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Українці - герої, а Захід - нерішучий, - Грібаускайте розкритикувала недостатню допомогу союзників Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

грибаускайте,даля,грібаускайте

Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте розкритикувала західних союзників за те, що Україна надто пізно та в надто малих обсягах отримує важке озброєння, необхідне для перелому у війні.

Про це вона сказала в інтерв’ю LRT, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Загалом хід війни демонструє вагання і нерішучість на Заході. Захід наважився не одразу, а коли наважився, то цього виявилось недостатньо. Зброя справді надходить пізно і не в тих обсягах, щоб завдати Росії поразки в Україні. Тож значною мірою хід війни є результатом нерішучості й спантеличеності західних союзників", - сказала вона.

Грібаускайте каже, що якщо справдяться побоювання щодо можливості України повернути собі всі окуповані території, це буде "провиною і результатом вибору Заходу".

"Українці героїчно борються і можуть зупинити РФ на полі бою. Якщо вони зазнають невдачі, ми маємо звинувачувати тільки себе - Захід", - наголосила Грібаускайте.

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Вона зазначила, що хай як НАТО планує посилювати захист союзників на східному флангу, найкращі гарантії безпеки зараз формуються в Україні.

"Найкращий захист вийде забезпечити, якщо російська армія зараз зазнає поразки на полі бою в Україні. Це дуже послабило би імперські амбіції Росії у майбутньому. Це справді найміцніша гарантія безпеки для нас", - сказала експрезидентка.

Вона зазначила, що якщо на Заході врешті повторять ту ж помилку, що перед початком Другої світової, і погодяться з тим, щоб Україна втратила частину території - це буде великою зрадою України. "Більш того, це було би зрадою і нас самих собі, тому що це означатиме, що імперіаліст може йти далі, погрожувати та підвищити ймовірність війни вже для наших країн… Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грібаускайте.

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Нагадаємо, у другий тиждень повномасштабної війни Даля Грибаускайте закликала НАТО вступити у війну, тому що самі санкції не зупинять Путіна. Також вона назвала дзвінки йому "розмовами з терористом".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
Было бы очень хорошо назначить эту замечательную женщину следующим Генсеком НАТО.
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30.06.2022 10:20
+20
Даля Грибаускайте как всегда на высоте, очень крутая женщина-политик и настоящий друг Украины! Спасибо
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30.06.2022 10:34
+14
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте.

Меншовартісним ідіотам, які кажуть, що Захід нам нічого не винен, на замітку.
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30.06.2022 10:27
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Было бы очень хорошо назначить эту замечательную женщину следующим Генсеком НАТО.
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30.06.2022 10:20 Відповісти
не будет консенсуса, они могла бы привести к эскалации
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30.06.2022 10:39 Відповісти
Или Генсеком ООН , может быть реанимировала этих импотентов. В любом случае эта умная, храбрая , обаятельная женщина должна продолжать свою политическую карьеру в мировых политических организациях.
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30.06.2022 11:53 Відповісти
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте.

Меншовартісним ідіотам, які кажуть, що Захід нам нічого не винен, на замітку.
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30.06.2022 10:27 Відповісти
Гидко читати, як наші облизують черевики заходу.
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30.06.2022 21:08 Відповісти
Остання фрази пані Далі чітко все називає своїми іменами.
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30.06.2022 10:31 Відповісти
Даля Грибаускайте как всегда на высоте, очень крутая женщина-политик и настоящий друг Украины! Спасибо
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30.06.2022 10:34 Відповісти
Дякуємо, Даля! Вже давно відомо, що у тебе сталеві "яйця", на відміну від політиків старої Європи.
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30.06.2022 10:35 Відповісти
Коллективный Запад коллективно обо*рался.
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30.06.2022 10:35 Відповісти
Чесна і відверта людина. І взагалі Литва з Польщею - це кремінь. Не даром вони були довгий час об'єднані.
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30.06.2022 10:40 Відповісти
Ну.. Европе как бы пох, ведь она надется, что ее в который раз спасет США. Поэтому они и не боятся рашки
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30.06.2022 10:41 Відповісти
Даля всегда была и есть настоящим другом Украины.
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30.06.2022 10:42 Відповісти
Респект та щира повага,цій гарній та гоноровій жинці!!))
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30.06.2022 10:43 Відповісти
В нас всі Бачуть, що означає допомога зброєю на 15% від необхідного..Якщо прийняти до уваги, що перевага у кацапів 10-кратно (без ейфорії!!), то зрозуміло і так все..А якби НЕ допомагали??Те, що каже Даля-респект!!Але реальність дій Заходу, ООН, НАТО-лише для легенького відбивання нами ворога..Це є-реальність..Тут ідуть балачки про відбудову, про переселенців, які в спокійних країнах на допомозі..Нам що від того??Якщо не надійде Ленд-Ліз (завтра вже липень!!), не надійде зброя в необхідній кількості..ЩО тоді і які дії??
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30.06.2022 11:05 Відповісти
Далі Грібаускайте-респект за підтримку та правду...
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30.06.2022 11:27 Відповісти
вот какие лидеры должны быть в ес и нато,а не то что мы видим сейчас!
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30.06.2022 12:44 Відповісти
Запад чем то похож на собирателей кала Путлера- нужны результаты анализов, как Путлер отреагирует, что он сбрешет , а вдруг Путлер обидится. Европе нужно понять- не имеет значения кто в НАТО, Путлер все равно с кайфом будет смотреть как будут взрываться ядерные бомбы в Европе - ему все и все поХ. Европа сделала из него монстра - своей трусостью и жадностью. Литва( генетические братья украинцев поДНК) помнит Гулаг , помнит 39-41 годы и понимает, что Гитлер и фашисты - добрые герои из мультиков по сравнению с рашистскими зверолюдьми.
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30.06.2022 12:50 Відповісти
Президент США Джо Байден наступного тижня в рамках своїх повноважень виділяє Україні чергову військову допомогу на суму $800лмн, куди ввійде система ППО (не сказав, що саме), а також наступальне озброєння (також не уточнив, можливо гармати та РСЗВ)
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30.06.2022 16:39 Відповісти
Дякую Вам, пані Грибаускайте, за правдиві слова.

А то більшість українців плазує перед заходом і запльовує, коли намагаєшся сказати, що той вумний і "бойовий" захід далеко не поспішає з допомогою Україні.

Захід значною мірою це допустив своєю політикою і зараз ще остаточно не визначився, чи викручувати Україні руки далі.

Слова словами (тріпати язиком всі добре навчилися), а дії - діями.
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30.06.2022 21:07 Відповісти
 
 