Білоруси масово отримують повістки в межах "мобілізаційних навчань", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

В Білорусі почали масово розсилати повістки. В них військовозобов’язаним наказують негайно прибути до військкоматів. Причину не вказують. Тих, хто прийшов, тримають кілька годин в актовій залі та відпускають.

Про це пише білоруське опозиційне видання "Зеркало", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, останні 3-4 дні військовозобов’язані в Гомельскій області масово отримують повістки з вимогами негайно з’витися до військкоматів. Причини такої вимоги в повістці не вказують, лише погрожують відповідальністю для тих, хто не прийшов.

Повістки приходять не лише чоловікам, але й жінкам.

Білоруси кажуть, що повістки розсилають і тим, хто працює, і тим, хто у відпустці за свій рахунок, і навіть тим, хто не придатний до військової служби.

Прибулим до військових комісаріатів пояснюють, що це "просто тренування збору особового складу для формування територіальної оборони у разі військової загрози".

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У військкоматах заспокоюють, кажуть, що "ніхто нікого ні на яку війну не забирає". Причина зборів – "мобілізаційні навчання". В основному у військовозобов'язаних звіряють облікові дані та відпускають додому.

Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі оголосило про "мобілізаційні навчання" з 22 червня до 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.

26 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".





