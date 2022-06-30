Українці - герої, а Захід - нерішучий, - Грібаускайте розкритикувала недостатню допомогу союзників Україні

Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте розкритикувала західних союзників за те, що Україна надто пізно та в надто малих обсягах отримує важке озброєння, необхідне для перелому у війні.

Про це вона сказала в інтерв’ю LRT, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Загалом хід війни демонструє вагання і нерішучість на Заході. Захід наважився не одразу, а коли наважився, то цього виявилось недостатньо. Зброя справді надходить пізно і не в тих обсягах, щоб завдати Росії поразки в Україні. Тож значною мірою хід війни є результатом нерішучості й спантеличеності західних союзників", - сказала вона.

Грібаускайте каже, що якщо справдяться побоювання щодо можливості України повернути собі всі окуповані території, це буде "провиною і результатом вибору Заходу".

"Українці героїчно борються і можуть зупинити РФ на полі бою. Якщо вони зазнають невдачі, ми маємо звинувачувати тільки себе - Захід", - наголосила Грібаускайте.

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Вона зазначила, що хай як НАТО планує посилювати захист союзників на східному флангу, найкращі гарантії безпеки зараз формуються в Україні.

"Найкращий захист вийде забезпечити, якщо російська армія зараз зазнає поразки на полі бою в Україні. Це дуже послабило би імперські амбіції Росії у майбутньому. Це справді найміцніша гарантія безпеки для нас", - сказала експрезидентка.

Вона зазначила, що якщо на Заході врешті повторять ту ж помилку, що перед початком Другої світової, і погодяться з тим, щоб Україна втратила частину території - це буде великою зрадою України. "Більш того, це було би зрадою і нас самих собі, тому що це означатиме, що імперіаліст може йти далі, погрожувати та підвищити ймовірність війни вже для наших країн… Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грібаускайте.

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Нагадаємо, у другий тиждень повномасштабної війни Даля Грибаускайте закликала НАТО вступити у війну, тому що самі санкції не зупинять Путіна. Також вона назвала дзвінки йому "розмовами з терористом".