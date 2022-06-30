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Беларусь (7527) война (46875) военные учения (3283) мобилизация (1621) повестка (78)

Белорусы массово получают повестки в рамках "мобилизационных учений", - СМИ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

В Беларуси начали массово рассылать повестки. В них военнообязанным приказывают немедленно прибыть в военкоматы. Причину не указывают. Пришедших держат несколько часов в актовом зале и отпускают.

Об этом пишет белорусское оппозиционное издание "Зеркало", сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, в последние 3-4 дня военнообязанные в Гомельской области массово получают повестки с требованиями немедленно явиться к военкоматам. Причины такого требования в повестке не указывают, только угрожают ответственностью для тех, кто не пришел.

Повести приходят не только мужчинам, но и женщинам.

Белорусы говорят, что повестки рассылают и работающим, и тем, кто в отпуске за свой счет, и даже тем, кто не годен к военной службе.

Прибывшим в военные комиссариаты объясняют, что это "просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные комиссариаты в Беларуси изучают возможности проведения скрытой мобилизации, - Генштаб ВСУ

В военкоматах успокаивают, говорят, что "никто никого ни на какую войну не забирает". Причина сборов – "мобилизационные учения". В основном военнообязанным сверяют учетные данные и отпускают домой.

Напомним, министерство обороны Беларуси объявило о "мобилизационных учениях" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, граничащей с Украиной.

26 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь вовлекают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и что в Кремле уже "все решили".

Белорусы массово получают повестки в рамках мобилизационных учений, - СМИ 01
Белорусы массово получают повестки в рамках мобилизационных учений, - СМИ 02
Белорусы массово получают повестки в рамках мобилизационных учений, - СМИ 03
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Топ комментарии
+37
Редактори опублікуйте вже новину про бородьбу Коломойши, боневтіка та рашкопомийки Г+Г з Порошенком у Лондоні.
Як ті ідіоти бігають як Скабєєва за порошенком та показують що він може дозволити собі їжу у репсторані, а не харчується на запрвці як боневтік
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30.06.2022 11:48
+19
Хай беруть приклад з нашого президента який 5 років від воєнкомату тікав
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30.06.2022 11:50
+19
Завдяки Г+Г вся країна нарешті дізналася, що Марина Анатоліївна жива людина Кожна із нас на її місці давно б уже стояла руки в боки.
У мене б той телефон летів як мінімум у фонтан.
"Ви що, знімаєте?" - "Ну так, я ж з телефоном до вас підійшла".

Уявіть себе у світі, де кожне альтернативно обдароване дозволяє собі знімати і стрімити кожен ваш крок, викладати в ефір ваших дітей тільки тому, що у нього є телефон.
А про те, що родина Порошенків з лютого вже вклала у допомогу армії 400 млн. власних коштів, вони чомусь мовчать. Машини? Які машини? Айайай, не чула баба на "плюсах", глухенька трохи.

Ми краще обкусаний манікюр своєї підставки під мікрофон покажемо, ото сенсація. Скажемо що то Марина обкусала, заробимо Пулітцера. https://t.me/nuts_roses/1202

коментарі - окремий цимес...
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30.06.2022 11:54
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Редактори опублікуйте вже новину про бородьбу Коломойши, боневтіка та рашкопомийки Г+Г з Порошенком у Лондоні.
Як ті ідіоти бігають як Скабєєва за порошенком та показують що він може дозволити собі їжу у репсторані, а не харчується на запрвці як боневтік
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30.06.2022 11:48 Ответить
Обмежено продуктивно. В стані збройної агресії неприпустима внутрішня дезорієнтація загалу. Перевід в стан збентежено мукаючого,нерозуміючого що діється! Багатошаровість людської ментальноств
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30.06.2022 11:51 Ответить
Завдяки Г+Г вся країна нарешті дізналася, що Марина Анатоліївна жива людина Кожна із нас на її місці давно б уже стояла руки в боки.
У мене б той телефон летів як мінімум у фонтан.
"Ви що, знімаєте?" - "Ну так, я ж з телефоном до вас підійшла".

Уявіть себе у світі, де кожне альтернативно обдароване дозволяє собі знімати і стрімити кожен ваш крок, викладати в ефір ваших дітей тільки тому, що у нього є телефон.
А про те, що родина Порошенків з лютого вже вклала у допомогу армії 400 млн. власних коштів, вони чомусь мовчать. Машини? Які машини? Айайай, не чула баба на "плюсах", глухенька трохи.

