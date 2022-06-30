Белорусы массово получают повестки в рамках "мобилизационных учений", - СМИ. ДОКУМЕНТ
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В Беларуси начали массово рассылать повестки. В них военнообязанным приказывают немедленно прибыть в военкоматы. Причину не указывают. Пришедших держат несколько часов в актовом зале и отпускают.
Об этом пишет белорусское оппозиционное издание "Зеркало", сообщает Цензор.НЕТ.
По его данным, в последние 3-4 дня военнообязанные в Гомельской области массово получают повестки с требованиями немедленно явиться к военкоматам. Причины такого требования в повестке не указывают, только угрожают ответственностью для тех, кто не пришел.
Повести приходят не только мужчинам, но и женщинам.
Белорусы говорят, что повестки рассылают и работающим, и тем, кто в отпуске за свой счет, и даже тем, кто не годен к военной службе.
Прибывшим в военные комиссариаты объясняют, что это "просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы".
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В военкоматах успокаивают, говорят, что "никто никого ни на какую войну не забирает". Причина сборов – "мобилизационные учения". В основном военнообязанным сверяют учетные данные и отпускают домой.
Напомним, министерство обороны Беларуси объявило о "мобилизационных учениях" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, граничащей с Украиной.
26 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь вовлекают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и что в Кремле уже "все решили".
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Як ті ідіоти бігають як Скабєєва за порошенком та показують що він може дозволити собі їжу у репсторані, а не харчується на запрвці як боневтік
У мене б той телефон летів як мінімум у фонтан.
"Ви що, знімаєте?" - "Ну так, я ж з телефоном до вас підійшла".
Уявіть себе у світі, де кожне альтернативно обдароване дозволяє собі знімати і стрімити кожен ваш крок, викладати в ефір ваших дітей тільки тому, що у нього є телефон.
А про те, що родина Порошенків з лютого вже вклала у допомогу армії 400 млн. власних коштів, вони чомусь мовчать. Машини? Які машини? Айайай, не чула баба на "плюсах", глухенька трохи.
Ми краще обкусаний манікюр своєї підставки під мікрофон покажемо, ото сенсація. Скажемо що то Марина обкусала, заробимо Пулітцера. https://t.me/nuts_roses/1202
коментарі - окремий цимес...
- зустрічи Оманського віслюка з патрушевим;;
- як весь розумово відсталий квартал чоловіків виїав до польші;
- де зник Шуфрич, виїхавший за кордон;
- як Коломольша відпочиває у Буковелі, та як він зараз обкрадає державу....
https://www.youtube.com/watch?v=R0atIprXXrI
...Мы бы посчитали, что война на два фронта - на украинский и балтийский - слишком дорого обойдется, и спрятали бы карты обратно в сейф. Но, как показали последние события, военные планы российских властей не всегда поддаются здравому смыслу.
https://news.zerkalo.io/world/16916.html?c
Повестка в формате "Перешли это письмо счастья 40ка своим друзьям (авось кто-то да клюнет)"...
ну що тут сказати - немає вже білорусів, а є лише русобіли в перемішку з кацапнею : (
https://vm.tiktok.com/ZMNhKjDLL/?k=1