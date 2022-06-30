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Білорусь (5971) війна (56544) військові навчання (2590) мобілізація (1461) повістка (88)

Білоруси масово отримують повістки в межах "мобілізаційних навчань", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

В Білорусі почали масово розсилати повістки. В них військовозобов’язаним наказують негайно прибути до військкоматів. Причину не вказують. Тих, хто прийшов, тримають кілька годин в актовій залі та відпускають.

Про це пише білоруське опозиційне видання "Зеркало", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, останні 3-4 дні військовозобов’язані в Гомельскій області масово отримують повістки з вимогами негайно з’витися до військкоматів. Причини такої вимоги в повістці не вказують, лише погрожують відповідальністю для тих, хто не прийшов.

Повістки приходять не лише чоловікам, але й жінкам.

Білоруси кажуть, що повістки розсилають і тим, хто працює, і тим, хто у відпустці за свій рахунок, і навіть тим, хто не придатний до військової служби.

Прибулим до військових комісаріатів пояснюють, що це "просто тренування збору особового складу для формування територіальної оборони у разі військової загрози".

Також читайте: Військові комісаріати у Білорусі вивчають можливості проведення прихованої мобілізації, - Генштаб ЗСУ

У військкоматах заспокоюють, кажуть, що "ніхто нікого ні на яку війну не забирає". Причина зборів – "мобілізаційні навчання". В основному у військовозобов'язаних звіряють облікові дані та відпускають додому.

Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі оголосило про "мобілізаційні навчання" з 22 червня до 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.

26 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".

Білоруси масово отримують повістки в межах мобілізаційних навчань, - ЗМІ 01
Білоруси масово отримують повістки в межах мобілізаційних навчань, - ЗМІ 02
Білоруси масово отримують повістки в межах мобілізаційних навчань, - ЗМІ 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+37
Редактори опублікуйте вже новину про бородьбу Коломойши, боневтіка та рашкопомийки Г+Г з Порошенком у Лондоні.
Як ті ідіоти бігають як Скабєєва за порошенком та показують що він може дозволити собі їжу у репсторані, а не харчується на запрвці як боневтік
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30.06.2022 11:48
+19
Хай беруть приклад з нашого президента який 5 років від воєнкомату тікав
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30.06.2022 11:50
+19
Завдяки Г+Г вся країна нарешті дізналася, що Марина Анатоліївна жива людина Кожна із нас на її місці давно б уже стояла руки в боки.
У мене б той телефон летів як мінімум у фонтан.
"Ви що, знімаєте?" - "Ну так, я ж з телефоном до вас підійшла".

Уявіть себе у світі, де кожне альтернативно обдароване дозволяє собі знімати і стрімити кожен ваш крок, викладати в ефір ваших дітей тільки тому, що у нього є телефон.
А про те, що родина Порошенків з лютого вже вклала у допомогу армії 400 млн. власних коштів, вони чомусь мовчать. Машини? Які машини? Айайай, не чула баба на "плюсах", глухенька трохи.

Ми краще обкусаний манікюр своєї підставки під мікрофон покажемо, ото сенсація. Скажемо що то Марина обкусала, заробимо Пулітцера. https://t.me/nuts_roses/1202

коментарі - окремий цимес...
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30.06.2022 11:54
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Редактори опублікуйте вже новину про бородьбу Коломойши, боневтіка та рашкопомийки Г+Г з Порошенком у Лондоні.
Як ті ідіоти бігають як Скабєєва за порошенком та показують що він може дозволити собі їжу у репсторані, а не харчується на запрвці як боневтік
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30.06.2022 11:48 Відповісти
Обмежено продуктивно. В стані збройної агресії неприпустима внутрішня дезорієнтація загалу. Перевід в стан збентежено мукаючого,нерозуміючого що діється! Багатошаровість людської ментальноств
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30.06.2022 11:51 Відповісти
Завдяки Г+Г вся країна нарешті дізналася, що Марина Анатоліївна жива людина Кожна із нас на її місці давно б уже стояла руки в боки.
У мене б той телефон летів як мінімум у фонтан.
"Ви що, знімаєте?" - "Ну так, я ж з телефоном до вас підійшла".

Уявіть себе у світі, де кожне альтернативно обдароване дозволяє собі знімати і стрімити кожен ваш крок, викладати в ефір ваших дітей тільки тому, що у нього є телефон.
А про те, що родина Порошенків з лютого вже вклала у допомогу армії 400 млн. власних коштів, вони чомусь мовчать. Машини? Які машини? Айайай, не чула баба на "плюсах", глухенька трохи.