Ми краще обкусаний манікюр своєї підставки під мікрофон покажемо, ото сенсація. Скажемо що то Марина обкусала, заробимо Пулітцера. https://t.me/nuts_roses/1202

коментарі - окремий цимес...
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30.06.2022 11:54 Ответить
Г + Г не показує:
- зустрічи Оманського віслюка з патрушевим;;
- як весь розумово відсталий квартал чоловіків виїав до польші;
- де зник Шуфрич, виїхавший за кордон;
- як Коломольша відпочиває у Буковелі, та як він зараз обкрадає державу....
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30.06.2022 12:07 Ответить
А де портнов, бондаренко, єфремов, бойко та інші кончені, які їхдили до параші і розповідали про нацистів в Україні??? Чому їх не заарештували одразу? Чому йя погань і досі насолоджується життям? Це ж вони створювали у парашенських обивателів враження про те, що "бонбас донбят" і що владу в Україні захопили фашисти і неонацисти. На їхніх руках кров всіх загиблих українців!
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30.06.2022 12:37 Ответить
заслуженная штрайхерша, многолетними усилиями которой и других таких же журнашлюх, к нам и пришёл руцкиймир, который она призывала весь период своей колаборантской деятельности, в том числе и будучи редактором проросийского телеканала "112 Украина". Теперь вещает на "зелемарафоне".
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30.06.2022 12:39 Ответить
ого, отличная российско-зелёная сосна
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30.06.2022 13:31 Ответить
Вот что на самом деле означала операция "миллиард деревьев" - зелёный сосновый лес:

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30.06.2022 14:13 Ответить
Так Вми б самі тут кинули посилання. Це ж не важко:

https://www.youtube.com/watch?v=R0atIprXXrI
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30.06.2022 12:13 Ответить
Збігай і поцілуй того попрошенка іу дупу, якщо він тобі так потрібен і не засирай своїм свинарником цензор.
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30.06.2022 12:25 Ответить
Звісно,загал переводять в ментальний стан сприйняття агрессії
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30.06.2022 11:48 Ответить
Надо самим объявить белорусам войну, воевать не придется, 100% они себя сами строевыми смотрами до смерти ******
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30.06.2022 11:48 Ответить
, Дуже,можливо,але неслід лякати сябрів. Жалійте їх
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30.06.2022 11:53 Ответить
С какого перепугу их жалеть? Ракеты и авиация фашистов летят с их территории, следовательно должны ответить по всей строгости.
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30.06.2022 12:11 Ответить
Ну и как ? Много ватников насобирали, которые захотят сдохнуть за амбиции старого маразматика ?
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30.06.2022 11:49 Ответить
Хай беруть приклад з нашого президента який 5 років від воєнкомату тікав
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30.06.2022 11:50 Ответить
Білорабська область.
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30.06.2022 11:55 Ответить
Розмістити за пропозицією Р.Безсмертного вздовж північного кордону Білоруську Визвольну Армію,й закрити питання
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30.06.2022 11:55 Ответить
А до повістки мішок додають?
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30.06.2022 11:56 Ответить
Наверняка в недрах российского (а может и белорусского) Минобороны есть не один план по созданию Сувалкского коридора. Возможно, с некоторых из них уже смахнули пыль. Но мы не знаем, что в этих документах. Мы не стали обращаться и к военным экспертам - у каждого из них свое видение такой операции.

...Мы бы посчитали, что война на два фронта - на украинский и балтийский - слишком дорого обойдется, и спрятали бы карты обратно в сейф. Но, как показали последние события, военные планы российских властей не всегда поддаются здравому смыслу.
https://news.zerkalo.io/world/16916.html?c
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30.06.2022 12:02 Ответить
Ага))))
Повестка в формате "Перешли это письмо счастья 40ка своим друзьям (авось кто-то да клюнет)"...
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30.06.2022 12:03 Ответить
Оманський пообіцяв Патрушеву країну злити. А потім злякався. Тому і велика війна і стільки жертв.
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30.06.2022 12:12 Ответить
Данилов же признался - если власть захочет сдаться, народ будет воевать сам. Это он не про будущее. Видимо, такая ситуация и произошла.
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30.06.2022 12:43 Ответить
Ну что взять с 73%?
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30.06.2022 12:48 Ответить
Если будут воевать по принципу: осторожно птичку не убей, то орки могут так и до Ла Манчи дойти, а там и до Вашингтона недалеко.
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30.06.2022 12:17 Ответить
новіть повістки в них російською мовою!
ну що тут сказати - немає вже білорусів, а є лише русобіли в перемішку з кацапнею : (
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30.06.2022 12:31 Ответить
Беларусы идут на войну..
https://vm.tiktok.com/ZMNhKjDLL/?k=1
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30.06.2022 13:40 Ответить
Бульбаші,здохнете всі,як тільки рипнетесь в Україну. Без варіантів. Так що думайте,поки є чим...
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30.06.2022 14:40 Ответить
готують мобілізацію бульбу копати
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30.06.2022 16:35 Ответить
Які ж вони кончені і сцикливі.
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30.06.2022 18:58 Ответить
 
 