30.06.2022 10:17 Відповісти
Там не танцевать надо, а ******* руками и ногами и всем, что под руку попадется.
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30.06.2022 10:08 Відповісти
єто всего лишь идиома , видимо дословно перевели
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/it-takes-two-to-tango
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30.06.2022 10:12 Відповісти
РФ може бути зупинена тільки військовим шляхом. Все інше це балаканина. Зараз вирішується питання, чи буде Україна з усим світом, чи буде за залізною завісою, і ця залізна завіса проходить по лінії фронту.
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30.06.2022 10:09 Відповісти
танго... ******!
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30.06.2022 10:13 Відповісти
Ска...посеред європи людожер влаштував вiйну на винищення цiлоï краïни, народу, нацjï, вони "танго танцюють" з манiяком...
До ресторану його зводiть та потрахайтеся, для цього теж потрiбнi двоє, а якщо Макрона, Шольца i Орбана запрсити - вони залюбки груповуху влаштують.
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30.06.2022 10:18 Відповісти
А смысл путлеру переговариваться? Он продвигается, выполняет поставленные задачи. Вот если начнется противоположное, то он сразу будет просить переговоры, мир, перемирие и тд.
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30.06.2022 10:27 Відповісти
" І ми не бачимо ..."
Як можна в убивці і терористі побачити дипломата та й ще
налаштованого на " осмислені дипломатичні ініціативи " ? ? ?
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30.06.2022 10:40 Відповісти
Для танго нужны двое: путинская морда и шершавая батарея.
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30.06.2022 11:28 Відповісти
Для Пуйла як мінімум четверо!
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30.06.2022 15:00 Відповісти
 
 