Ми краще обкусаний манікюр своєї підставки під мікрофон покажемо, ото сенсація. Скажемо що то Марина обкусала, заробимо Пулітцера. https://t.me/nuts_roses/1202

коментарі - окремий цимес...
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30.06.2022 11:54 Відповісти
Г + Г не показує:
- зустрічи Оманського віслюка з патрушевим;;
- як весь розумово відсталий квартал чоловіків виїав до польші;
- де зник Шуфрич, виїхавший за кордон;
- як Коломольша відпочиває у Буковелі, та як він зараз обкрадає державу....
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30.06.2022 12:07 Відповісти
А де портнов, бондаренко, єфремов, бойко та інші кончені, які їхдили до параші і розповідали про нацистів в Україні??? Чому їх не заарештували одразу? Чому йя погань і досі насолоджується життям? Це ж вони створювали у парашенських обивателів враження про те, що "бонбас донбят" і що владу в Україні захопили фашисти і неонацисти. На їхніх руках кров всіх загиблих українців!
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30.06.2022 12:37 Відповісти
заслуженная штрайхерша, многолетними усилиями которой и других таких же журнашлюх, к нам и пришёл руцкиймир, который она призывала весь период своей колаборантской деятельности, в том числе и будучи редактором проросийского телеканала "112 Украина". Теперь вещает на "зелемарафоне".
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30.06.2022 12:39 Відповісти
ого, отличная российско-зелёная сосна
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30.06.2022 13:31 Відповісти
Вот что на самом деле означала операция "миллиард деревьев" - зелёный сосновый лес:

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30.06.2022 14:13 Відповісти
Так Вми б самі тут кинули посилання. Це ж не важко:

https://www.youtube.com/watch?v=R0atIprXXrI
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30.06.2022 12:13 Відповісти
Збігай і поцілуй того попрошенка іу дупу, якщо він тобі так потрібен і не засирай своїм свинарником цензор.
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30.06.2022 12:25 Відповісти
Звісно,загал переводять в ментальний стан сприйняття агрессії
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30.06.2022 11:48 Відповісти
Надо самим объявить белорусам войну, воевать не придется, 100% они себя сами строевыми смотрами до смерти ******
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30.06.2022 11:48 Відповісти
, Дуже,можливо,але неслід лякати сябрів. Жалійте їх
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30.06.2022 11:53 Відповісти
С какого перепугу их жалеть? Ракеты и авиация фашистов летят с их территории, следовательно должны ответить по всей строгости.
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30.06.2022 12:11 Відповісти
Ну и как ? Много ватников насобирали, которые захотят сдохнуть за амбиции старого маразматика ?
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30.06.2022 11:49 Відповісти
Хай беруть приклад з нашого президента який 5 років від воєнкомату тікав
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30.06.2022 11:50 Відповісти
Білорабська область.
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30.06.2022 11:55 Відповісти
Розмістити за пропозицією Р.Безсмертного вздовж північного кордону Білоруську Визвольну Армію,й закрити питання
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30.06.2022 11:55 Відповісти
А до повістки мішок додають?
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30.06.2022 11:56 Відповісти
Наверняка в недрах российского (а может и белорусского) Минобороны есть не один план по созданию Сувалкского коридора. Возможно, с некоторых из них уже смахнули пыль. Но мы не знаем, что в этих документах. Мы не стали обращаться и к военным экспертам - у каждого из них свое видение такой операции.

...Мы бы посчитали, что война на два фронта - на украинский и балтийский - слишком дорого обойдется, и спрятали бы карты обратно в сейф. Но, как показали последние события, военные планы российских властей не всегда поддаются здравому смыслу.
https://news.zerkalo.io/world/16916.html?c
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30.06.2022 12:02 Відповісти
Ага))))
Повестка в формате "Перешли это письмо счастья 40ка своим друзьям (авось кто-то да клюнет)"...
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30.06.2022 12:03 Відповісти
Оманський пообіцяв Патрушеву країну злити. А потім злякався. Тому і велика війна і стільки жертв.
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30.06.2022 12:12 Відповісти
Данилов же признался - если власть захочет сдаться, народ будет воевать сам. Это он не про будущее. Видимо, такая ситуация и произошла.
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30.06.2022 12:43 Відповісти
Ну что взять с 73%?
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30.06.2022 12:48 Відповісти
Если будут воевать по принципу: осторожно птичку не убей, то орки могут так и до Ла Манчи дойти, а там и до Вашингтона недалеко.
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30.06.2022 12:17 Відповісти
новіть повістки в них російською мовою!
ну що тут сказати - немає вже білорусів, а є лише русобіли в перемішку з кацапнею : (
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30.06.2022 12:31 Відповісти
Беларусы идут на войну..
https://vm.tiktok.com/ZMNhKjDLL/?k=1
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30.06.2022 13:40 Відповісти
Бульбаші,здохнете всі,як тільки рипнетесь в Україну. Без варіантів. Так що думайте,поки є чим...
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30.06.2022 14:40 Відповісти
готують мобілізацію бульбу копати
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30.06.2022 16:35 Відповісти
Які ж вони кончені і сцикливі.
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30.06.2022 18:58 Відповісти
 
 