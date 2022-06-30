Украинцы – герои, а Запад – нерешительный, - Грибаускайте раскритиковала помощь союзников Украине

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала западных союзников за то, что Украина слишком поздно и в слишком малых объемах получает тяжелое вооружение, необходимое для перелома в войне.

Об этом она сказала в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В целом ход войны демонстрирует колебания и нерешительность на Западе. Запад решился не сразу, а когда решился, то этого оказалось недостаточно. Оружие действительно поступает поздно и не в тех объемах, чтобы нанести России поражение в Украине. Поэтому в значительной степени ход войны является результатом нерешительности и замешательства западных союзников", - сказала она.

Грибаускайте говорит, что если оправдаются опасения по поводу возможности Украины вернуть себе все оккупированные территории, это будет "виной и результатом выбора Запада".

"Украинцы героически борются и могут остановить РФ на поле боя. Если они терпят неудачу, мы должны винить только себя - Запад", - подчеркнула Грибаускайте.

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Она отметила, что как бы НАТО не планировало усиливать защиту союзников на восточном фланге, лучшие гарантии безопасности сейчас формируются в Украине.

"Самую лучшую защиту получится обеспечить, если российская армия сейчас потерпит поражение на поле боя в Украине. Это очень ослабило бы имперские амбиции России в будущем. Это действительно самая прочная гарантия безопасности для нас", - сказала экс-президент.

Она отметила, что если на Западе, наконец, повторят ту же ошибку, что перед началом Второй мировой, и согласятся с тем, чтобы Украина потеряла часть территории, это будет большим предательством. "Более того, это было бы предательством и нас самих себе, потому что это будет означать, что империалист может идти дальше, угрожать и повысить вероятность войны уже для наших стран... Собственно, то, как происходит поставка оружия, я бы уже назвала частичным предательством Украины", – заявила Грибаускайте.

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Напомним, во вторую неделю полномасштабной войны Даля Грибаускайте призвала НАТО вступить в войну, потому что сами санкции не остановят Путина. Также она назвала звонки ему "разговорами с террористом".