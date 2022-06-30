Білоруси масово отримують повістки в межах "мобілізаційних навчань", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
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В Білорусі почали масово розсилати повістки. В них військовозобов’язаним наказують негайно прибути до військкоматів. Причину не вказують. Тих, хто прийшов, тримають кілька годин в актовій залі та відпускають.
Про це пише білоруське опозиційне видання "Зеркало", повідомляє Цензор.НЕТ.
За його даними, останні 3-4 дні військовозобов’язані в Гомельскій області масово отримують повістки з вимогами негайно з’витися до військкоматів. Причини такої вимоги в повістці не вказують, лише погрожують відповідальністю для тих, хто не прийшов.
Повістки приходять не лише чоловікам, але й жінкам.
Білоруси кажуть, що повістки розсилають і тим, хто працює, і тим, хто у відпустці за свій рахунок, і навіть тим, хто не придатний до військової служби.
Прибулим до військових комісаріатів пояснюють, що це "просто тренування збору особового складу для формування територіальної оборони у разі військової загрози".
У військкоматах заспокоюють, кажуть, що "ніхто нікого ні на яку війну не забирає". Причина зборів – "мобілізаційні навчання". В основному у військовозобов'язаних звіряють облікові дані та відпускають додому.
Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі оголосило про "мобілізаційні навчання" з 22 червня до 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.
26 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".
Будь ласка, зачекайте...
Як ті ідіоти бігають як Скабєєва за порошенком та показують що він може дозволити собі їжу у репсторані, а не харчується на запрвці як боневтік
У мене б той телефон летів як мінімум у фонтан.
"Ви що, знімаєте?" - "Ну так, я ж з телефоном до вас підійшла".
Уявіть себе у світі, де кожне альтернативно обдароване дозволяє собі знімати і стрімити кожен ваш крок, викладати в ефір ваших дітей тільки тому, що у нього є телефон.
А про те, що родина Порошенків з лютого вже вклала у допомогу армії 400 млн. власних коштів, вони чомусь мовчать. Машини? Які машини? Айайай, не чула баба на "плюсах", глухенька трохи.
Ми краще обкусаний манікюр своєї підставки під мікрофон покажемо, ото сенсація. Скажемо що то Марина обкусала, заробимо Пулітцера. https://t.me/nuts_roses/1202
коментарі - окремий цимес...
- зустрічи Оманського віслюка з патрушевим;;
- як весь розумово відсталий квартал чоловіків виїав до польші;
- де зник Шуфрич, виїхавший за кордон;
- як Коломольша відпочиває у Буковелі, та як він зараз обкрадає державу....
https://www.youtube.com/watch?v=R0atIprXXrI
...Мы бы посчитали, что война на два фронта - на украинский и балтийский - слишком дорого обойдется, и спрятали бы карты обратно в сейф. Но, как показали последние события, военные планы российских властей не всегда поддаются здравому смыслу.
https://news.zerkalo.io/world/16916.html?c
Повестка в формате "Перешли это письмо счастья 40ка своим друзьям (авось кто-то да клюнет)"...
ну що тут сказати - немає вже білорусів, а є лише русобіли в перемішку з кацапнею : (
https://vm.tiktok.com/ZMNhKjDLL/?k=1