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Украинцы – герои, а Запад – нерешительный, - Грибаускайте раскритиковала помощь союзников Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

грибаускайте,даля,грібаускайте

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала западных союзников за то, что Украина слишком поздно и в слишком малых объемах получает тяжелое вооружение, необходимое для перелома в войне.

Об этом она сказала в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В целом ход войны демонстрирует колебания и нерешительность на Западе. Запад решился не сразу, а когда решился, то этого оказалось недостаточно. Оружие действительно поступает поздно и не в тех объемах, чтобы нанести России поражение в Украине. Поэтому в значительной степени ход войны является результатом нерешительности и замешательства западных союзников", - сказала она.

Грибаускайте говорит, что если оправдаются опасения по поводу возможности Украины вернуть себе все оккупированные территории, это будет "виной и результатом выбора Запада".

"Украинцы героически борются и могут остановить РФ на поле боя. Если они терпят неудачу, мы должны винить только себя - Запад", - подчеркнула Грибаускайте.

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Она отметила, что как бы НАТО не планировало усиливать защиту союзников на восточном фланге, лучшие гарантии безопасности сейчас формируются в Украине.

"Самую лучшую защиту получится обеспечить, если российская армия сейчас потерпит поражение на поле боя в Украине. Это очень ослабило бы имперские амбиции России в будущем. Это действительно самая прочная гарантия безопасности для нас", - сказала экс-президент.

Она отметила, что если на Западе, наконец, повторят ту же ошибку, что перед началом Второй мировой, и согласятся с тем, чтобы Украина потеряла часть территории, это будет большим предательством. "Более того, это было бы предательством и нас самих себе, потому что это будет означать, что империалист может идти дальше, угрожать и повысить вероятность войны уже для наших стран... Собственно, то, как происходит поставка оружия, я бы уже назвала частичным предательством Украины", – заявила Грибаускайте.

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Напомним, во вторую неделю полномасштабной войны Даля Грибаускайте призвала НАТО вступить в войну, потому что сами санкции не остановят Путина. Также она назвала звонки ему "разговорами с террористом".
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Топ комментарии
+34
Было бы очень хорошо назначить эту замечательную женщину следующим Генсеком НАТО.
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30.06.2022 10:20
+20
Даля Грибаускайте как всегда на высоте, очень крутая женщина-политик и настоящий друг Украины! Спасибо
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30.06.2022 10:34
+14
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте.

Меншовартісним ідіотам, які кажуть, що Захід нам нічого не винен, на замітку.
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30.06.2022 10:27
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Было бы очень хорошо назначить эту замечательную женщину следующим Генсеком НАТО.
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30.06.2022 10:20 Ответить
не будет консенсуса, они могла бы привести к эскалации
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30.06.2022 10:39 Ответить
Или Генсеком ООН , может быть реанимировала этих импотентов. В любом случае эта умная, храбрая , обаятельная женщина должна продолжать свою политическую карьеру в мировых политических организациях.
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30.06.2022 11:53 Ответить
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте.

Меншовартісним ідіотам, які кажуть, що Захід нам нічого не винен, на замітку.
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30.06.2022 10:27 Ответить
Гидко читати, як наші облизують черевики заходу.
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30.06.2022 21:08 Ответить
Остання фрази пані Далі чітко все називає своїми іменами.
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30.06.2022 10:31 Ответить
Даля Грибаускайте как всегда на высоте, очень крутая женщина-политик и настоящий друг Украины! Спасибо
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30.06.2022 10:34 Ответить
Дякуємо, Даля! Вже давно відомо, що у тебе сталеві "яйця", на відміну від політиків старої Європи.
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30.06.2022 10:35 Ответить
Коллективный Запад коллективно обо*рался.
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30.06.2022 10:35 Ответить
Чесна і відверта людина. І взагалі Литва з Польщею - це кремінь. Не даром вони були довгий час об'єднані.
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30.06.2022 10:40 Ответить
Ну.. Европе как бы пох, ведь она надется, что ее в который раз спасет США. Поэтому они и не боятся рашки
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30.06.2022 10:41 Ответить
Даля всегда была и есть настоящим другом Украины.
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30.06.2022 10:42 Ответить
Респект та щира повага,цій гарній та гоноровій жинці!!))
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30.06.2022 10:43 Ответить
В нас всі Бачуть, що означає допомога зброєю на 15% від необхідного..Якщо прийняти до уваги, що перевага у кацапів 10-кратно (без ейфорії!!), то зрозуміло і так все..А якби НЕ допомагали??Те, що каже Даля-респект!!Але реальність дій Заходу, ООН, НАТО-лише для легенького відбивання нами ворога..Це є-реальність..Тут ідуть балачки про відбудову, про переселенців, які в спокійних країнах на допомозі..Нам що від того??Якщо не надійде Ленд-Ліз (завтра вже липень!!), не надійде зброя в необхідній кількості..ЩО тоді і які дії??
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30.06.2022 11:05 Ответить
Далі Грібаускайте-респект за підтримку та правду...
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30.06.2022 11:27 Ответить
вот какие лидеры должны быть в ес и нато,а не то что мы видим сейчас!
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30.06.2022 12:44 Ответить
Запад чем то похож на собирателей кала Путлера- нужны результаты анализов, как Путлер отреагирует, что он сбрешет , а вдруг Путлер обидится. Европе нужно понять- не имеет значения кто в НАТО, Путлер все равно с кайфом будет смотреть как будут взрываться ядерные бомбы в Европе - ему все и все поХ. Европа сделала из него монстра - своей трусостью и жадностью. Литва( генетические братья украинцев поДНК) помнит Гулаг , помнит 39-41 годы и понимает, что Гитлер и фашисты - добрые герои из мультиков по сравнению с рашистскими зверолюдьми.
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30.06.2022 12:50 Ответить
Президент США Джо Байден наступного тижня в рамках своїх повноважень виділяє Україні чергову військову допомогу на суму $800лмн, куди ввійде система ППО (не сказав, що саме), а також наступальне озброєння (також не уточнив, можливо гармати та РСЗВ)
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30.06.2022 16:39 Ответить
Дякую Вам, пані Грибаускайте, за правдиві слова.

А то більшість українців плазує перед заходом і запльовує, коли намагаєшся сказати, що той вумний і "бойовий" захід далеко не поспішає з допомогою Україні.

Захід значною мірою це допустив своєю політикою і зараз ще остаточно не визначився, чи викручувати Україні руки далі.

Слова словами (тріпати язиком всі добре навчилися), а дії - діями.
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30.06.2022 21:07 Ответить
 
 